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Таджикская оппозиция за рубежом заявила о конфликте между движением Гадоева и ПИВТ
07:57 15.08.2024

Национальный альянс Таджикистана (НАТ)*, в составе которого значатся четыре базирующихся в Европе оппозиционных организации, подтвердил внутренний конфликт между Движением реформ и развития Таджикистана (ДРРТ) и Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ)**. Более того, лидер ДРРТ Шарофиддин Гадоев исключен из совета политического объединения, сообщает "Бомдод" со ссылкой на пресс-службу НАТ.

Пресс-секретарь альянса Салим Султонзода уточнил, что решение по Гадоеву было принято 10 августа, политика исключили из НАТ за "превышение полномочий". Других деталей раскола внутри коалиции ее представитель не привел.

Проживающий в Иране таджикский оппозиционер Саидюнус Истаравшани сообщил, что Гадоева вывели из состава альянса за причастность к очень крупному и непростительному предательству. Активист отказался рассказать подробности конфликта, добавив, что этот заговор был предотвращен вовремя.

Отмечается, что по времени исключение Гадоева практически совпало с его ультиматумом, который политик выдвинул оппозиционному объединению. Лидер ДРРТ раскритиковал доминирующую роль ПИВТ и ее руководителя Мухиддина Кабири в НАТ, дав коллегам по альянсу 72 часа на изменение ситуации. В противном случае Движение реформ и развития Таджикистана намеревалось выйти из состава коалиции.

По словам Гадоева, из 19 членов совета НАТ 13 являются представителями ПИВТ, что создает дисбаланс и приводит к лоббированию инициатив этой партии.

"Такое положение нарушает принципы демократии и способствует формированию диктатуры и культа личности внутри альянса", - говорится в заявлении Гадоева.

Политик потребовал, чтобы в совете организации было равное количество представителей различных движений, а руководство НАТ менялось каждый год. Кроме того, предлагалось исключить из объединения Саидюнуса Истаравшани, который, по утверждению Гадоева, работает на иранскую разведку.

Комментируя ультиматум, лидер ДРРТ добавил, что открыто конфликтовал с Кабири из-за того, что за шесть лет с момента создания альянса не достигнуто никаких результатов. В частности, не проведено ни одного отчетно-выборного съезда, у коалиции даже нет собственного сайта. Как уточнил Гадоев, Кабири, отвечая на претензии, отметил, что факт того, что НАТ не распался, - уже результат. После этого глава Движения реформ и развития Таджикистана предложил соратнику покинуть пост руководителя альянса и дать дорогу молодым.

"Бомдод" также пишет, что конфликт между проживающими в Европе таджикскими оппозиционерами может быть связан с арестом на родине бывшего председателя Демпартии Таджикистана Саидджафара Усмонзода, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти. Напомним, что по версии следствия, в сентябре 2021 года Усмонзода обсуждал по телефону с Гадоевым вопрос об узурпации власти в стране. Тогда глава ДРРТ пообещал, что лидер ПИВТ Мухиддин Кабири поможет соратникам в республике деньгами и пришлет из-за границы свыше трех тысяч боевиков радикальных исламистских группировок.

Национальный альянс Таджикистана состоит из четырех членов. Помимо ДРРТ и ПИВТ в него входят Конгресс свободомыслящих Таджикистана и Ассоциация мигрантов Центральной Азии. Объединение было создано в Варшаве в 2018 году. А уже в следующем году Верховный суд Таджикистана запретил деятельность НАТ на территории страны и внес коалицию в список экстремистских организаций.

* Организация признана в Таджикистане экстремистско-террористической.
**Организация признана террористической и запрещена в РФ и Таджикистане.

Источник - fergana
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