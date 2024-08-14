На Сицилии проснулся и эпично извергается вулкан Этна

07:36 15.08.2024

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна



Вулкан Этна вновь извергается на острове Сицилия в Италии. Об этом 14 августа сообщила газета The Mirror.







Отмечается, что образовавшееся облако пепла и дыма остановило полеты в аэропорту Катании, несколько рейсов были перенаправлены в Палермо и Комизо из-за плохой видимости. Близлежащие города были покрыты черным вулканическим пеплом.



По данным портала Volcano discovery, столб пепла достиг высоты в несколько километров. Извержение продолжает усиливаться и достигло стадии пульсирующих фонтанов лавы.







Ранее, 7 апреля, вулкан Этна начал пускать дымовые кольца, чего не происходило с 2013 года. Причиной этого явления назвали открытие на вулкане нового кратера.



Вулкан Этна внесен в список наследия ЮНЕСКО, а также считается крупнейшим в Европе. Он находится на восточном побережье итальянского острова Сицилия.