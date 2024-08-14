Выстрелы в ночи. Как в начале нулевых в Алматы предотвратили масштабный террористический акт (история)

06:09 15.08.2024 14.08.2024

Михаил Чирков, "АиФ-Казахстан", 14 августа



Все дальше уходят в глубь истории годы образования и становления Казахстана как суверенного государства. Треть века, прошедшая с тех пор, была наполнена самыми разными событиями – по своему масштабу и значению. Но в каждом из них, как в капле воды, отражались свои, особые черты времени.

Редакция еженедельника "АиФ-Казахстан" решила составить коллективный портрет нашего не столь уж давнего прошлого, для чего открывает рубрику "ГОДЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ". Здесь будут публиковаться материалы о событиях, которые заняли свое место в истории нашей страны.

Одним из поводом для такого решения послужила недавно вышедшая в свет книга "Верой и правдой", которую написал человек, стоявший у истоков создания правовой системы независимого Казахстана – Халык Каhарманы, генерал-полковник Каирбек Сулейменов.

Наш корреспондент встретился с Каирбеком Шошановичем, он во время описываемых событий работал Министром внутренних дел, и его соратниками. В начале нулевых они предотвратили в южной столице масштабный террористический акт, который намеревались осуществить боевики зарубежной экстремистской организации.



По горячим следам

Алматы, сентябрь 2000 года. В городе шла напряженная работа по раскрытию заказного убийства директора "Казспецэкспорта" Талгата Ибраева. Все силы полиции (в 1998 году милиция была переименована в полицию – авт.), в том числе агентура, были ориентированы на проверку любой информации, представляющей хотя бы маломальский интерес.

В один из дней поступил сигнал из Алатауского района: группа бородатых мужчин вместе с женщинами в хиджабах сняли квартиру, ведут себя странно и довольно скрытно – редко выходят на улицу, ни с кем из жильцов дома не общаются.

Наряд полиции сразу же выехал по адресу и обнаружил в указанной квартире двух мертвых офицеров полиции. Каждый из них был завернут в ковер, . Тут же установили личности сотрудников полиции. Они в этот день делали подворный обход, проверяя паспортный режим – это было плановое задание для всех участковых и инспекторов наружной службы города для раскрытия убийства директора "Казспецэкспорта".

По горячим следам было установлено, что перед приездом наряда полиции с этой квартиры съехали бородатые мужчины и женщина в хиджабе с ребенком на старой автомашине Audi красного цвета. Тут же по городу и области был введен оперативный план "Перехват". Вскоре в районе Каскелена эту автомашину задержали, но в ней не было тех самых подозреваемых.

Через некоторое время была получена информация, что видели похожих по описанию людей, которые искали возможность купить поддельные паспорта. Через агентурные связи вышли на адрес, где скрывались эти мужчины – их было четверо, уже без женщины и ребенка.

Разрабатывая этих бородачей, полиция выявила их связи в Алматы. Было установлено, что до прибытия в Казахстан ими было совершенно убийство сотрудника посольства Китайской Народной Республики в Кыргызстане. Скрываясь от преследования, они перебрались из Бишкека в Алматы.

Стала известной и такая важная деталь: это были граждане Китая, которые имели непосредственное отношение к вооруженному формированию радикальной террористической организации.



Верховный разнос

Не было удивительным, что эта информация стала известна Комитету национальной безопасности, которым в то время руководил Альнур Мусаев (сейчас он проживает за границей – авт.). Да и последующая за этим реакция была вполне ожидаема: президент лично потребовал от министра Сулейменова передать дело с уже установленными полицией убийцами в КНБ. Полицейские-то дело передали, а вот комитетчики преступников "потеряли" …

Последствия этой потери для руководства КНБ могли стать весьма печальными, тем более уже имелись данные о возможном совершения террористического акта. Хорошо понимая это, Альнур Альжапарович пожаловался Назарбаеву на МВД. Трудно судить, в каких красках была та жалоба, но президент устроил министру внутренних дел форменный разнос за вмешательство в дела органов национальной безопасности.

