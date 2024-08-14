Россия вышла из "Конвенции по защите нацменьшинств"

00:00 15.08.2024

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ НАЦМЕНЬШИНСТВ

14 августа 2024

Россия прекратила действие рамочной конвенции о защите нацменьшинств Совета Европы, подписанной в 1996 году, с другими участниками документа, сообщает МИД России, передает REX 14 августа.



11 октября 2023 года Совет Федерации единогласно одобрил на заседании закон о денонсации Российской Федерацией рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.



Участниками Конвенции являются 39 стран.



В Госдуме отмечали, что прекращение участия в этом международном договоре "позволит избежать дискриминационного отношения" к России в рамках мониторингового механизма СЕ и "не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств".