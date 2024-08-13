Таможня Болгарии перехватила 436 килограммов героина из Кыргызстана

06:05 15.08.2024

013 августа 2024

В грузе из Кыргызстана, прибывшем в Болгарию, нашли 436 кг героина на сумму 35 млн евро. Об этом сообщает Associated Press.



Наркотики были спрятаны в официальном грузе, который состоял из кабелеукладочных машин. Они направлялись из Кыргызстан в Грецию через Батуми и болгарский порт Бургас. Из Болгарии груз должен был отправиться в греческий Александруполис.



Подозрение сотрудников болгарской таможни вызвало необычно длительное пребывание груза в порту. Было принято решение о проведении досмотра, в ходе которого обнаружили 434 упаковки с героином.



"Пока что не произведено ни одного ареста и не установлено ни одного лица, причастного к этому трансграничному преступлению", - заявил окружной прокурор Георгий Чинев.



В Болгарии за торговлю наркотиками грозит до 20 лет тюрьмы.



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