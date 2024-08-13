В Ташкенте презентовали обновленный хоккейный клуб "Хумо"

00:11 15.08.2024

"Хумо" - сказочная птица счастья, радости и добра из мифологии.



В ташкентском парке Tashkent City 13 августа состоялась предсезонная презентация хоккейного клуба "Хумо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Мероприятие посетили несколько сотен болельщиков хоккейной команды. Им представили новичков "Хумо", в числе которых такие профессионалы, как нападающий сборной Казахстана Дмитрий Гренц, защитник сборной Латвии Эдгарс Сиксна, белорусский голкипер Константин Козловский. Познакомились ташкентские поклонники хоккея и с новым главным тренером клуба, специалистом из Белоруссии Дмитрием Катаевым, который в прошлом году привел кокшетауский "Арлан" к победе в чемпионате Казахстана, где выступает и ташкентский "Хумо".



В рамках презентации прошла развлекательная программа. На сцене выступили группы поддержки клуба: чирлидерши и барабанщики.



Состоялось выступление известного в Узбекистане DJ King Macarella.



Прошли развлекательные конкурсы с ценными призами.



Ну и, конечно же, фотосессия и раздача автографов новыми хоккейными звездами Ташкента, а также полюбившимся узбекистанцам маскотом "Хумо" - дедом Хумоюном.



Отметим, что уже 15 августа на "Хумо Арене" стартует хоккейный турнир Евро-Азиатский Кубок Дружбы с участием "Хумо", "Арлана", АКМ (Тула) и "Бреста" (Беларусь). Официально сезон 2024/2025 для "Хумо" откроется 24 августа матчами Кубка Казахстана.



Хоккейный клуб "Хумо" вышел на профессиональный уровень в 2019 году. Команда приняла участие в чемпионате Узбекистана, выиграла групповой этап. Весной того же года ташкентцы вступили в ВХЛ, а их дубль был заявлен в чемпионат Казахстана под названием "Хумо-2".



По итогам сезона-2019/2020 "Хумо-2" занял десятое место в чемпионате Казахстана и не смог выйти в плей-офф. Основная команда выступила успешнее и дошла до четвертьфинала Кубка Петрова. Однако доиграть серию против московской "Звезды" ташкентцам не удалось из-за пандемии коронавируса.



В апреле 2020 года руководство команды объявило, что "Хумо" пропустит сезон в ВХЛ, а "Хумо-2" - в чемпионате Казахстана в связи с жесткими ограничительными мерами, принятыми в большинстве стран мира по борьбе с пандемией COVID-19. В июле 2022 года стало известно, что "Хумо" возвращается в чемпионат Казахстана. В сезоне 2022/2023 команда дошла до финала турнира. В сезоне 2023/2024 выиграла Кубок Казахстана.