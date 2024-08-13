Три года с талибами. Новые власти Афганистана отметили годовщину своего правления, - Къ

00:30 15.08.2024 Три года с талибами

Новые власти Афганистана отметили годовщину своего правления



Движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) отметило третью годовщину своего прихода к власти военным парадом на бывшей авиабазе США в Баграме и торжествами по всей стране. За годы своего правления переформатировав светское афганское государство в исламский эмират, талибы так и не получили международного признания и места в ООН. Тем не менее исламский государственный проект, пришедший на смену свергнутому прозападному правительству, сделал первые шаги на пути к выходу из изоляции. Начатый Москвой процесс признания талибов вызвал глобальную дискуссию о том, как выстраивать отношения с радикальными исламистами, обладающими в стране реальной властью.



Свержение прозападного режима президента Ашрафа Гани в Афганистане, сопровождавшееся поспешным уходом из страны военного контингента США, произошло 15 августа 2021 года. Главные торжества по случаю этой даты пришедшее к власти в Кабуле движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) решило провести на день раньше - в среду. В обращении к нации премьер-министра временного правительства талибов Мохаммада Хасана Ахунда, прозвучавшем в ходе торжественной церемонии на бывшей базе ВВС США в Баграме, перечислены главные приоритеты нового правительства. "Власти движения "Талибан" несут ответственность за поддержание исламского правления, защиту собственности, жизней людей и уважение нашей нации",- отметил Мохаммад Хасан Ахунд.



Напомним, что в начале августа 2021 года движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа оно уже вошло в Кабул, а 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию CША в Афганистане.



Между тем накануне третьей годовщины прихода к власти талибов лидер движения Хайбатулла Ахундзада, стоящий над премьером на вершине новой властной пирамиды в Кабуле, издал указ, демонстрирующий "исламское правление" в действии.



Как следует из текста документа, чиновники и госслужащие, которые "постоянно и без уважительной причины пропускают коллективные молитвы", будут подвергаться наказанию (о каких карательных мерах идет речь, впрочем, не говорится). Как напомнил телеканал Tolo News, все служащие и чиновники госучреждений должны совершать пять ежедневных молитв в установленное время.



На этом фоне ООН и Всемирный банк обнародовали последние данные о ситуации в 40-миллионом Афганистане. По их оценкам, треть населения живет за чертой бедности, в то время как национальная экономика в ближайшие три года будет демонстрировать нулевые темпы роста.



Впрочем, некоторые позитивные перемены все же налицо. Курс национальной валюты стабилизировался, коррупция, по некоторым данным, пошла на спад, улучшилась ситуация со сбором налогов.



Как заявил заместитель министра торговли и промышленности афганского правительства Ахмад Захид, власти наладили "экономические, торговые, транзитные и инвестиционные связи в регионе".



Несмотря на расширение дипломатических контактов с Россией, Китаем, государствами Центральной Азии и Ближнего Востока, новые власти в Кабуле остаются непризнанными в мире и не представленными в ООН, где постпредом страны остается назначенный еще прежним правительством Насир Ахмад Фаик. В декабре прошлого года Комитет ООН по проверке полномочий отложил решение о выделении нынешним властям Афганистана места в организации, сохранив его за господином Фаиком.



Однако новые власти в Кабуле считают это решение дискриминационным. "Мы хотели бы участвовать, и это наше право. Мы требуем, чтобы Комитет ООН по проверке полномочий передал место Афганистана в ООН правительству Исламского Эмирата Афганистан. Этого пока не произошло даже после трех лет независимости Афганистана после вывода из страны иностранных войск",- заявил "РИА Новости" глава политбюро движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин.



Тем временем главной промежуточной победой дипломатии талибов, достигнутой ими за последние три года, стали начавшие поступать этим летом многочисленные сигналы Москвы о ее готовности признать правительство талибов, не дожидаясь решения ООН.



"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения",- заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Москва обсуждает этот вопрос со многими партнерами, в том числе в регионе Центральной Азии. "Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию",- добавил Владимир Путин.



По поводу происходящего разворота в политике Москвы по отношению к талибам в беседе с агентством ТАСС высказался тогда и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Двадцать лет - это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев - партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе. Теперь талибы снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними",- констатировал Дмитрий Медведев.



Между тем планы Москвы признать талибов вызвали немедленную негативную реакцию Вашингтона, который попытался предостеречь Россию от этого шага.



Как заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, ""Талибан" не выполнил ни одного обязательства, взятого на себя после прихода к власти". "У нас нет оснований признать "Талибан", и если Россия поступит так, это будет плохим сигналом для всех",- отметил господин Кирби.



При этом вопрос о том, как была организована операция по выводу войск из Афганистана, завершавшая самую продолжительную зарубежную военную кампанию в американской истории, остается острой темой внутренней политики США на финишном этапе президентской гонки. Как заявил на этой неделе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол, он пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена выступить на предстоящих слушаниях, посвященных выводу американских войск из Афганистана.



"Я прошу до 19 августа 2024 года подтвердить ваше участие в открытых слушаниях, которые состоятся 10 сентября 2024 года. В отличие от других высокопоставленных чиновников министерства обороны, Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома вы еще не ответили на вопросы, касающиеся расследования комитета",- говорится в письме. В послании Майкла Маккола отмечается, что ранее в Конгрессе уже выступили 17 представителей исполнительной власти США, разъяснявшие обстоятельства того, как принимались итоговые решения о выводе американских войск из Афганистана.



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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