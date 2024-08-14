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Дядя Сэм ведет европейцев и дальневосточных сателлитов на заклание, - А.Кошкин
00:07 15.08.2024

14.08.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН

В Пхеньяне считают, что США "надели ярмо пушечного мяса ядерной войны" на Южную Корею и Японию

Сегодня очевидно, что дядя Сэм, в нынешнем исполнении Джо Байден, Камалы Харрис и их "демократическая" тусовка (простите за жаргон, но очень похоже), разработали и осуществляют стратегию провоцирования конвенциальной войны между Россией и европейским сегментом НАТО без США и Канады. Роль запала такой войны бездумно и с энтузиазмом падающего ниц перед сюзереном вассала, если не сказать холуя, выполняет подкормленный американскими подачками "киевский режим", обрекший народ своей страны (страны ли?) на заклание в прямом смысле слова.

Расчет прост и незатейлив. Дескать, вовлеченная в сражения на европейском театре военных действий Москва если и вынуждена будет применить в крайнем случае тактическое ядерное оружие, то во избежание всеобщего апокалипсиса наносить сокрушительный удар стратегическими силами ЯО по североамериканским мегаполисам не станет. А значит, США и Канада, как и в годы Второй мировой войны, могут-де сами определять, когда вступить в европейскую войну против ослабленных конкурентов и продиктовать свою волю. А для эскалации европейского конфликта, опять-таки как в годы мировой войны, раздувая свой ВПК, снабжать врагов России всевозможным оружием, не исключено, что и ядерным.

Многое говорит за то, что подобная стратегия осуществляется американцами и на другом конце Земли, на Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь тоже, похоже, расчет делается на разжигание крупного военного конфликта без непосредственного участия США и его основных вооруженных сил. А главное – без угрозы ядерных ударов противников по американской метрополии. Как признают в Токио, янки могут на роль "дальневосточной Украины" обречь Тайвань вкупе с Японией и Южной Кореей. При этом заклинания Байдена и Кисиды, этих сходящих со сцены политиков, о готовности с оружием в руках "защищать Тайвань" могут "повиснуть в воздухе". Тем более при новом президентстве Дональда Трампа, уже не раз предупреждавшего Токио и Сеул, что они должны раскошелиться и защищать себя сами. Во всяком случае, как опять-таки говорят японцы, янки вряд ли готовы массово погибать за тайваньцев, японцев и корейцев.

В отличие от российского руководства, которое до поры до времени проявляет сдержанность в навязанной России войне на территории бывшей УССР даже в условиях прямого нападения на области РФ с убийством мирных жителей, северокорейское правительство уже давно предупредило, что незамедлительно применит в полном объеме имеющееся на вооружении армии КНДР ядерное оружие без каких-либо ограничений. Причем не только по целям на территории своих противников-соседей, но и по военным и иным объектам США.

Пока не поздно северокорейское руководство вновь и вновь призывает лидеров и народы Японии и Южной Кореи одуматься и прекратить политику военной конфронтации с суверенным умеющим за себя постоять государством – КНДР. Важным этапом нагнетания опасности "большой войны" считают в Пхеньяне усиление уже получившего название "клона НАТО" дальневосточного тройственного военного блока США, Японии и Южной Кореи. К которому прогнозируется подключить и других клевретов Вашингтона – Австралию, Филиппины и прочих.

Об этом говорится в выпущенном информационным агентством КНДР ЦТАК комментарии, разъясняющем, что сколачивание тройственного блока, привело к тому, что Вашингтон "надел ярмо пушечного мяса в ядерной войне" на своих союзников.

"Укрепление трехстороннего сотрудничества в обеспечении безопасности, которым хвастаются США, не принесло выгоды двум приспешникам, а, наоборот, только надело на народы Японии и марионеточной Республики Корея тяжелое ярмо пушечного мяса ядерной войны, которое нельзя сбросить", – отмечается в комментарии. Северокорейские аналитики указывают, что, помимо международной критики, в результате усиления трехстороннего взаимодействия Сеул и Токио "получили долговую расписку на обеспечение безопасности, продиктованную Соединенными Штатами".

