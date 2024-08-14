США готовят на смену Зеленскому матерого прохиндея Арсена Авакова, - О.Царев

07:29 15.08.2024

ЦРУ завербовало Авакова и двинет его на пост президента Украины – Царев



Любовь Смирнова. 14.08.2024



Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, которого западная пресса назвала вероятным преемником Зеленского, был завербован ЦРУ еще во времена отсидки в Италии.



Об этом в эфире "Первого севастопольского" заявил экс-нардеп ВРУ, политик Олег Царев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Аваков через Петра Ющенко был назначен главой Харьковской администрации. С приходом Януковича во власть, на Авакова возбудили уголовное дело. Он сбежал в Италию, через Интерпол попал в тюрьму, где его завербовало ЦРУ. С тех пор Аваков и ЦРУ неразрывно связаны. Он занимался Майданом, отвечал за силовые операции, убийства, снайперов. Звучали две фамилии – Турчинов и Парубий, но реально, не отсвечивая, всем этим занимался Аваков.



И когда на Украину приехал Андреас Пучкавичус – человек, который организовывал снайперскую стрельбу во всех "цветных революциях" на постсоветском пространстве, начиная с рижского ОМОНа и сам работал с ЦРУ, – он встречался с Аваковым. И это стало началом стрельбы на Майдане", – отметил он.



По словам Царева, по заданию ЦРУ Аваков занимался поставками оружия в Сирию через Одесский порт. Когда склады пустели, их поджигали, обвиняя в этом Россию. Когда при Порошенко Аваков получил пост главы МВД, ему стали платить все – за игорный бизнес, за кражи автомобилей и особняков, за продажу наркотиков и контрабанду.



"Это был очень влиятельный чиновник, по сути, второй после Порошенко. Никогда еще ни до, ни после руководитель МВД не обладал такой властью, как Аваков. Он сколотил состояние и стал миллиардером. Его связи со спецслужбами остались. Он уехал в Италию, там себе спокойно жил и работал, и естественно хочет вернуться", – указал Царев.



По сравнению с другими кандидатами на замену Зеленскому у Авакова есть большое преимущество – он не завязан ни на демократов, ни на республиканцев. Он человек ЦРУ, а это государство в государстве, которому не важно, кто будет президентом США. И это делает Авакова вероятным следующим президентом Украины.