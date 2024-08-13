Новый эстонский премьер Михал - старая русофобия

21:00 14.08.2024 Шило на мыло: на смену Кае Каллас в Эстонии пришел Кристен Михал

Смена правительства не приведет к позитивным изменениям



Виктор Неделин



В Эстонии на днях сменилось правительство. Прежний премьер-министр этого государства Кая Каллас ушла на повышение - на должность комиссара ЕС по внешней политике. Ей на смену выдвинулся ее однопартиец Кристен Михал, приступивший к новым обязанностям 23 июля. Исчезновение крайне непопулярной Каллас не радует жителей страны, о чем свидетельствуют результаты последних опросов. Кабинет Михала не успел отработать и месяца, а его деятельность не устраивает уже 65% населения. Люди жалуются на ухудшение экономической ситуации, на неостановимую инфляцию и на новые налоги. Обещаниям же, что со временем ситуация выправится, уже мало кто верит. Подробности и анализ - в материале "Известий".



Наконец-то от нее избавились



Прежний премьер-министр Эстонии Кая Каллас, три правительства которой отработали с января 2021 года по июль 2024-го, перебирается на работу в Брюссель. Причем Каллас, покидая места премьера и главы правящей Партии реформ (ПР), дала понять, что довольна сделанной ею работой, чем вызвала негодование не только простонародья, но и многих политиков. "Я в шоке. В своем последнем перед отставкой интервью Кая Каллас заявила, что, несмотря на все сложности, она и ее правительство хорошо справились со своей работой. Полный отрыв от реальности", - пишет в своем блоге депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.



Действительно, если судить по общественным настроениям, то оценка деятельности Каллас далека от позитивной.



В вину ушедшему премьеру ставят плачевную ситуацию с экономикой: рост дефицита госбюджета, непрерывное "распухание" цен, повышение общей ставки налога с оборота, рост налога на землю, увеличение ежемесячной ставки, являющейся основанием для уплаты социального налога, повышение акцизов на алкоголь, табак, топливо, природный газ и электроэнергию.



Однако, хотя Каллас проводили без сожаления, сменивший ее Кристен Михал энтузиазма у народа тоже не вызывает. Правящая коалиция, которая действовала при последнем премьерстве Каллас, сохранилась без изменений - Партия реформ (семь министров), Социал-демократическая партия Эстонии (четверо), "Эстония 200" (трое). Сам же 49-летний уроженец Таллина Михал является типичным продуктом Партии реформ, он ею взлелеян и сформирован. Это так называемый профессиональный политик, который в жизни ничем, кроме карьеры партийного функционера, не занимался.



ПР же, основанная в 1994 году, объединила в своих рядах эстонское чиновничество и с самого начала создавалась как партия власти. С 1999 по 2016 год она непрерывно присутствовала в составе правящей коалиции, а в 2021-м вернулась в нее, выдвинув из своих рядов пятерых премьеров (Михал стал шестым).



Михал несколько раз избирался в парламент по списку Партии реформ, числился генсеком ПР, занимал посты глав министерств юстиции, экономики и инфраструктуры и окружающей среды (последнее он возглавлял в кабинете Каи Каллас). В далеком уже 2012 году Михал, возглавляя Минюст, вляпался в скандал: его заподозрили в том, что он оформлял сомнительные деньги непонятного происхождения, поступившие на счета Партии реформ, в качестве "пожертвований". Этим делом занялась прокуратура, которая провела обыск в офисе ПР, а Михал вынужден был оставить министерский пост. Впрочем, больше никаких неприятностей в связи с этой историей у него не было.



В последнее время Михал предпринял определенные действия, чтобы дистанцироваться от крайне непопулярного клана Каллас.



