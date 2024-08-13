 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.08.2024
00:52  Война с Израилем вернула Иран к созданию ядерного детонатора, - И.Субботин
00:22  Новым премьером Японии станет Исиба.. или Йоко Камикава... или Таро Коно... Однохренственно
00:00  Россия вышла из "Конвенции по защите нацменьшинств"
Среда, 14.08.2024
21:00  Новый эстонский премьер Михал - старая русофобия
20:48  Два французских Rafale столкнулись в воздухе - двух летчиков не могут найти
19:32  Суд отстранил от должности премьер-министра Таиланда Сеттхи Тхависина - "за нарушение этики"
19:28  Токаев наградил казахстанских олимпиоников и их тренеров высокими орденами

19:18  КНДР готова не жевать сопли, а доcтойно встретить любого врага на Дальнем Востоке, - СП
17:46  Развалившаяся китайская ракета "Чанчжэн-6А" стала крупнейшим источником космического мусора за последние 10 лет
15:33  Беспилотник минобороны Кыргызстана упал на Иссык-Куле
14:56  Лебедь, рак и щука: подготовка кадров KZ, - Данияр Ашимбаев
14:46  Андрей Школьников: Причины гибели цивилизаций и держав
13:49  Bild: Бандеровцы начали применять в Донбассе британских робото-псов
12:58  Скончался зампред Совета министров Казахской ССР Шангерей Жаныбеков
12:56  Ксюша - юбочка из плюша... Мишустин уволил самого симпатичного члена правительства
12:23  Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников
12:22  Японский премьер Кисида объявил о своей скорой отставке. Вопрос решен
12:08  Что делать с украинским ядерным терроризмом
12:06  Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза стала первым зампредом Национального паралимпийского комитета
11:59  Препаратная борьба: лекарство из Индии вывели на рынок РФ по подложным документам
11:25  В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о войне с "Хезболлой"
11:17  Медербек Корганбаев: Кыргызстан может оказать военную помощь России
10:35  УкрАрмия продолжает занимать курские села
10:29  Вернуть государство "в родную гавань"! - Михаил Делягин
09:24  В гауляйтеры Курской области просится экс-придворный галерист Марат Гельман
08:21  КазАнтикор объявил в розыск бывшего зятя премьера Карима Масимова
06:59  В Грузии объявили охоту на национал-предателей, - Артур Аваков
06:56  Израиль опасается открытия иорданского фронта, - И.Субботин
05:31  Мьянма. "Армия Аркана" атаковала дронами мусульман-рохинджа - 200 погибших
05:30  "В Афганистане доминирует клан муллы Хайбатуллы", - "президент" Амрулла Салех
01:08  ООН провалила миссию по Палестине из-за давления США
01:00  Курский перелом, - репортаж военкора Коца
00:54  Петр Акопов: Борьба с Западом за Украину - это борьба за Россию будущего
00:44  Путин пообщался с "президентом" фейковой автономии
00:33  Война в Газе обнажила кризис в выработке новых "правил конфронтации", - НГ
00:02  Путин допустил три ошибки.., - Яков Кедми
00:00  В премьеры Франции рвется вождь "леваков" открытая лесбиянка Люси Касте
Вторник, 13.08.2024
18:34  Авантюра президента Видодо. Будущая столица Индонезии рискует превратится в заброшенный город
18:25  Казахстанское озеро Балхаш стремительно мелеет
18:23  В Иране приступили к формированию правительства
18:21  Гиперзвуковая дорожка: Тайвань приступил к созданию оружия для сдерживания КНР
18:20  Пользуясь Курской авантюрой укров РосАрмия ускорила освобождение Донбасса
18:19  Директор школы в Наманганской области заставила учителей убирать сорняки в школьном дворе
18:17  Литий как предлог. В Сербии вспыхнули протесты из-за редкого металла
15:29  О где же ты, Иран! Израиль и США ждут скорого нападения, - Къ
15:15  Проамериканские курды из SDF осадили и штурмуют северо-сирийские города
13:55  Тимофей Бордачев: США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР
13:52  Ирина Алкснис: Победа требует долгой воли
13:39  Начались поставки нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе"
13:11  Экс-минсельхоз Узбекистана Воитов идет под суд. С большой группой подельников
13:06  "Этот украинский прорыв будет описан историками таинственной войны..," - А.Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новым премьером Японии станет Исиба.. или Йоко Камикава... или Таро Коно... Однохренственно
00:22 15.08.2024

Глава правительства Японии не выдержал стресса

Страна восходящего солнца гадает, кто станет новым лидером
Владимир Скосырев

Тэги: япония, премьер, кисида, скандалы, отставка, внешняя политика, антироссийские санкции

Все статьи по теме "Санкционные войны"
япония, премьер, кисида, скандалы, отставка, внешняя политика, антироссийские санкции Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что уходит со своего поста. Фото Reuters
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что уйдет в сентябре в отставку. Его рейтинги подкосили скандалы из-за незаконных пожертвований фракциям Либерально-демократической партии (ЛДП). Сыграло роль и то, что правительство не выполнило обещаний поднять уровень жизни граждан. ЛДП проведет состязание между претендентами на роль председателя в следующем месяце. Обычно глава правящей партии и становится премьером.