… В этом месте ненадолго прервусь. Я в общих чертах знал о тандеме Рахат Алиев – Альнур Мусаев (сознательно ставлю на первое мест Алиева, хотя в КНБ об был заместителем Мусаева – авт.). В беседе с Сулейменовым меня интересовали детали, которые бы дали понимание, скажем так, разобщенности двух главных силовых органов страны. Однако Каирбек Шошанович отказался от подробностей, как он сказал, некорректного поведения коллег. Добавив, что исходит из того, что уважает профессионализм и честность подавляющего большинства сотрудников КНБ, а также новое руководство данного комитета.

Вернемся к событиям. Министр Сулейменов, конечно же, не забыл верховный нагоняй, однако поступил по-своему. Он поручил опытнейшему Василию Симачеву (в описываемое время он был первым заместителем Сулейменова и руководил расследованием убийства директора "Казспецэкспорта" – авт.) продолжать оперативные мероприятия по розыску террористов.

Что им двигало? Неверие в чекистов, которые один раз уже допустили просчет или, наоборот, вера в свою команду, с которой было раскрыто немало громких, резонансных дел? Об этом мне Каирбек Шошанович не сказал.

Однако могу предположить, что в нем проявилась черта настоящего следака, кем он служил немало лет, своего рода профессиональный инстинкт – взяв однажды след подозреваемого, во что бы то ни стало, вопреки всем и всему, найти его.

И другой момент, о котором сказал мне Василий Симачев: для полицейских было делом чести найти убийц своих товарищей. И пусть слова Василия Васильевича звучали несколько шаблонно, но они точно выражали настрой всех полицейских, участвующих в розыске бандитов.



Без вариантов – штурм

Итак, оперативные действия продолжались. И велись они не только системно, интенсивно, упорно, но и с особой тщательностью, чтобы не "вмешиваться в дела органов национальной безопасности".

В итоге полиция снова вышла на след бандгруппы. 29 сентября 2000 года в МВД приняли решение задержать их, так как стало известно о реальной подготовке иностранцев совершить террористические акты в Алматы.

В частности, они намеревались взорвать здание УВД и проявляли повышенный интерес к аэропорту города, а также к другим многолюдным объектам.

Оперативники после напряженных поисков установили адрес нового убежища опасных преступников: квартира на первом этаже панельной пятиэтажки в районе улиц Сатпаева и Мира, как раз напротив телерадиоцентра.

В ходе подготовки к операции Каирбек Сулейменов связался с акимом Алматы Вячеславом Храпуновым для того, чтобы он помог исключить вероятность взрыва газовых коммуникаций и других возможных последствий.

Была проведена тщательная рекогносцировка места. Группа оперативных сотрудников во главе с Анатолием Выборовым через подвал провела в квартиру прослушку. Но она не сработала: как позже выяснилось, преступники на пол уложили матрасы до окон, через которые они контролировали обстановку возле дома, и к туалету. Аппаратура ловила только еле слышные шорохи.

К этому времени полицейские уже установили связного бандитов. Он подтвердил намерение группы совершить теракт в аэропорту. Что касается подрыва УВД, то, якобы, с учетом уже совершенного убийства двух сотрудников полиции, по этому объекту поступила команда "отбой".

С учетом складывающейся опасной ситуации – возможного теракта в аэропорту, наличием у преступников двух автоматов, пистолетов, гранат, двух "цинков" патронов, а также вероятного захвата заложников – в МВД приняли решение брать квартиру штурмом. Исходили из того, что ни в коем случае нельзя было дать бандитам выйти в город с таким вооружением. Тем более, кровь на их руках уже была, и они не остановились бы ни перед чем.

Как по жизни обычно бывает, любое серьезное дело не обходится без серьезных трудностей. Они были и здесь: у окна квартиры постоянно по очереди дежурили преступники. коридор был очень узкий, из-за чего вход легко простреливался. Но самым сложным препятствием оказалась дверь этой квартиры: она была бронированной.



"Поможем". Но не помогли

… Во время нашей беседы Каирбек Шошанович привел одну деталь, о которой не упомянул в своей книге. Мне она показалась очень характерной. Вот она.

В то время у полиции не было специальных средств для вскрытия подобных бронированных преград. А вот в КНБ были. Сулейменов, все взвесив, позвонил председателю комитета Альнуру Мусаеву с просьбой предоставить для операции в Алматы то самое спецсредство. "А для чего?" – в ответ. Сулейменов сказал, что для операции по задержанию тех самых террористов. В ответ повисла такая долгая, скорее – тягучая пауза, которая красноречивее всяких слов. Наконец в трубке прозвучало: "Поможем. Найдем".

