 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия вышла из "Конвенции по защите нацменьшинств"
00:00 15.08.2024

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ НАЦМЕНЬШИНСТВ
14 августа 2024
Россия прекратила действие рамочной конвенции о защите нацменьшинств Совета Европы, подписанной в 1996 году, с другими участниками документа, сообщает МИД России, передает REX 14 августа.

11 октября 2023 года Совет Федерации единогласно одобрил на заседании закон о денонсации Российской Федерацией рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.

Участниками Конвенции являются 39 стран.

В Госдуме отмечали, что прекращение участия в этом международном договоре "позволит избежать дискриминационного отношения" к России в рамках мониторингового механизма СЕ и "не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств".

Источник - iarex.ru
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