Он, правда, воздержался от публичной критики прежнего премьер-министра, но в то же время, как пишет эстонская пресса, примкнул к "внутренней оппозиции" в рядах Партии реформ, сформировавшейся вокруг Андруса Ансипа, возглавлявшего правительство в 2005–2014 годах (в одним из кабинетов под началом Ансипа Михал и был министром юстиции). А уж Ансип в резких выражениях в адрес Каллас не стеснялся, он публично обвинял ее в самых разных грехах. Есть мнение, что именно влиятельный Ансип устроил так, что Партия реформ выдвинула своим новым вожаком и кандидатом в премьеры именно Михала. Другим потенциальным кандидатом был министр обороны Ханно Певкур (лояльный Кае Каллас), но его убедили отказаться от притязаний на премьерство и на руководство партией. Кстати, утверждается, что кандидатуру Певкура отвергли в том числе и потому что он, возглавляя Минобороны, не сумел добиться достаточного обеспечения эстонской армии боеприпасами.



Готовьтесь к новым налогам



Соответственно, то, что президент Эстонии Алар Карис назвал преемником Каллас именно Михала, а не близкого ей Певкура, можно рассматривать, как не особо завуалированный упрек в адрес бывшего премьер-министра. Ведь после того, как мужа Каи Каллас в прошлом году уличили в том, что он ведет бизнес в России (притом что сама Каллас требовала от эстонских бизнесменов не иметь никаких дел с россиянами), ее неоднократно обвиняли в лицемерии и требовали, чтобы она ушла в отставку. Карис тогда призывал Каллас оставить пост, но она этот призыв проигнорировала, чем обеспечила себе еще почти год премьерства.



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Вскоре после того, как правительство Кристена Михала приступило к своим обязанностям, эстонцы получили зримое подтверждение, что траектория внутреннего курса не меняется.



9 августа президент Карис одобрил "Закон о налоге на моторные транспортные средства" (более раннюю версию которого глава государства в июне отклонил). Согласно новому закону, собственники транспортных средств, зарегистрированных в дорожном регистре, раз в год будут уплачивать состоящий из двух частей налог. Кроме того, устанавливается плата за регистрацию моторного транспортного средства, которая вносится при внесении легковых автомобилей и фургонов в регистр.



Ранее оппозиция собрала рекордное количество цифровых подписей против введения этого налога. Однако как прежнее правительство Каи Каллас, так и действующий кабинет под руководством Кристена Михала добивались введения этого налога изо всех сил - они рассматривали его, как "необходимый источник дополнительных доходов для дефицитного бюджета". Автоналог, даже уже в процессе его обсуждения и утверждения начал негативно действовать на продажи автомобилей в Эстонии - с января по июль продажи новых легковых автомашин в Эстонии снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8%.



По словам менеджера по продажам автомобилей Андрея Евтушенко, это связано с тем, что люди не осмеливаются делать крупные покупки из-за плохой ситуации в экономике и роста цен, к которым еще и добавился новый налог.



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Недавно новый глава правительства дал большое интервью, в котором поделился своими планами на будущее. Михал дал понять, что вскоре будет введен еще один налог, обсуждение которого оживленно велось в течение этого года. Речь идет о чрезвычайном двухпроцентном поборе, на который не будет распространяться не облагаемый подоходным налогом минимум. Платить его должны будут в том числе и все люди с низкими доходами, включая пенсионеров.В подписанном 22 июля коалиционном договоре говорится о введении "налога на безопасность", который будет состоять из трех частей: 2% с оборота с июля 2025 года, 2% с доходов физических лиц - с 2026 года и 2% с прибыли предприятий - с 2026 года. Собранные деньги будут передаваться в распоряжение Министерства обороны для "подготовки отражения возможной российской агрессии".



А с 2026 года в Эстонии начнет действовать и новый налог на предприятия в размере 2%. Он будет собираться авансом, то есть в год возникновения прибыли. Причем его начнут взимать не только с местных компаний, но и с фирм иностранцев, зарегистрировавшихся в Эстонии по некогда популярной программе "электронного резидентства". Статус "э-резидента" в Эстонии с 2014 года получили 115 800 человек из 185 стран, которые учредили 31 400 предприятий. С "э-резидентами" в Эстонии связаны 38% стартапов. "Поскольку фирмы, созданные "э-резидентами", являются обычными эстонскими предприятиями, то планируемые налоговые изменения будут действовать и для них", - отрезала руководитель госпрограммы "э-резидентов" Лийна Вахтрас в ответ на недовольство зарубежных предпринимателей.



А есть ли какая-нибудь альтернатива?



Получается, что новому премьер-министру "обрадовать" соотечественников по факту особенно нечем. Правда, по словам Михала, планируется заморозить численность чиновников, а новые рабочие места для них создаваться не будут. Также он пообещал, что новые налоги - помимо тех, решения о которых уже приняты, - вводиться пока не будут. 27 августа правительство начнет обсуждение госбюджета и экономического прогноза. По мнению премьера, скоро ситуация с экономикой начнет постепенно улучшаться, главное - набраться терпения, не нервничать, не паниковать и довериться правительству, которое знает, что и как надо делать.



Эксперт оценил возможность изменения политики Эстонии после отставки Каллас



Однако эксперты не разделяют оптимизма главы правительства. Они обращают внимание на то, что кредитование бизнеса в Эстонии находится на нуле, то есть предприятия не вкладывают в расширение производства и новые проекты.



По мнению специалистов, экономика не восстановится ни через квартал, ни через два. Так, экономический эксперт банка LHV Хейдо Витсур в эфире Vikerraadio заявил, что в условиях постоянного роста цен повышение налога с оборота негативно сказывается на конкурентоспособности Эстонии. Он ссылается на данные, по которым жизнь в Эстонии в июле подорожала на 3,4%. "По сравнению с 2020 годом, цены в Эстонии выросли на 37,5%. Продукты питания подорожали на 40%, а жилье на 90% - а это самые болезненные группы. Самые бедные тратят на питание и жилье половину или даже больше своего ежемесячного дохода", - отметил Витсур.



Как говорит эксперт, "то, что маячит к 2025 году, не выглядит очень радужно". По мнению Витсура, государство ничего не сделало, чтобы сдержать рост цен, а правительство "только подливает масла в огонь" и лишь поднимает налоги. "Это самая большая ошибка, которую совершило эстонское правительство", - сказал Витсур.



А вот эстонских предпринимателей, поднимающих цены, он отнюдь не винит. "Я думаю, что они пытались спасти свою шкуру из-за роста ставки налога с оборота", - констатирует Хейдо Витсур. Он особо отмечает, что экспорт из Эстонии за последний год упал на 11%. С точки зрения Витсура, основных причин к тому две: Эстония перестала быть дешевой страной, и по этой причине ее товары не находят спроса. Кроме того, эстонцы потеряли доступ к дешевому сырью из России: прежде всего к металлу и древесине.



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Все эти события закономерно влияют на отношение эстонцев к своему новому кабинету министров. 9 августа были опубликованы результаты свежего опроса, проведенного социологической службой Norstat. 26% респондентов заявили, что правительство Михала работает "очень хорошо" или "скорее хорошо", а 65% - что "скорее плохо" или "очень плохо".



Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, сказал "Известиям", что в условиях отсутствия доверия к надоевшей правящей коалиции население ищет какие-то альтернативы.



"Политика постоянного затягивания поясов и милитаризации не радует даже многих этнических эстонцев. Если население Таллина и Тарту более-менее подвержено государственной пропаганде, то жители глубинки все больше задумываются: а зачем нам этот резкий разрыв с Россией, приведший к экономическим трудностям, эти бесконечные траты на армию, на Украину? И люди начинают пристальнее присматриваться к трем партиям, которые составляли правящую коалицию в 2019–2020 годах, - "Отечеству", EKRE и Центристской партии. Та коалиция по сравнению с нынешней кажется нынче верхом профессионализма. Однако "центристы" и EKRE переживают сейчас внутренний кризис, потеряли в последнее время многих членов. В этой ситуации на коне оказалось "Отечество" - оно популистки критикует власть и его рейтинги растут. Правда, ничего нового "отечественники", по сути, не предлагают, но в нынешней ситуации люди готовы хвататься и за соломинку", - рассказывает Рева. Источник - Известия

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