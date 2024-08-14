"Уж лучше узбеки, чем русские". Националисты смиряются с вымиранием Латвии

05:56 15.08.2024 ВИКТОР ЛАВРИНЕНКО

14 августа 2024



В Латвии растет количество иностранных рабочих, приезжающих туда из стран, не входящих в ЕС. Это связано с демографическим кризисом и низкими зарплатами в этом государстве. Латвийцы еще с 1990-х обнаруживают мало желания рожать будущих новых работников, а сами уезжают в другие края, где чувствуют себя более комфортно.



В итоге в нынешнем году государство было вынуждено снять самые жесткие ограничения на ввоз гастарбайтеров - и процесс, что называется, пошел. Власти пытаются утешить националистов тем, что пришельцев заставят "интегрироваться" и учить латышский язык.



Гости с юга



13 августа латвийские СМИ обнародовали интересную информацию: c 2015 года количество временных видов на жительство (ВНЖ), выданных этим государством иностранным работникам и членам их семей, увеличилось более чем вдвое. В 2015 году Латвия выдала чуть более 8 тысяч ВНЖ. Из них 6694 получили иностранные рабочие, а остальные - члены их семей.



В 2024 же году в Латвии действуют 17 726 видов на жительство, из них 15 558 выдано работникам. Это, правда, поменьше, чем в 2021 году, когда в стране действовало 18 024 вида на жительство. Снижение вполне укладывается в картину экономического спада, обрушившегося на Латвию после начала Западом беспрецедентной санкционной войны против России.



Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис напоминает, что "за последние 10 лет (на самом деле массовая эмиграция началась в 2004-м, после вступления государства в Евросоюз. - Прим. автора) из Латвии эмигрировало много жителей, местной рабочей силы стало недостаточно, что является серьезной проблемой".



Демограф из Латвийского университета Инта Миериня добавляет: "Главная причина, по которой люди уезжают - это то, что они хотят жить, а не выживать. У нас очень много людей, которые буквально считают деньги от одной зарплаты до следующей". По словам Миерини, особенно обвальный характер эмиграция приняла после 2008-го, когда в Латвии "лопнул" огромный ипотечный "пузырь", что повлекло за собой катастрофу местной экономики.



В последние годы Латвия раз за разом обновляет антирекорды по рождаемости. В условиях демографического кризиса приходится ввозить рабочие руки из-за рубежа.



Руководитель Латвийского общества рестораторов Лаурис Алексеевс говорит, что местным предприятиям общепита трудно конкурировать по уровню зарплат с аналогичными западными предприятиями - вот люди и уезжают. "Это означает, что нам нужно искать персонал из других стран - Узбекистан, Казахстан, может, что-то поближе", - признает Алексеевс.



В настоящее время в Латвийской Республике насчитывается больше всего трудовых мигрантов с Украины - 3347 (впрочем, на самом деле граждан Украины в Латвии сейчас во много раз больше, просто они там в основном имеют статус беженцев, а не гастарбайтеров), Узбекистана (2549) и Белоруссии (1423).



Викинги уже не те: банды из Швеции терроризируют соседние страны

Зато за десять лет там стало гораздо меньше работников из России, Литвы и почему-то из Болгарии. Наибольший численный прирост работников приходится на Узбекистан - в 2015 году в Латвии был зарегистрирован 91 работник-узбек, а в 2024-м их оказалось уже 2549.



Заметно выросло за десять лет число рабочих, прибывших с Украины, из Индии и Белоруссии. Значительный рост можно увидеть и в данных по работникам из Таджикистана - с 4 действующих ВНЖ в 2015 году до 483 разрешений в 2024 году.



Глава Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите предупреждает, что в ближайшие десять лет число трудовых мигрантов в Латвии опять удвоится. "Вопрос в том, как мы будем поступать. Как работодатели, мы предлагаем стране оценить ошибки Швеции или, наоборот, положительный пример Финляндии. Это не приводит к негативным социальным последствиям", - утверждает Бите.



Кстати, в этой оценке можно и усомниться - зная, что и в Финляндии приезжие тоже совершают массу преступлений.



Долгожданное послабление



В начале этого года власти Латвии приняли знаменательное решение, которого латвийские предприниматели добивались уже давно. Раньше от местных бизнесменов требовали выдавать приезжим гастарбайтерам среднюю по стране зарплату, что сдерживало массовый въезд и вынуждало предпринимателей идти на разнообразные "серые" схемы. Теперь же иностранцам разрешено выплачивать зарплату, среднюю по отрасли.



Глава Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбургс объясняет это на примере: теперь строители могут ежемесячно платить иностранцам по 930 евро - на 500 с лишним меньше, чем раньше.



Лаурис Алексеевс, со своей стороны, указывает, что следующий бой, который работодателям важно выиграть у государства - это упрощенные условия устройства сезонных работников и режим сниженного налогообложения для них.



В идеале, конечно, бизнесмены хотели бы, чтобы им вообще убрали все ограничения по ввозу рабочих рук из-за рубежа - но до этого еще далеко. Ведь даже уже сделанные послабления удалось "выгрызть" с большим трудом.