… Я почему-то подумал, что Альнур Мусаев после разговора с Сулейменовым позвонил президенту, он в те дни был за рубежом, и дал понять, что указания первого лица государства не всегда и не всеми выполняются. Во всяком случае, финал этой истории наводил на такие мысли.

Но не будем забегать вперед и вернемся к событиям.

Потекли минуты ожидания, потом часы. Время медленно тянулось, натягивая за собой нервы всех, кто был задействован в операции. Никакой информации по спецсредству не поступало, звонков тоже. Наконец стало ясно, что помощи не будет.

Тогда, чтобы исключить или хотя бы минимизировать возможные потери, руководители операции попытались убедить связного, чтобы он первым вошел в квартиру и "на его плечах" туда ворваться бойцам спецназа. Но связной категорически отказался – побоялся возможной мести своим близким. К тому же выяснилось, что при каждом посещении им квартиры опытные бандиты проводили сложную процедуру контакта, чтобы исключить проникновение посторонних.

Наконец был согласован штурм, время проведения и его направления – с двух сторон, через дверь и окно. До штурма по телефону, через родственников, знакомых, под прикрытием посещения коммунальными или иными службами всех жильцов этого подъезда просили на время покинуть свои квартиры. Однако нашлись и те, кто наотрез отказался. Тогда их попросили: когда начнется стрельба, лечь на пол и не вставать.

Министр поручил силовое мероприятие возглавить Василию Симачеву. Начальник ГУВД Алматы Калмуханбет Касымов и генерал-майор Умутбек Санабаев – командир бригады внутренних войск, дислоцировавшейся в южной столице, вошли в оперативный штаб, куда непрерывно поступала вся необходимая информация.

После скрытной эвакуации жильцов подъезда бойцы специального подразделения МВД "Сункар" начали вскрывать бронированную дверь квартиры. Хотя слово "вскрывать" здесь мало подходит. Били обыкновенной кувалдой. И били долго. Преступники, понятно, получили время подготовиться и сразу же открыли стрельбу по бойцам в дверной проем. Тем самым исключив для себя всякую возможность сдаться. Спецназовцы все-таки сумели прорваться на кухню, но были отрезаны шквальным огнем.



Команда: уничтожить!

Исходя из докладов с места события, Каирбек Сулейменов дал команду уничтожить бандитов, используя все имеющиеся средства, так как взять их живыми возможности уже не было. К тому же террористы стали отстреливаться из окна, что было опасно для граждан, проживающих в доме напротив.

В сложившейся ситуации это решение оказалось единственно верным. В этом сразу же убедился Каирбек Сулейменов, когда на его личный телефон позвонил бывший первый секретарь Ленинского райкома партии Алма-Аты Булат Едильбаев, с которым они несколько лет работали в одном районе (Сулйменов – зампрокурора района, начальником РОВД – авт.). Булат Измухамедович как раз жил в панельной пятиэтажке напротив той, где находились террористы. "Каирбек, что случилось? – возмущался он. – У нас все стекла перебиты, пули по квартире летают. Всей семьей лежим на полу". – "Это пули террористов. Потерпите немного. Операцию скоро закончим".

Наконец огонь прекратился. После штурма, кроме трупов преступников и оружия, в квартире были обнаружены спутниковая рация в дипломате со спутниковой же антенной, что подтверждало сведения о том, что убитые террористы получали директивы и команды из центра, с которым у них была установлена надежная связь и четкое взаимодействие.

В квартире полицейские нашли и тетради с записями. В одной из них была начерченная шариковой ручкой схема: стоянка самолетов, зона вылета, общий пассажирский зал, взлетная полоса. Практически схема всего аэропорта. А еще там были фамилии дежурных службы безопасности по датам, их телефоны, адреса. Судя по всему, теракт в воздушной гавани Алматы был продуман и подготовлен самым тщательным образом.



Шум до небес

Террористы были уничтожены. Никто из жителей квартала не пострадал. Однако шум поднялся небывалый. Ожесточенная перестрелка ночью и на протяжении нескольких часов в жилом секторе, безусловно, не могла не напугать его жителей. Но вот то, что немалое их число с раннего утра принялось на все лады костерить полицию – вот это было, мягко говоря, странно.

