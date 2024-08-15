"Призрак бродит по США, призрак... Почему Илон Маск назвал Камалу Харрис "коммунисткой", - ФСК

09:39 15.08.2024 15.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Помните, как это у Маркса: "Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма…" Сегодня такой "призрак" якобы бродит уже по США – по крайне мере так считает острый на язык американский миллиардер Илон Маск. Опубликовав в среду видеозапись публичного выступления вице-президента США Камалы Харрис, претендента на пост главы государств от Демократической партии, он назвал ее "коммунисткой".



"Камала – в буквальном смысле коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий [существования]", – заявил Маск в сети Х (заблокирована в РФ).



Таким образом, самый богатый в США предприниматель прокомментировал публикацию пользователя X, в которой частое упоминание Харрис слов "равенство" и "справедливое распределение" связывается с якобы коммунистическими взглядами кандидата в президенты. Автор публикации выразил мнение, что Харрис фактически использует коммунистический лозунг Маркса "От каждого по способностям, каждому по потребностям".



Маск, который поддерживает соперника Харрис в борьбе за пост президента Дональда Трампа, уже не в первый раз награждает ее cамыми нелестными эпитетами. Недавно он назвал вице-президента США "марионеткой" сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александра. Такой вывод, по его словам, можно сделать по совместной фотографии двух деятелей. Александр Сорос опубликовал снимок с Камалой Харрис. Свой пост он подписал словами поддержки.



"Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", – указал Маск. Он добавил, что решение Байдена оставить гонку объясняется давлением со стороны демократов. Им нужна "кукла, которая будет лучше работать".



Что касается Соросов, то тут все понятно. Харрис и семейка глобалиста Джорджа Сороса, папы всех цветных революций вкупе с его сынком-наследником Александром, – три сапога – пара. Но Карл Маркс-то тут причем? А притом, что для США обвинение в "коммунизме" – самое страшное из тех, что можно придумать. Это означает – заклятый враг "демократической" Америки. Удобный жупел для поражения политических соперников на выборах, который сейчас и пытаются использовать против кандидата от демократов и нынешнего вице-президента Камалы Харрис.



Как известно, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, которая заручилась поддержкой 99% делегатов-демократов, участвовавших в онлайн-голосовании. Кандидатом в вице-президенты она выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Претендентом от Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп, своим напарником по президентской гонке он избрал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.



Борьба между соперниками, рейтинги которых сейчас практически равны, идет ожесточенная. Обе стороны не стесняются и оскорблений в адрес друг друга, что последние годы стало в политической жизни США уже привычным делом. И вот сейчас Харрис решили обвинить в симпатиях к "коммунизму". Но есть ли для этого основания? Разумеется, ни малейших.



Однако дыма без огня не бывает. Противники Харрис раскопали в ее биографии "скрытые", как они считают, факты, что, как видно, и дали основание Маску сделать свое сенсационное заявление. Так, комитет политических действий конгресса "Ветераны боевых действий" опубликовал в свое время статью, в которой такие факты приводятся.



Так, отец Камалы Харрис, говорится в статье, был признанным профессором-марксистом на экономическом факультете Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. Оба родителя Харриса были активными членами Афроамериканской ассоциации, базирующейся в Беркли; Фидель Кастро и Че Гевара были героями этой ассоциации. Лидер группы Дональд Уорден (он же Халид аль-Мансур) был наставником двух молодых членов афро-американской ассоциации Хьюи Ньютона и Бобби Сила; они создали вдохновленную маоистами партию "Черная пантера", которая получила сильную поддержку коммунистического Китая; партия "Черная пантера" послужила моделью для создания марксистской организации Black Lives Matter.



После окончания колледжа Харрис, говорится далее в статье, вернулась в Калифорнию и впоследствии стала любовницей 60-летнего женатого спикера Ассамблеи Калифорнии Вилли Брауна-младшего. Политические кампании Брауна поддерживались и финансировались доктором Карлтоном Гудлеттом, владельцем Sun Reporter и нескольких других прокоммунистических газет. Браун был избран мэром Сан-Франциско и решительно поддерживал марксистскую политическую философию Харрис; он руководил политическим ростом Харрис в Калифорнии, что привело к ее избранию генеральным прокурором Калифорнии. Вилли Браун-младший был хорошо известным давним сторонником коммунистов. Вилли Браун-младший изначально был избран на государственную должность при существенной помощи Коммунистической партии США. Сегодня Вилли Браун широко известен как один из лучших друзей Коммунистической партии Китая в районе залива Сан-Франциско, утверждается в статье.



Работая окружным прокурором Сан-Франциско, утверждают авторы статьи, Камала Харрис была наставником молодой радикальной маоистской активистки из Сан-Франциско Латифы Саймон, которая была членом революционного движения STORM… Саймон всегда был близким другом основательницы марксистских внутренних террористов Black Lives Matter Алисии Гарза, а также члена STORM и признанного коммуниста Ван Джонса. Харрис открыто и агрессивно поддерживает марксистов Black Lives Matter; Камала Харрис по-прежнему тесно связана с маоисткой Латифой Саймон и марксисткой Алисией Гарза.



Сестра Камалы Харрис, Майя Харрис, была студенческой активисткой Стэнфордского университета. Она была тесно связана со Стивом Филлипсом, одним из ведущих марксистов-ленинцев в кампусе и давним членом Лиги революционной борьбы, прокитайской коммунистической группы. Филлипс вышел из левых, в колледже он изучал Маркса, Мао и Ленина и поддерживал тесные связи с коллегами-коммунистами.



Муж Харрис Дуг Эмхофф работает в юридической фирме DLA Piper, которая "может похвастаться почти 30-летним опытом работы в коммунистическом Китае и насчитывает более 140 юристов, преданных своему отделению ‘Инвестиционные услуги коммунистического Китая’. Его только что назначили профессором Йельского университета, чтобы обучать будущих юристов тонкостям коммунизма. Когда она была избрана в Сенат США, Камала Харрис назначила главой аппарата прокоммунистически настроенную Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер была активным членом базирующейся в Нью-Йорке Сети поддержки Гаити. Организация тесно сотрудничала с прокоммунистической Всемирной партией трудящихся Китая / коммунистической Северной Кореи и поддерживала Жан-Бертрана Аристида, крайне левого коммуниста, бывшего президента Гаити, и радикальное движение "Лавалас".



Если бы ФБР провело расследование в отношении Камалы Харрис, утверждают авторы статьи, она бы никогда не прошла проверку из-за ее 40-летних тесных связей с марксистами, коммунистами, маоистами и коммунистическим Китаем. Харрис никогда бы не была одобрена для поступления ни в одну из 5 академий военной службы, не была бы назначена на должность заместителя министра обороны США или была бы утверждена на ответственную должность для высокозащищенного оборонного подрядчика. Тем не менее Харрис может быть в шаге от того, чтобы стать президентом.



Правда ли все это? Может быть, но что это меняет? В молодости многие западные политики отличались еще более радикальными взглядами. Так, например, нынешний премьер-министр Италии Джорджия Мелони была в молодости главой молодежной организации неофашистской партии "Итальянское социальное движение – национальные правы силы", открыто хвалила Муссолини. Однако, став премьером, быстро переобулась и теперь верно служит интересам Вашингтона и Брюсселя, поставляет оружие на Украину. Так что "коммунистка" Камала Харрис – всего лишь удобный жупел в ожесточенной политической борьбе между демократами и республиканцами за власть. Никакой "призрак коммунизма" по США, где безраздельно правит и жестко диктует свои законы монополистический капитализм глобалистов, не бродит. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723703940





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