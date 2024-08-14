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Без света, сырья и технологий. Пять причин, тормозящих развитие промышленности Таджикистана, - С.Караев
07:34 15.08.2024

Без света, сырья и технологий. Пять причин, тормозящих развитие промышленности Таджикистана

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Таджикский производитель получает гораздо меньше прибыли, чем производители других стран.

В первой половине 2024 года Таджикистан нарастил объем производства промышленной продукции на 11,5%. Этот показатель мог стать еще выше, если бы не мешали некоторые проблемы.

В целом объем производства составляет 22,6 млрд сомони, что на 2,3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта промышленной продукции за этот период составил $969 млн – на $314 млн (48,1%) больше, чем за первые 6 месяцев 2023 года.

Эти показатели могли быть более высокими, однако, по данным Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, этому помешали проблемы, которые оказали негативное влияние на рост показателей.

Простаивающие предприятия

В Таджикистане насчитывается 92 нефункционирующих промышленных предприятия.

Такую цифру назвал министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир в ходе пресс-конференции 1 августа.

Министр объяснил основные причины временного простоя предприятий финансовыми проблемами и выездом их владельцев из республики в период пандемии коронавируса.

Он также сообщил, что причинами закрытия производств являются снижение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции по сравнению с импортной, рост цен на сырье, отсутствие спроса и реализации произведенной продукции.

В течение долгих лет товары отечественного производства все больше проигрывали более дешевым, имеющим лучший товарный вид и красивую упаковку импортным изделиям, постепенно становясь неконкурентоспособными, а со временем и вовсе были вытеснены с внутреннего рынка.

Сегодня на внутреннем рынке страны преобладают товары иностранного производства. Правда, за последние годы ситуация начинает улучшаться и за счет переработки местного сырья появляются новые продукты отечественного производства. Приоритет отдается развитию легкой и пищевой промышленности.

Многие предприятия поменяли свой профиль, освоили выпуск новых товаров, а те, кто не смог наладить новое производство, ушли с рынка. Ярким примером может служить фарфоровый завод в Турсунзаде.

Другая категория предприятий имеет возможность производить товары, на которые есть спрос, но они простаивают из-за устаревших технологических линий. Например, текстильные и швейные предприятия. В настоящее время рассматривается их переоснащение современным оборудованием.

Нехватка сырья

Наращивать мощности на некоторых предприятиях невозможно из-за нехватки сырья.

Примером являются предприятия по производству растительного масла.

"Для производства 100 тысяч тонн масла потребуется порядка 833 тысяч тонн семян масличных культур, а Таджикистан не имеет возможности вырастить столько сырья", - сказал глава Минпрома Шерали Кабир.

По статистике Минсельхоза, площадь посевов хлопка и масличных культур составляет около 200 тыс. га. Ежегодный урожай хлопка - более 420 тыс. тонн, а урожай масличных культур, таких как лен, сафлор, рапс, подсолнечник, кунжут и других вместе взятых, не достигает и 100 тысяч тонн. Из них можно получить не более 25 тысяч тонн масла.

Консервным предприятиям также не хватает целенаправленных поставок в больших объемах овощей и фруктов.

Перебои с электричеством

От нехватки электричества в зимний период страдает не только население, но и многие предприятия. Предприятия по переработке хлопка в первой половине этого года выпустили на 980 тонн волокна меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной снижения показателей стала нехватка электроэнергии.

Перебои с подачей электричества в первом квартале 2024 года стали причиной снижения темпов производства минеральных удобрений компании "Азот" в Леваканде.

В денежном выражении предприятие за полгода выпустило продукции на 7,3 млн сомони меньше по сравнению с аналогичными периодом прошлого года.

Перебои с электричеством создают проблемы и в выращивании сырья для обрабатывающей промышленности.

По данным Агентства мелиорации, подача воды осуществляется нестабильно из-за незапланированных отключений электроэнергии в насосных станциях. К примеру, в 2023 году по всей республике насосные станции выходили из строя 130 раз из-за внезапного отключения электричества, либо перепадов напряжения.

"Помехи" от соседей

Таджикистан за последние годы добился прогресса в производстве цемента и добыче угля. Часть продукции вывозилась на экспорт и обеспечивала поступление валюты в казну страны. Однако в первой половине 2024 года появились проблемы. Экспорт цемента упал на 224 тысячи тонн.

Причина в том, что основные покупатели таджикского цемента – Узбекистан и Афганистан – уменьшили импорт цемента. В Узбекистане заработали несколько цемзаводов, которые не только обеспечили внутренние потребности, но и забрали часть афганского рынка.

Таджикистану теперь следует искать другие рынки в сбыте своего цемента.

Экспорт угля в Пакистан и Афганистан стал нерентабельным из-за повышения транзитных пошлин в Афганистане. Эта страна подняла цены за перевозку товаров по своей территории с $7 до $40-50. В итоге экспорт угля в Афганистан упал на 15 тысяч тонн, в Пакистан на 65 тыс. тонн по сравнению с первой половиной 2024 года.

Высокая себестоимость сырья

По сравнению с соседними странами, в Таджикистане из-за различных факторов себестоимость многих видов выпускаемой продукции значительно выше, вследствие чего отечественные товары становятся слишком дорогими.

Это начинается с первых звеньев производственной цепочки – выращивания сырья. Культивирование хлопка, овощей и другой растительной продукции требует больше вложений из-за дороговизны ГСМ и услуг техники.

Например, затраты на выращивание 1 га хлопка превышает 10 тыс. сомони, тогда как в соседнем Узбекистане тратят в два раза меньше.

В животноводстве себестоимость молока и мяса выше из-за высоких цен на корма, ветеринарных услуг и подорожания рабочей силы.

При дальнейшей промышленной переработке расходы будут расти еще больше, в итоге таджикский производитель получает меньше прибыли, чем производители других стран.

Источник - Азия-Плюс
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