Хотя, если разобраться, ничего странного здесь не было. Репортеры с микрофоном, выражаясь современным языком, делали хайп: умело направляли беседу в нужное русло, усиливали эмоции наводящими вопросами, обличительными фразами и впечатляющим изобразительным рядом. Это было не что иное, как плохо завуалированное подстрекательство.

Причем этим занимались репортеры "Хабара", КТК и других СМИ, подконтрольных Рахату Алиеву. Занимались целенаправленно – против МВД и лично министра Сулейменова.

Опять немного прервусь. Из собственных воспоминаний, бесед с очевидцами событий тех лет могу предположить: открытого и откровенного противостояния связки Алиев-Мусаев с Каирбеком Сулейменовым не было. Было подспудное, подковерное. Этому тандему надо было показать первому лицу государства свою незаменимость и состоятельность как руководителей одной из главных силовых структур страны.

В своей игре за власть, именно игре, потому как для борьбы за власть у них не было достаточных на то ресурсов, в первую очередь идейных, они использовали все подручные средства. В том числе и средства массовой информации, которые формировали общественное мнение в нужном им направлении. Хотя, как мы увидим дальше, формировали не у всех и не такое, которое им было надо.

Как пишет в своей книге Каирбек Сулейменов, о начале и ходе операции он всю ночь докладывал премьер-министру Токаеву. Но не сказал о том, что находящийся в отъезде президент запретил ему заниматься этими террористами по жалобе руководства КНБ. Не сказал, потому что был абсолютно уверен – это интриги. Которые, как известно, всегда вредят делу.

Одним из докладов министр внутренних дел поставил премьера в известность о том, что принял решение об уничтожении террористов. Но в случае возможного разбора полетов Каирбек Сулейменов решил не ссылаться на премьер-министра.

На второй день после проведенной операции Сулейменову позвонил Генеральный прокурор Хитрин, который прямо сказал, что предпринятые действия считает оправданными. Но предупредил: волна возмущения проведенной полицейскими операции нарастает.

Каирбек Сулейменов поделился, что испытал в те часы. Он не ждал ни от кого одобрения своим действиям. Он лишь мрачно смотрел в своем кабинете в Астане телевизор, где некоторые алматинцы, сменяя друг друга на экране и утирая слезы, высказывали свое возмущение в адрес полицейских, демонстрируя разбитые окна и щербины в стенах от пуль…



Тишина в зале

Наутро произошел интересный эпизод. Касым-Жомарт Токаев, выступая в парламенте, подробно рассказал депутатам о проведенной операции, уничтожении террористов и публично, на всю страну, объявил о законности действий министерства внутренних дел и проявленном мужестве полицейских и военнослужащих.

Это был шок для тех СМИ, которые в праведном гневе метали стрелы и молнии в полицейских, в то же самое время ни слова не сказав о том, что в том ночном бою были уничтожены международные террористы, на чьих руках была кровь дипломатических работников и офицеров полиции. А сколько бы еще крови пролилось, если бы их не обезвредили? А ведь они еще готовили теракт на стратегическом и многолюдном объекте страны, последствия которого трудно было представить.

Как вспоминает Каирбек Шошанович, для него и его сослуживцев поступок премьер-министра стал примером не только смелости и объективности. Было веское основание полагать, что этот человек не склонен идти на поводу у субъективного, искаженного общественного мнения, которое формировала кучка людей, рвущихся к власти.

Министр позвонил премьеру: "Спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич!" – "За что?" – "За доверие." – "Никогда не сомневайтесь", – сказал премьер и повесил трубку.

В той обстановке Каирбек Сулйменов не мог представить к государственным наградам никого из участников операции. Но раненым бойцам "Сункара" он через своего сына Рустама передал премию из своих личных сбережений. Что тот и сделал в госпитале.

