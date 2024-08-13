Сорос – злой гений капитализма, - А.Разуваев

06:14 15.08.2024

за доброжелательными консультациями в реальности может стоять достаточно циничный коммерческий интерес

Александр Разуваев



12 августа Соросу исполнилось 94 года. Он - один из самых известных финансовых спекулянтов в мире. Сорос неоднократно говорил, что работает с ожиданиями людей. Мы знаем, что на ожидания можно подействовать очень легко, не сложно обмануть их. В первую очередь такое воздействие ведется через СМИ, в которые вбрасывается информация. Заказные статьи, заказная "аналитика" от заранее закупленных экспертов, которым ранее платились стипендии или гранты от соросовских же структур, специализированных на "благотворительности" и "поддержке талантов".



Сорос с самого начала своей деятельности, где бы он ни работал, пытался обходить законодательство. Его точка зрения состояла в том, что если у вас в законах есть лазейки, это ваши проблемы. Когда законодатель начинает перекрывать лазейки – Сорос уходит в сторону, ищет новые. Так, в 2011 году он закрыл свой инвестиционный фонд в США. Это произошло после того, как в США были введены ограничения на хедж-фонды. Они должны были пройти регистрацию и раскрыть всю информацию о своих инвесторах. Сорос отказался это делать. В инвесторах его фондов могли оказаться очень неожиданные фамилии людей, которые не хотели бы указывать, зачем и на что они дают деньги Соросу.



Такая ситуация произошла вполне демонстративно, не менее демонстративными были действия в России и последующий уход из нашей страны. В середине 90-х Сорос консультировал российское правительство. Проводниками его идей, его партнерами, как идейными, так и деловыми в РФ были такие фигуры как Чубайс, Кох, Потанин, Йордан и др. Однако дефолт 1998 года похоронил либеральные реформы в России. Господин Сорос предвидел крах, но сделать ничего не мог. Ставка реформаторов на завышенный курс рубля и иностранные инвестиции не оправдалась. Джордж Сорос, поклонник цветных революций и либеральных ценностей, не очень любит современную Россию и ее президента. Политические взгляды, конечно, на это влияют, но, вероятно, в данной истории есть и личный финансовый момент – грабители не любят тех, кого не удалось ограбить.



Консорциум Mustcom был создан специально для участия в аукционе по акциям "Связьинвеста" 1997 года. Холдинг владел почти всеми региональными операторами связи плюс "Ростелекомом". 25% плюс одна акция были куплены Mustcom за $1,875 млрд. Группа "ОНЭКСИМ-МФК" была представлена в нем фирмой ICFI Cyprus; от лица "Ренессанс Капитала" выступила компания Renaissance International Ltd; Deutsche Bank представила дочерняя компания Deutsche Morgan Grenfell. Еще два соучредителя консорциума - крупнейшая в США брокерская контора Morgan Stanley и инвестиционный фонд Quantum, представляющий интересы Джорджа Сороса, который изначально владел более 50% долей Mustcom.



В 2000 году господин Сорос выкупил у партнеров и оставшиеся доли. Сумма этих сделок не разглашалась, однако очевидно, что в целом Джордж Сорос заплатил за 25% плюс одна акция телекоммуникационного холдинга много больше $1 млрд. В 2004 году Джордж Сорос продал свою компанию Mustcom Ltd, единственный актив которой - блокирующий пакет акций ОАО "Связьинвест", сумма сделки составила $625 млн. Потери более чем серьезные. Естественно, господин Сорос пытался спасти свои инвестиции. В 2001 году он пытался конвертировать свою долю в принадлежащие государству через "Связьинвест" пакеты акций телекоммуникационных компаний. Бумаги были относительно ликвидными, и их можно было продать на ожившем после дефолта 1998 года фондовом рынке. "Связьинвест" тогда активно занимался консолидацией своего бизнеса и капитализацией компаний.



Если бы идея Сороса была бы реализована, то государство бы потеряло контроль над отраслью, в том числе над дальней связью. Считается, что против последнего жестко выступала ФСБ. Так или иначе, идея известного биржевого спекулянта не нашла понимания в Кремле. Идея приватизировать "Связьинвест" полностью, что при прочих равных означало рост его капитализации, была отвергнута Путиным в 2003 году. И в итоге, несмотря на свои связи в тогдашней России, Сорос был вынужден зафиксировать убыток.



Дальнейшая активная работа его гуманитарных структур в России, явно перенаправленная на дестабилизацию государства, возможно, связана желанием вернуть потери. Как бы то ни было, структуры Сороса в России были признаны нежелательными. Канули в историческую лету, растворившись в политическом и экономическом небытии и большинство его былых деловых партнеров. Разве что господин Потанин остается на плаву. Ущерб, нанесенный России соросовскими "консультациями реформаторов" оказался весьма велик – его полная инвентаризация и компенсация нам только предстоят.



Одно лишь очевидно – за доброжелательными консультациями со стороны "друзей молодой демократии" в реальности может стоять достаточно циничный коммерческий интерес.