Комментируя совместную статью госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана для газеты The Washington Post, агентство ЦТАК отмечает, что авторы статьи охарактеризовали укрепление трехстороннего сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио как важный успех внешней политики США. При этом ракетно-ядерная программа КНДР названа "серьезным вызовом".

"Так называемая ядерная угроза с нашей стороны, о которой твердят США, является неизбежным результатом их закоренелой враждебной политики в отношении КНДР, продолжающейся из поколения в поколение, из года в год", – указывает ЦТАК. "Как признает международное сообщество, США подтолкнули нашу республику к обладанию ядерным оружием, именно администрации США привели нашу республику к укреплению сил сдерживания ядерной войны", – справедливо указывает агентство.

В Пхеньяне считают, что "основанный на ядерном оружии военный блок" во главе с США нарушает паритет сил в регионе, что вызовет реакцию независимых ядерных держав. Как пишет ЦТАК, "приспешники (США) трясутся перед сверхмощной силой вооруженных сил КНДР". "Наша сила будет последовательно укрепляться", – говорится в комментарии. "США нельзя забывать тот факт, что они смогут достичь спокойствия, лишь если мы чувствуем себя спокойно", – заключают авторы публикации ЦТАК.

Важно то, что Пхеньян, рассматривая свой ракетно-ядерный щит как оружие сдерживания, в то же время говорит на весь мир, что без колебания использует это оружие при малейшем посягательстве на суверенитет и свободу Корейской Народно-Демократической Республики. В мае нынешнего года северокорейский лидер Ким Чен Ын прямо заявил, что КНДР готовится к ядерной войне, усиленно наращивая стратегические силы сдерживания, к чему ее обязывает ситуация, сложившаяся в последнее время в сфере глобальной безопасности. По его мнению, Пхеньяну нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнем. Ким считает, что, убедившись в полной боеготовности Вооруженных сил КНДР, противник будет опасаться прямого военного столкновения с ними.

И отнюдь не пропагандой и пустым запугиванием в адрес руководства Южной Кореи прозвучали грозные предупреждения влиятельной в руководстве страны сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон о том, что Сеул своими действиями и безответственными заявлениями лишь навлекает на себя непоправимые бедствия, которые могут обернуться для Южной Кореи "крещением огнем" и "моментальной гибелью". Предупредив при этом, что "спусковые крючки северокорейской армии уже сняты с предохранителей". "Нами уже неоднократно было четко заявлено, что на малейшую провокацию Пхеньян ответит незамедлительным крещением огнем, – напомнила Ким Е Чжон. – В последнее время у южнокорейских военных гангстеров излюбленными словами для обозначения некого принципа ответных действий стали "моментально, мощно и до конца". Им нужно зарубить себе на носу, что их упорство в повторении этих слов может обернуться для них "моментальной гибелью, вынужденной смертью и полным концом""…

P.S. В очередном комментарии ЦТАК утверждается, что руководство Японии вспоминает об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и трех принципах в ядерной сфере, чтобы скрыть свои амбиции по превращению в ядерную державу.

Агентство КНДР напомнило, что Япония объявила об отказе от владения, производства и ввоза ядерного оружия в 1967 году. "Но это была всего лишь одна из хитростей, чтобы скрыть собственные ядерные амбиции", - указывается в комментарии. Уже в 2000-е японские политики стали говорить, что производство ядерных боеголовок не представляет труда для страны и что японские АЭС имеют достаточно плутония, чтобы создать несколько тысяч боеголовок. "Под фасадом "трех неядерных принципов" Япония назойливо стремилась к ядерному оружию", - считает ЦТАК.

"За совершенно устаревшими мантрами о трех (безъядерных) принципах скрывается подлый замысел. Японии, которая способна создать, заполучить ядерное оружие в любое время при желании, нужно найти пространство и предлог, чтобы придать этому законность. Япония "нашла выход", форсируя присоединение к AUKUS и добившись "де-факто совместного использования ядерного оружия с США"", - говорится в комментарии.

Источник - fondsk.ru
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