Сам Кисида на пресс-конференции в среду объяснил свой шаг так: "Власть не может функционировать без доверия общества. Вот почему я принял такое тяжелое решение. Надеюсь, что оно продвинет реформу политической системы".

Как передает Reuters, рейтинги Кисиды, занявшего пост премьера в 2021 году, стали быстро падать, когда вскрылось, что у ЛДП есть связи с Церковью объединения. А еще один удар нанесли сообщения о том, что на вечеринках правящей партии, где собирают для нее пожертвования, в копилку шли "грязные деньги".

Японии в конце концов удалось преодолеть дефляцию. Но люди недовольны тем, что увеличение зарплаты отстает от роста стоимости жизни.

Еще одной характерной чертой поры, когда Кисида руководил страной, было то, что она готовилась к пересмотру своей пацифистской политики. Премьер дал обязательство, что военные расходы впервые после войны удвоятся. Имелось в виду, что это поможет уменьшить аппетиты Китая, касающиеся территориальных споров с Японией, и других стран Восточной Азии. Кисида также под воздействием Вашингтона улучшил связи с Южной Кореей и установил более глубокое военное взаимодействие между тремя государствами.

А вот что говорят об отставке сами японцы. Наоя Окамото, госслужащий, сказал: "Я бы предпочел, чтобы Кисида еще немного поработал. Может, на него повлиял стресс, вызванный падением рейтингов. Думаю, у него просто не было выбора".

Спрашивается: а кто же станет новым лидером? Бывший министр обороны Сигэру Исиба уже бросил свою шляпу на ринг. Он сказал, что выполнит свой долг, если получит достаточную поддержку. Называют и других претендентов. Это министр иностранных дел Йоко Камикава, министр по цифровизации Таро Коно и экс-министр по экологии Синдзиро Коидзуми

Эксперты говорят, что ЛДП следует выбрать свежее лицо, не замешанное в скандалах, чтобы победить на всеобщих выборах, намеченных не позднее чем на третий квартал 2025 года.

Ацуо Ито, политолог, полагает, что если ЛДП не извлечет уроков из скандала при подборе лидера, то "она потерпит сокрушительное поражение на выборах. Партия должна выбрать кого-нибудь молодого, не связанного с нынешней администрацией".

The New York Times пишет, что 67-летний Кисида поддался нажиму внутри свой партии, которая ищет ему подходящую замену. Объявление об отставке породило чувство политической неопределенности у ключевого союзника США. И это в тот момент, когда растет угроза со стороны Китая и Северной Кореи. В Америке опасаются, как бы Япония не вернулась к политическому ландшафту прошлых лет, когда то и дело проходили смены глав правительств.

В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Главная причина ухода в отставку Кисиды состоит в том, что он не справился с последствиями финансового скандала. ЛДП собирает средства на вечеринках, куда вход платный. Часть этих недекларированных доходов, видимо, осела в чьих-то карманах. Кисида пытался с этим скандалом справиться, уволил ряд членов кабинета министров, которые были в этом замешаны, наложил партийные взыскания на некоторых членов партии. Но все это не помогло. Имидж ЛДП сильно пострадал. Товарищи по партии, видимо, сказали, что надо уходить.

Что касается отношений с Россией, то уход Кисиды никак на них не отразится. В связи со специальной военной операцией Япония заняла антироссийскую позицию по всем азимутам. В Азии Япония фактически является лидером по части антироссийских санкций, пытается мобилизовать азиатские страны на поддержку Украины. Япония поставляет туда нелетальное оружие. Кто бы ни пришел на смену, этот антироссийский курс не изменится".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723670520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма
- Лебедь, рак и щука: подготовка кадров
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Актогайского района Карагандинской области, состоявшихся 11 августа 2024 года
- Выстрелы в ночи
- Азат Перуашев посетил ряд предприятий Алматы и Алматинской области
- В МЧС состоялось расширенное заседание Коллегии
- Строительство АЭС решит вопрос дефицита электроэнергии – в Талдыкоргане состоялись публичные обсуждения
- Выявлены коррупционные риски в сфере финансирования науки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  