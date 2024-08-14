Встреча Токаева с олимпийцами перенесена – у спортсменов выявили COVID-19

08:12 15.08.2024

15 августа 2024 года у Касым-Жомарта Токаева планировалась встреча с победителем и призерами Парижской Олимпиады. Но мероприятие отложили. Об этом рассказал советник – пресс-секретарь президента Берик Уали, сообщает Zakon.kz.

Уали напомнил, что Токаев вчера, 14 августа, подписал указ о награждении государственными наградами призеров и тренерского состава Парижской Олимпиады.



"Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич встретится с ними 15 августа. К сожалению, у половины спортсменов и тренеров был выявлен COVID, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем всем скорейшего выздоровления".

Берик Уали

Уали также уточнил, что встреча обязательно состоится. Мероприятие планируют провести в конце августа в Акорде.



11 августа в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. В главном соревновании четырехлетия сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.



Золотую медаль в копилку страны принес казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 кг.



Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг) завоевали серебряные медали.



Стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг) стали бронзовыми призерами Олимпиады.



Анастасия Московчук