NASA не знает как спустить на землю своих астронавтов, застрявших на МКС

15:52 15.08.2024

Американские астронавты всерьез и надолго застряли на МКС и в NASA не знают, как спустить их на землю

Сергей Рыжов. 15.08.2024



В NASA не знают, как спустить на Землю застрявших на МКС из-за аварии, уже в течение больше чем 50 дней, астронавтов. Об этом сообщает Bloomberg Technology.



Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту МКС почти 70 дней - это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Инженеры продолжают работу над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.



Как известно, экипаж корабля Boeing Starliner отправился в первый пилотируемый полет к МКС 5 июня, планируя провести на орбите 7-10 дней. Однако во время полета у корабля возникли проблемы: один из двигателей вышел из строя, и произошла утечка гелия.



Это не помешало космическому судну успешно состыковаться со станцией 6 июня, но с тех пор прошло 50 дней, и инженеры все еще пытаются устранить неполадки. Дело в том, что Starliner, доставивший астронавтов на МКС, теперь не может отстыковаться от модуля.



Специалисты NASA и Boeing разобрали копию двигателя корабля Starliner. Они пытаются понять причины утечки гелия и изучают клапаны топлива и окислителя. Также они исследуют сервисный модуль корабля.



Ранее не исключалось, что экипаж корабля застрянет на космической станции до конца лета. В июле этого года NASA и компания Boeing заявили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю Starliner, который пристыкован к Международной космической станции и застрял на орбите из-за неполадок. Тогда участники проекта заверили, что по-прежнему настроены вернуть Starliner и не рассматривают вариант отправки за его экипажем запасного корабля от конкурирующей SpaceХ.



Теперь в NASA удвоили первоначальные 45 дней срока его пребывания в космосе, и если понадобится, аппарат могут продержать на орбите до начала сентября.



При этом от помощи кораблей Илона Маска в NASA и Boeing отказываются.



Если и в сначале сентября нне будет никаких подвижек, нужно будет решить, станут ли "держать" астронавтов Уилмора и Уильямс на МКС до начала 2025 года, когда они смогут вернуться на Землю очередным рейсом SpaceX в феврале.



В этом случае проблемная капсула от Boeing будет отправлена на Землю пустой. Однако при таком раскладе в уже утвержденном экипаже SpaceX потребуется "освободить места" для астронавтов Starliner.