В свое время против их введения яростно возражали националисты, небезосновательно доказывавшие, что приток иностранных рабочих отдалит или вовсе отменит исполнение мечты о "латышской Латвии".



Но в прошлом году в стране сменилось правительство, что сопровождалось переформатированием правящей коалиции. Самая радикальная из националистических партий "Национальный блок" осталась за бортом, что и позволило провести желаемые бизнесменами поправки.



Более прагматичная часть латвийской правящей элиты давно осознала, что без ввоза иностранцев не обойтись. Прежний премьер-министр Кришьянис Кариньш откровенно предупреждал, что альтернативой этому может стать лишь отмена пенсий и необходимость каждому из латвийцев работать до момента, когда он протянет ноги.



В итоге даже некоторые из националистов уже приучают себя, что называется, расслабляться и получать удовольствие. В соцсетях среди "диванных патриотов" начинает воцарятся мнение: уж лучше какие-нибудь узбеки, чем латвийские русские, потому что первые "тихо себе работают и не выступают по поводу своих прав".



К тому же власти пытаются заранее подложить подушку и уверяют, что приезжих гастарбайтеров заставят "интегрироваться". В июне Министерство образования и науки презентовало план, в соответствии с которым в Латвийском университете планируется создать программу для подготовки не менее сотни учителей латышского языка, которые будут преподавать его взрослым иностранцам.



Министерство прогнозирует, что эти сто учителей смогут обеспечить изучение латышского языка для 4800 человек в год, способствуя "интеграции взрослых иностранцев в латвийское общество и их выходу на рынок труда".



Там сообщают, что ежегодно в Латвию из третьих стран приезжают в среднем около 5 тысяч человек. При ныне имеющихся ресурсах языковыми курсами можно обеспечить не более 10% вновь прибывших, но государство рассчитывает это изменить.



Вымирание не остановить



Более того, в ближайшем будущем планируется обеспечить возможность изучать латышский язык по крайней мере 100 тысячам (!) иммигрантов. Власти рассчитывают, что большинство из них окажутся гражданами Украины, но понимают, что приедут выходцы и из других стран.



Разумеется, далеко не все националисты столь наивны и верят в то, что приезжие будут интегрироваться и учить латышский. Трезвомыслящие жители страны рассуждают так:



После русских. Латвийские националисты нашли себе новую жертву

"Происходит незаметная смена национального состава населения - мы теряем латышей и местных русских, а приобретаем тех, кто очень трудно и неохотно интегрируется. Действительно, мигранты выступать не будут, они будут рожать. А наивные местные очухаются только тогда, когда на Башне Петра (башня, увенчивающая церковь Святого Петра в Риге, самое высокое городское здание после телебашни. - Прим. ред.) вместо петушка появится полумесяц".



Характерно, что в последние месяцы в Латвии имел место ряд инцидентов со скинхедами, избивавшими приезжих южан. 31 июля латвийская полиция задержала в окрестностях Риги шестерых "скинов", которых обвиняют в серии нападений на иностранцев-курьеров, занимающихся доставкой еды.



В отношении задержанных начали уголовный процесс за "разжигание национальной розни, сопряженное с насилием и совершенное организованной группой". Теперь им грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В апреле были задержаны двое другие скинхедов - они обвиняются в прославлении нацистской Германии и опять-таки в уличных нападениях.



Примечательно, что похожие процессы с наплывом гастарбайтеров наблюдаются и в соседней Литве, где в последнее время резко выросло количество прибывших из Средней Азии и Африки.



Выдавливая славян, Литва столкнулась с мигрантами из Средней Азии

Недавно литовские власти, спохватившись, ввели ряд ограничений: в частности, парламент установил годовую квоту в 40 тысяч человек для трудоустройства граждан третьих стран. Затем власти потребовали от всех иностранных рабочих получить временный вид на жительство в стране.



С 1 июля 2024 года мигранты, которые приезжали в Литву из других стран ЕС в рамках безвизового режима или по национальным или шенгенским визам, больше не могут работать в этой прибалтийской республике без ВНЖ.



Тем не менее процесс замещения населения Прибалтики трудно и даже невозможно будет остановить административными мерами.



Для того чтобы избежать смены этнического состава населения, необходимо устранить демографический кризис в регионе, заставить латышей, литовцев и эстонцев рожать детей в больших количествах и запретить им выезд в другие страны. На нынешнем этапе эта задача представляется практически нерешаемой. Источник - Регнум

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723690560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов: Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма

- Лебедь, рак и щука: подготовка кадров

- Кадровые перестановки

- Сообщение об итогах выборов акима Актогайского района Карагандинской области, состоявшихся 11 августа 2024 года

- Выстрелы в ночи

- Азат Перуашев посетил ряд предприятий Алматы и Алматинской области

- В МЧС состоялось расширенное заседание Коллегии

- Строительство АЭС решит вопрос дефицита электроэнергии – в Талдыкоргане состоялись публичные обсуждения

- Выявлены коррупционные риски в сфере финансирования науки

