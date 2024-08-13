Новым премьером Японии станет Исиба.. или Йоко Камикава... или Таро Коно... Однохренственно

00:22 15.08.2024

Глава правительства Японии не выдержал стресса



Страна восходящего солнца гадает, кто станет новым лидером

Владимир Скосырев



Тэги: япония, премьер, кисида, скандалы, отставка, внешняя политика, антироссийские санкции



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япония, премьер, кисида, скандалы, отставка, внешняя политика, антироссийские санкции Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что уходит со своего поста. Фото Reuters

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что уйдет в сентябре в отставку. Его рейтинги подкосили скандалы из-за незаконных пожертвований фракциям Либерально-демократической партии (ЛДП). Сыграло роль и то, что правительство не выполнило обещаний поднять уровень жизни граждан. ЛДП проведет состязание между претендентами на роль председателя в следующем месяце. Обычно глава правящей партии и становится премьером.



Сам Кисида на пресс-конференции в среду объяснил свой шаг так: "Власть не может функционировать без доверия общества. Вот почему я принял такое тяжелое решение. Надеюсь, что оно продвинет реформу политической системы".



Как передает Reuters, рейтинги Кисиды, занявшего пост премьера в 2021 году, стали быстро падать, когда вскрылось, что у ЛДП есть связи с Церковью объединения. А еще один удар нанесли сообщения о том, что на вечеринках правящей партии, где собирают для нее пожертвования, в копилку шли "грязные деньги".



Японии в конце концов удалось преодолеть дефляцию. Но люди недовольны тем, что увеличение зарплаты отстает от роста стоимости жизни.



Еще одной характерной чертой поры, когда Кисида руководил страной, было то, что она готовилась к пересмотру своей пацифистской политики. Премьер дал обязательство, что военные расходы впервые после войны удвоятся. Имелось в виду, что это поможет уменьшить аппетиты Китая, касающиеся территориальных споров с Японией, и других стран Восточной Азии. Кисида также под воздействием Вашингтона улучшил связи с Южной Кореей и установил более глубокое военное взаимодействие между тремя государствами.



А вот что говорят об отставке сами японцы. Наоя Окамото, госслужащий, сказал: "Я бы предпочел, чтобы Кисида еще немного поработал. Может, на него повлиял стресс, вызванный падением рейтингов. Думаю, у него просто не было выбора".



Спрашивается: а кто же станет новым лидером? Бывший министр обороны Сигэру Исиба уже бросил свою шляпу на ринг. Он сказал, что выполнит свой долг, если получит достаточную поддержку. Называют и других претендентов. Это министр иностранных дел Йоко Камикава, министр по цифровизации Таро Коно и экс-министр по экологии Синдзиро Коидзуми



Эксперты говорят, что ЛДП следует выбрать свежее лицо, не замешанное в скандалах, чтобы победить на всеобщих выборах, намеченных не позднее чем на третий квартал 2025 года.



Ацуо Ито, политолог, полагает, что если ЛДП не извлечет уроков из скандала при подборе лидера, то "она потерпит сокрушительное поражение на выборах. Партия должна выбрать кого-нибудь молодого, не связанного с нынешней администрацией".



The New York Times пишет, что 67-летний Кисида поддался нажиму внутри свой партии, которая ищет ему подходящую замену. Объявление об отставке породило чувство политической неопределенности у ключевого союзника США. И это в тот момент, когда растет угроза со стороны Китая и Северной Кореи. В Америке опасаются, как бы Япония не вернулась к политическому ландшафту прошлых лет, когда то и дело проходили смены глав правительств.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Главная причина ухода в отставку Кисиды состоит в том, что он не справился с последствиями финансового скандала. ЛДП собирает средства на вечеринках, куда вход платный. Часть этих недекларированных доходов, видимо, осела в чьих-то карманах. Кисида пытался с этим скандалом справиться, уволил ряд членов кабинета министров, которые были в этом замешаны, наложил партийные взыскания на некоторых членов партии. Но все это не помогло. Имидж ЛДП сильно пострадал. Товарищи по партии, видимо, сказали, что надо уходить.



Что касается отношений с Россией, то уход Кисиды никак на них не отразится. В связи со специальной военной операцией Япония заняла антироссийскую позицию по всем азимутам. В Азии Япония фактически является лидером по части антироссийских санкций, пытается мобилизовать азиатские страны на поддержку Украины. Япония поставляет туда нелетальное оружие. Кто бы ни пришел на смену, этот антироссийский курс не изменится".