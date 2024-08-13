|Два французских Rafale столкнулись в воздухе - двух летчиков не могут найти
20:48 14.08.2024
Министр Лекорню прокомментировал крушение двух истребителей Rafale во Франции
Матвей Копорушкин
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню официально подтвердил факт крушения двух истребителей Rafale на северо-востоке страны.
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"Авария произошла с участием двух истребителей Rafale, - написал министр в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в РФ). - Один из пилотов обнаружен, он жив. Поиски продолжаются".
Французские журналисты смогли установить, что спасатели нашли лишь пилота одноместного самолета.
"Инструктор и курсант, находившиеся во втором самолете, в настоящий момент не обнаружены", - отмечает AFP.
Подчеркивается, что все пилоты имеют французское гражданство.
Напомним, сегодня днем телеканал BFM TV сообщил о крушении двух военных самолетов во Франции. Позже стало известно об одном найденном пилоте.