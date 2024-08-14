 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Сицилии проснулся и эпично извергается вулкан Этна
07:36 15.08.2024

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Вулкан Этна вновь извергается на острове Сицилия в Италии. Об этом 14 августа сообщила газета The Mirror.



Отмечается, что образовавшееся облако пепла и дыма остановило полеты в аэропорту Катании, несколько рейсов были перенаправлены в Палермо и Комизо из-за плохой видимости. Близлежащие города были покрыты черным вулканическим пеплом.

По данным портала Volcano discovery, столб пепла достиг высоты в несколько километров. Извержение продолжает усиливаться и достигло стадии пульсирующих фонтанов лавы.



Ранее, 7 апреля, вулкан Этна начал пускать дымовые кольца, чего не происходило с 2013 года. Причиной этого явления назвали открытие на вулкане нового кратера.

Вулкан Этна внесен в список наследия ЮНЕСКО, а также считается крупнейшим в Европе. Он находится на восточном побережье итальянского острова Сицилия.

Источник - Известия
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