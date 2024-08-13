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Пол Стейган: Такого не было со времен Гитлера: немецкий милитаризм озолотил ВПК
00:02 15.08.2024

Steigan blogger
Норвегия

Украинский конфликт принес сверхприбыль крупнейшему немецкому оружейнику
Steigan: конфликт на Украине принес рекордную прибыль концерну Rheinmetall

Конфликт на Украине принес невероятную прибыль немецкому концерну Rheinmetall, пишет Steigan blogger. Основной доход компания получает за счет производства артиллерии для Киева и Берлина – немцы затеяли крупнейшую со времен Гитлера кампанию по перевооружению.

Пол Стейган

Крупнейший производитель оружия в Германии накопил рекордный портфель заказов на сумму свыше 41 миллиарда фунтов стерлингов - продажи и прибыль продолжают расти благодаря конфликту на Украине и войне в секторе Газа, пишет газета "Файнэншл таймс".

Продажи концерна "Рейнметалл" в первом полугодии выросли на треть до 3,3 миллиарда фунтов стерлингов, и ожидается, что к концу года портфель заказов "распухнет" до 60 миллиардов фунтов стерлингов.

Операционная прибыль также выросла до 346 миллионов фунтов - это почти вдвое превышает прошлогодний уровень.

Компания сообщила, что ключевыми проектами стали заказы на артиллерию для Германии и Украины, причем крупнейшим заказом года на сегодняшний день стал контракт с Бундесвером на бронемашины Boxer на общую сумму 1,9 миллиарда фунтов стерлингов.

"Глава компании Армин Паппергер разозлил Кремль, объявив о планах построить ряд заводов на Украине, сосредоточив внимание на обслуживании танков и производстве боеприпасов и средств противовоздушной обороны", - утверждается в статье "Файнэншл таймс".

На прошлой неделе МИД России назвал заводы "законной целью".

При этом оплачиваться увеличение военных расходов Германии будет за счет социальных сокращений.

Экономия в основном коснется социальной сферы, тогда как военный бюджет будет освобожден от каких бы то ни было ограничений. Поставлена задача достичь целевого показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП в 2024 году. Это свыше 70 миллиардов евро - более чем вдвое больше, чем 10 лет назад, когда военный бюджет Германии составлял 32,4 миллиарда евро.

Для Германии это крупнейшее перевооружение со времен Гитлера. Правительство создало в прошлом году при поддержке оппозиции так называемый Специальный фонд армии в размере 100 миллиардов евро на развитие Бундесвера.

Немецкий милитаризм "позеленел" и "полевел"

Любопытно отметить, что подъемом немецкого империализма и возобновлением давних милитаристских традиций руководят не крайне правые, а "зеленые" и левоцентристы.

Однако реальная движущая сила немецкого милитаризма осталась прежней. Новое на этот раз то, что почти весь норвежский "левый фланг" и все основные средства массовой информации сегодня заодно с немецкой военной промышленностью.

"Рейнметалл" - крупнейший производитель оружия в Германии. По данным Франкфуртской фондовой биржи, крупнейшим акционером "Рейнметалл" числится BlackRock Inc. Компания была основана в 1889 году, и именно она снабжала оружием гитлеровскую армию во время нападения на Советский Союз. Компания не стесняется признаваться в этом на собственном сайте.

Несколько заголовков оттуда же:

Крупный пакет: Бундесвер заказал у "Рейнметалл" 120-мм танковые боеприпасы - объем действующего рамочного соглашения увеличен до 4 миллиардов евро

"Рейнметалл" поставит Украине 14 танков Leopard 2A4 – объем заказа исчисляется трехзначными суммами в миллионах евро

Активизировалась и пропаганда: в частности, гигант соцсетей Facebook* поручил крупной немецкой медиагруппе "Бертельсман" вычистить контент, "противоречащий нормам нашего сообщества".

PS:

У "Рейнметалл" есть подразделение в Скандинавии, расположенное в Дукене недалеко от Тенсберга.

Читаем на сайте "Рейнметалл Нордик": "Подразделение "Рейнметалл" в Норвегии со штаб-квартирой в Тенсберге, к югу от Осло, уже более полувека является уважаемым игроком во всем Скандинавском регионе. Компания тесно сотрудничает с вооруженными силами Норвегии и Швеции и развивает возможности для удовлетворения действующих и будущих потребностей".

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723669320


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