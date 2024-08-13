Он виноват, но он не Чинават. Таиланду не везет с премьерами, - Къ

06:23 15.08.2024

Конституционный суд Таиланда отстранил премьера Сеттху Тхависина от власти из-за старых дел и новых обстоятельств

Конституционный суд (КС) Таиланда отправил в отставку премьер-министра Сеттху Тхависина от партии "Пхыа Тхаи" за "грубое нарушение этики". Ему вменили в вину назначение на министерский пост адвоката Пхичита Чыанбана, который в 2008 году полгода отсидел в тюрьме за попытку дать взятку суду, защищая другого экс-премьера Таксина Чинавата по делу о коррупции. Неделей ранее КС распустил популярную в стране прогрессивную партию "Движение вперед", победившую на выборах 2023 года, и запретил ее лидерам в течение десяти лет заниматься политикой. Оба этих события стали проявлением застарелого вялотекущего политического кризиса в Таиланде. В посольстве РФ в Бангкоке заверили "Ъ", что пока не видят каких-либо угроз безопасности для россиян, пребывающих на территории королевства.



Премьер-министр Таиланда Сеттх Тхависин был отстранен от должности Конституционным судом за то, что назначил на министерский пост адвоката, отбывавшего тюремный срок за попытку подкупа судей



Таиланд, где чуть больше года назад прошли последние парламентские выборы, остался без полноценного правительства. Конституционный суд королевства признал премьера Сеттху Тхависина виновным в грубом нарушении этики и отстранил от должности. Вместе с ним в отставку ушел и весь кабинет.



Господину Тхависину вменяют в вину то, что весной этого года он взял министром в свою канцелярию адвоката Пхичита Чыанбана. Это не понравилось местным законодателям. 40 таиландских сенаторов отправили в КС петицию с требованием отстранить от власти премьера, который назначил министром человека с криминальным прошлым. Господин Чыанбан получил тюремный срок за то, что в июне 2008 года попытался дать судьям взятку в размере около $55 тыс., защищая интересы другого бывшего премьера Таиланда Таксина Чинавата по одному из коррупционных дел.



Из-за разгоревшегося скандала Пхичит Чыанбан был вынужден подать в отставку спустя несколько недель после своего назначения, однако Сеттху Тхависина это не спасло.



В итоге пять из девяти судей КС в среду проголосовали за его отстранение от власти. "Коллегия Конституционного суда пятью голосами против четырех постановила считать ответчика, премьер-министра Сеттху Тхависина, недостойным занимать должность министра и премьер-министра правительства Королевства Таиланд в связи с нарушением конституционной этики и утратой доверия",- отметили в КС.



Господин Тхависин заявил, что назначил господина Чыанбана в соответствии с законом и после соответствующих юридических консультаций, а также признался, что рассчитывал на совсем иной вердикт суда. Тем не менее он поспешил заверить, что уважает решение КС.



Однако в его партии - "Пхыа Тхаи" - восприняли отстранение господина Тхависина не столь же покорно. Там подчеркнули, что "Пхыа Тхаи" уже не в первый раз сталкивается с давлением, однако полна решимости продолжать свою политическую деятельность. "Мы будем двигаться вперед",- заверили в "Пхыа Тхаи".



Примечательно, что буквально неделей ранее в Таиланде тот же КС фактически запретил "двигаться вперед" партии под названием "Движение вперед".



Кроме того, лидерам этой политической силы, финишировавшей на первом месте во время парламентских выборов 2023 года, судьи на десять лет запретили заниматься политикой. Поводом для столь сурового вердикта послужило обещание партии, за которую проголосовали 14 млн тайцев, внести поправки в закон, запрещающий критиковать монарха. Хотя, как отмечают эксперты, причиной, по которой часть политического истеблишмента Таиланда решила избавиться от "Движения вперед", стало настойчивое продвижение партией программы радикальных реформ.



Так или иначе, после отставки Сеттхи Тхависина временным исполняющим обязанности премьера стал зампредседателя правительства и министр торговли Пхумтхам Вечайчай от "Пхыа Тхаи". Полноценный глава кабинета министров у Таиланда должен появиться после того, как депутаты Палаты представителей (нижней палаты местного парламента) утвердят кандидатуру нового премьера, предварительно рассмотрев список из возможных претендентов на этот пост, представленный прошедшими в парламент по результатам выборов-2023 партиями. Как отмечают таиландские СМИ, следующим премьером, скорее всего, снова станет один из представителей "Пхыа Тхаи".



И. о. премьера Пхумтхам Вечайчай уже назначил первое заседание временного правительства на 15 августа, на котором, как ожидается, будет выбрана кандидатура постоянного главы кабинета министров. А 16 августа нижняя палата парламента сможет уже провести соответствующее голосование.



Тем не менее оба последних решения КС - и по партии "Движение вперед", и по Сеттхе Тхависину - показали, что страна может оказаться на грани политического кризиса.



Как отмечают эксперты, политическую ситуацию в Таиланде и так нельзя было назвать полноценно стабильной, а подобные изменения лишь добавляют напряжения в обществе.



Между тем решение КС было с удивлением воспринято как в Таиланде, так и за рубежом, поскольку все были уверены, что суд встанет на сторону премьера. Заступив на должность главы правительства, господин Тхависин не без успеха занимался оздоровлением экономики, привлечением иностранных инвестиций, а также развитием туриндустрии, упростив въезд в Таиланд гражданам ряда государств.



Как суд в Таиланде распустил самую популярную политическую партию

Несмотря на политический кризис, признаков каких-либо волнений в стране пока не наблюдается. Как заверили "Ъ" в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке, 14 августа по состоянию на 17:00 по местному времени видимых проявлений политической напряженности, в том числе уличных протестов, зафиксировано не было.



"Пока нет оснований говорить о том, что для граждан России, пребывающих на территории Таиланда с различными целями, имеются угрозы безопасности непосредственно в связи с решением Конституционного суда Королевства Таиланд… Никаких сообщений подобного характера от наших сограждан пока не поступало",- сказали "Ъ" в российской дипмиссии, отметив, что "социально-политическая ситуация может динамично развиваться". "При необходимости будем информировать россиян",- пообещали в посольстве.



Алексей Забродин