… Не выходит из головы вопрос: кровь, что проступала сквозь бинты у раненых бойцов "Сункара", она не на совести ли Альнура Мусаева и тех, кто отговорил его от помощи полицейским? Ведь в разговоре с Сулейменовым Мусаев выразил готовность предоставить так необходимое в тот момент спецсредство. Кто ему посоветовал так поступить? Но это все предположения. А на деле выходит, что кровь людская – никакая не помеха для рвущихся к власти безумцам…

Личный состав, генералы тогда и не рассчитывали на поощрения. Все ждали – что будет с министром Сулейменовым?

Выражаясь театральным языком, в зале повисла тишина: вернувшийся из отпуска президент ни разу не напомнил министру об этих событиях. Ни хорошо, ни плохо… Видимо, премьер, докладывая обстановку в стране за время его отсутствия, объективно доложил ему о проведенной МВД операции.

Но тишина в зале висела относительно недолго. Через два месяца Нурсултан Абишевич позвонил Каирбеку Сулейменову и заявил: "Пора тебе поменять место работы. Касым-Жомарт Кемелевич предлагает сохранить тебя в качестве председателя Конституционного суда".

На этот вариант продолжения работы на весьма высоком уровне Сулейменов отказался и попросил разделить свою должность Министр-Командующий и оставить его во главе Внутренних Войск. На что Назарбаев, удивившись, согласился.



Вместо послесловия

…Перед отправкой материала в редакцию еще раз его перечитал. И увидел три момента, которые, на мой взгляд, требуют пояснений и ответов.

Первый – почему все-таки КНБ "потеряли" бандитов? Ни в беседе со мной, ни в своей книге Каирбек Сулейменов об этом не обмолвился. Попробую предположить следующее.

С обретения независимости до описываемых здесь событий прошло без малого 10 лет. В то время по роду своей работы я занимался в том числе и мониторингом СМИ. Но как ни старался, так и не смог найти материалы или хотя бы вспомнить, чтобы КНБ за целое десятилетие довел хотя бы одно уголовное дело по главарям ОПГ до суда. Не могли такого припомнить и мои коллеги, к которым я обратился.

Не было тогда, наверное, более модной темы в газетах и на телевидении, чем организованная преступность. Не обошел ее и наш КНБ, объявив борьбу с оргпреступностью одним из своих приоритетов. Но была ли на самом деле с ней борьба или была просто имитация?

Думаю, не было ни того, ни другого. Даже если работа с организованными преступными группировками там и велась, то скорее для того, чтобы использовать ОПГ в целях, весьма далеких от обеспечения национальной безопасности. Например, для давления на зарождающийся бизнес или в чьих-то политических устремлениях.

На этот вывод меня натолкнул такой случай, описанный в книге "Верой и правдой". Один из премьер-министров на полном серьезе посоветовал министру внутренних дел наладить сотрудничество с Рыжим Алмасом – лидером преступной группировки. Мол, надо бы поднять тому авторитет, а он, в свою очередь, поможет наводить в стране порядок.

Сам ли премьер додумался до этого? Навряд ли. Скорее всего с подачи руководства комитета нацбезопасности, которое тогда заигрывало с Рыжим Алмасом.

Известное выражение: если в первом акте на стене висит ружье, то в третьем акте оно обязательно выстрелит. Теракты в Актобе, Алматы, события Кантара… Не выстрелы ли это из того ружья, которое по каким-то причинам не смогли или не захотели убрать из первого акта уполномоченные на то руководители КНБ?

Второй момент. В самом начале упоминалось о расследуемом МВД заказном убийстве директора "Казспецэкспорта" Ибраева. Здесь надо пояснить, что главная функция этой организации – импорт и экспорт вооружения, военной техники и имущества для силовых органов страны. Тема же данного материала была другая, но я все же заинтересовался делом, вызвавшим тогда большой резонанс. Поднял по нему уйму публикаций, но из них никак не складывалась полная и четкая картина произошедших событий. Поэтому я задал вопросы Каирбеку Сулейменову и Василию Симачеву. Они обещали ответить.

И момент третий. Мне было интересно, почему нет в продаже недавно вышедшей книги "Верой и правдой", в которой описываются многие интересные события и факты, не известные широкой публике.

Спросил об этом Каирбека Шошановича. Он ответил:

- Кроме, как вы сказали, интересных событий, в книге есть мои оценки известных людей. Не счел нужных их тиражировать. Книгу я написал для моих детей и внуков, самых близких друзей и соратников. Источник - Номад

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