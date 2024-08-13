 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суд отстранил от должности премьер-министра Таиланда Сеттхи Тхависина - "за нарушение этики"
19:32 14.08.2024

Суд в Таиланде отстранил премьера от должности за нарушение этического кодекса
Конституционный суд Таиланда проголосовал за отстранение от должности премьер-министра Сеттхи Тхависина за нарушение этических норм. Он назначил в свою канцелярию адвоката, в прошлом судимого по делу о коррупции.
Сегодня, 18:06 Мир
Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в грубом нарушении этики и отстранил от должности, передает Bangkok Post.

Политик, пробывший на посту менее года, заявил, что уважает решение суда, хотя оно, по его словам, не соответствует его ожиданиям.

Решение об отставке Тхависина принималось голосованием девяти судей - 5 выступили за, 4 против. Жалобу на экс-премьера подала группа из 40 бывших сенаторов парламента Таиланда. Они обвиняли его в нарушении этического кодекса членов кабинета министра из-за того, что весной он назначил министром в канцелярии премьера адвоката Пичита Чуэнбана, которого в 2008 году приговорили к шести месяцам тюрьмы по делу о коррупции.

По версии следствия, Чуэнбан вместе с двумя коллегами пытался подкупить сотрудников Верховного суда, передав им бумажный пакет с 2 млн бат (около 57 тысяч долларов) в коробке для завтрака. Все трое представляли интересы бывшего премьера Таиланда Таксина Чинавата и его жены.

Чуэнбан ушел в отставку спустя три недели после назначения, что было расценено как попытка избавить Тхависина от юридических проблем, отмечает издание. Экс-премьер заявил, что, будучи бизнесменом, не был знаком со всеми правилами, регулирующими министерские назначения. Однако суд счел, что это не оправдание, поскольку дело Чуэнбана было хорошо известно.

До избрания парламентом нового премьера его обязанности будет исполнять заместитель главы правительства Пумтам Вечаячай, уточняет Bangkok Post. Вместе с премьером в отставку уходит также его кабинет.

Сеттха Тхависин - таиландский миллиардер, занимающийся недвижимостью. Он был выдвинут на пост премьера правящей партией "Пхыа Тхаи" (партия была основана бывшим премьером Таксином Чинаватой, сейчас ее возглавляет его дочь Пхетхонгтхан Чинават). Парламент королевства утвердил кандидатура Тхависина в августе 2023 года. За последние 16 лет Тхависин стал четвертым премьером Таиланда, отстраненным от должности по решению суда.

На прошлой неделе Конституционный суд Таиланда также распустил самую популярную партию в стране "Движение вперед" (Move Forward). Партия одержала победу на выборах в 2023 году, а ее лидер Пита Лимджароенрат заявил, что готов стать премьер-министром. Члены сената отказались одобрить его кандидатуру и "Движение вперед" не смогло сформировать правительство. Избирательная комиссия подала на "Движение вперед" иск в Конституционный суд обвинив ее в том, что предложение партии по изменению закона за клевету в отношении королевской семьи является попыткой свержения конституционной монархии. Суд встал на сторону истцов и также на 10 лет запретил Лимджароенрату заниматься политикой.

Источник - Газета.Уз
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