Иран поставил себя в зависимость от Газы

07:27 15.08.2024

Тегеран может отказаться от удара по Израилю, если еврейское государство и "Хамас" о чем-то договорятся



Тегеран готов отложить обещанный удар по Израилю, чтобы дать возможность переговорщикам найти мирное решение по Газе. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на источники в иранских спецслужбах. Тем временем президент США Джо Байден высказал надежду на то, что возможный прогресс на непрямых переговорах между Израилем и палестинской группировкой "Хамас" убедит Иран не играть на обострение. Новый раунд обсуждения условий прекращения огня в Газе должен стартовать 15 августа в Катаре.



По мнению Джо Байдена, прогресс на переговорах между Израилем и "Хамасом" может убедить Иран отказаться от анонсированного возмездия за убийство лидера этого палестинского радикального движения Исмаила Хании (оно произошло 31 июля в Тегеране). "Я этого ожидаю",- подчеркнул господин Байден, отвечая на вопрос, может ли перемирие в Газе удержать иранцев от удара по израильской территории. Со стороны Тегерана поступали схожие сигналы.



Агентство Reuters со ссылкой на источники в иранских силовых службах сообщило, что Исламская Республика готова отложить обещанный удар, чтобы дать шанс мирным переговорам.



При этом собеседники Reuters подчеркнули: если иранцы почувствуют, что израильтяне искусственно затягивают обсуждение сделки, то нанесут удар.



Очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и "Хамасом" должен стартовать 15 августа в Дохе. Израильскую делегацию, как ожидается, возглавят руководители спецслужб "Моссад" и "Шабак". Между тем "Хамас" заявил, что не будет участвовать в переговорах. Член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди сообщил газете "Аль-Араби аль-Джадид", что "движение требует от оккупантов (властей Израиля.- "Ъ") четкой приверженности тому, что было согласовано 2 июля, в соответствии с разъяснениями, переданными посредниками". Эту позицию подтвердил лидер "Хамаса" Яхья Синвар. Он подчеркнул: группировке нужны гарантии, что Израиль будет выполнять то, о чем стороны договорились ранее. По словам высокопоставленного хамасовца, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока таких гарантий не давал, чем препятствует мирному процессу.



Как сообщала в июле газета The Wall Street Journal, стороны смогли согласовать большинство аспектов первого этапа перемирия (в частности, "Хамас" отказался от требования о бессрочном прекращении огня).



По данным издания, переговорщики перешли к обсуждению послевоенного устройства Газы, включая назначение палестинской администрации для управления анклавом.



Однако в середине июля премьер Нетаньяху скорректировал в сторону ужесточения требования, касающиеся израильского контроля над периметром Газы и возможности возвращения военных на север сектора. После этого, как сообщала газета The New York Times, были и другие правки, о которых не сообщалось публично. Впрочем, в канцелярии господина Нетаньяху отрицают, что глава правительства добавил новые условия. По этой версии, премьер лишь "стремился прояснить двусмысленность" по ряду вопросов.



Впрочем, если "Хамас" в итоге, как и обещал, пропустит переговоры в Дохе, это нельзя будет считать провалом. Группировка и ранее не раз игнорировала подобные встречи. Позицию Израиля до хамасовцев обычно доносят посредники в лице Катара и Египта. К тому же в этот раз встреча пройдет в Дохе, где находится штаб-квартира "Хамаса".



США, однако, еще надеются на присутствие палестинцев на переговорах. Ведант Патель, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента, заявил накануне: официальные лица Катара заверили Вашингтон, что группировка будет представлена на переговорах.



Параллельно американцы пытаются найти дипломатическое решение другого, родственного вопроса - нивелировать угрозы со стороны ливанской группировки "Хезболла" и Ирана, ключевых союзников хамасовцев.



Ранее на этой неделе спецпосланник президента США Амос Хохштейн направился в Ливан, чтобы попытаться отговорить "Хезболлу" от удара по Израилю, а спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Каир и Доху. Возглавлять дипломатический десант должен был госсекретарь США Энтони Блинкен, которого ожидали в Израиле. Однако, по данным портала Axios, в последний момент глава американской дипломатии отказался от турне по Ближнему Востоку. В качестве причины издание называет "неопределенность ситуации".



В Израиле не сильно верят в успех дипломатии и готовятся к военному удару со стороны Ирана.



Эти опасения подпитывают и иранские государственные СМИ: 13 августа канал Press TV сообщил, что Исламская Республика может ударить по правительственному кварталу Кирия в Тель-Авиве, где расположены штаб-квартира "Моссада" и Генштаб еврейского государства. Среди других целей канал перечислил авиабазы Пальмахим, Тель-Ноф и Сдот-Миха. Press TV допускает, что удар будет наноситься баллистическими ракетами, чтобы "достать до подземных бункеров".



Впрочем, вполне возможно, что такие воинственные сообщения - попытка Тегерана сохранить лицо перед внутренней аудиторией и региональными союзниками в Ираке, Ливане и Йемене. Прошло уже две недели с момента гибели Исмаила Хании, а обещанного возмездия все нет. Как сообщает кувейтская газета "Аль-Джарида", промедление со стороны Ирана вызывает раздражение у "Хезболлы" и "Хамаса", которые настроены куда более воинственно. Источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщил изданию, что на днях в Тегеране прошла встреча между представителями региональных ополчений и руководством КСИР. Союзники иранцев требовали нанести удар как можно скорее, однако представители Исламской Республики, по данным журналистов, призывали воздержаться от ответных действий, по крайней мере до прояснения ситуации вокруг переговоров по Газе.



Эльнар Байназаров