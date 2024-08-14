В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая, - С.Латышев

16:00 15.08.2024 Сергей Латышев



Режим Зеленского своей атакой на Курскую область позволил России избежать принуждения союзниками к… похабному миру с Украиной, который нас не устраивает. Один Донбасс и сухопутный коридор в Крым, с чем было согласилась, но от чего сейчас, из-за Курска, открестилась Москва, украинскую проблему не решают от слова совсем. А большего наши друзья во главе с Китаем, у которого свои отношения с Киевом и собственные виды на Украину, нам и не предлагали. Скорее всего, даже этого - лишь сохранить территории, которые мы сейчас контролируем. Соглашаться на пиррову победу для того, чтобы китайцам, которые очень нуждаются и в России, было комфортнее до поры до времени торговать с Западом, глупо. Поэтому ответ на вопрос, кто сподвиг Киев на курскую авантюру и повышение ставок, чтобы обменять взятое нами у них на взятое ими у нас, совсем не так прост, как на первый взгляд кажется.



Вопрос на засыпку: а как отреагировал наш главный стратегический союзник Китай на расширение Украиной фронта войны с Россией на Курскую область, убийства ВСУ и иностранными наемниками мирных жителей, угрозу ядерным объектам России? Заклеймил, осудил? Ведь Пекин постоянно призывал стороны конфликта не делать этого! Нет, ничуть.



МИД КНР в ответ на настойчивые просьбы журналистов с большим опозданием в своем сообщении лишь "обратил внимание на сложившуюся ситуацию". На виновника указано не было. Хотя Украина грубо и откровенно попрала "последовательную и ясную" позицию Пекина по этому вопросу.



МИД Китая прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область: Киеву и Москве подан сигнал



Реакция китайского МИД на вторжение ВСУ в Курскую область была очень сдержанной, если не сказать, безразличной.



Вот она:



Мы призываем все стороны соблюдать так называемых три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня.



Киев послал лесом все эти чудесные китайские принципы, продвинув войну на международно признанную территорию России, с которой у Китая "больше, чем союз"! Где же благородный китайский гнев? Его, повторю, нет. Вместо него - беззубая фраза в сообщении МИД:



Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса.



В КНР старательно делают вид, что Украина не наплевала на китайские принципы урегулирования, которых придерживалась Россия, ведя фактически борьбу лишь за полное освобождение десять лет назад порвавшего с Украиной русского Донбасса, штурмуя в лоб, с немалой кровью, сильные укрепрайоны ВСУ на оккупированной Киевом территории. В том числе идеально приспособленную для обороны Донецкую агломерацию. Вместо того чтобы, распространив боевые действия "вовне", отрезать и окружить ее, вынудив оккупантов сдаться или убраться.



Синьхуа стоит над схваткой



Государственное агентство "Синьхуа" освещает трагические события в Курской области объективистски, не принимая чью-либо сторону. Оно излагает, например, 12 августа со ссылкой на ТАСС заявление Владимира Путина по ситуации на границе с Украиной. Приводит слова президента России о том, что "теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования", и что "противник при помощи своих западных хозяев... стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем".



Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?



- цитирует "Синьхуа" Путина.



Но в тот же день то же самый китайский официоз сообщил со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об эвакуации из Сумской области "около 3800 человек, включая 175 детей", потому что русские сильно бомбят эту территорию (интересно, а с чего это?), сбрасывая ежедневно "от 40 до 50 авиационных бомб". Ай-яй-яй!



А вот китайский же Global Times опубликовал статью, в которой отмечается, что атака на Курск "усугубляет конфликт", а поддержка Киева Вашингтоном "лицемерна, поскольку затягивает войну".



Две реакции



Бразилия не является стратегическим союзником России - просто союзником. Но член ее руководства Марселу Зеру в статье для портала Brasil 247 прямо заявил, что, "как и все предшествующие интервенты, Украина и НАТО должны будут заплатить высокую цену за нападение на территорию России". Он вспомнил в этой связи и Наполеона, и Гитлера, увидев в действиях Киева "попытку убедить западных партнеров в том, что Украину не следует принуждать к каким-либо переговорам и что, наоборот, следует направлять больше помощи".



"Зеленский совершил роковую ошибку, вторгнувшись на территорию России", - считает советник правящей Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру.



Так выглядит нормальная, честная реакция, которую мы не видим пока что из Пекина. Оттуда мы видим другое - расширяющийся кризис с платежами за поставляемую или закупаемую там нами продукцию, вызванный американскими вторичными санкциями.



Было бы еще понятно, что им подчинились крупнейшие китайские банки, имеющие многомиллиардный бизнес с США. Но что к ним чем дальше, тем больше (и это в Китае, где государство всемогуще!) присоединяется растущее число средних и мелких банков, жизнь которым США испортить сильно не могут. Это может свидетельствовать о скрытом давлении Пекина на Россию с целью сворачивания войны на Украине без достижения основных целей СВО.



Почему КНР позволяет себя дурить?



Китайские мирные инициативы и планы это, собственно, и предусматривают. Они сводятся к тому, что каждая из сторон конфликта остается с тем, что контролирует (вы удивлены, что ВСУ ломанулись в Курскую область, которую Россия держала вне зоны войны?). Все остальное - бессмысленные пустые слова. Украина уже есть и останется де-факто членом НАТО, если де-юре им и не будет. Все, что Киев пообещает на словах, - грош тому цена. То, что не войдет в Россию по итогам СВО, станет окончательно анти-Россией, плацдармом для борьбы Запада против России. И никакие "гаранты" тут ничего не смогут поделать.



В Китае это, конечно, вполне понимают, но так хочется еще какое-то время поторговать и повзаимодействовать с Западом, перетянуть к себе, пока позволяют, побольше промышленных предприятий из стран типа ФРГ. Да и коварные западники постоянно внушают Пекину: остановите войну - и тогда мы вас больше зауважаем, докажите, что вы мировая держава.



Есть у Пекина и свои планы на Украину - выудить у Киева остатки прорывных советских технологий, диверсифицировать импорт сельхозпродукции и т.д. Кроме того, китайцы, уверен, хорошо понимают, что Россия не сможет по-настоящему возродиться как великая держава без большей части территории Украины, прежде всего демографически и экономически.



А оно им на самом деле надо? Куда лучше иметь под рукой Россию-обрубок вторым номером, деваться которому вроде как некуда, по дешевке получая то, что им нужно.



Двойные стандарты Пекина: один Китай, но не одна Россия



Я давно вижу эту проблему и надеялся, что она каким-то образом рассосется. Но, увы, этого не происходит, ситуация лишь усугубляется. Вот пассаж из моего текста от 10 мая 2023 года:



Натовские базы на побережье Черного моря и фактическое вступление в антироссийский военный альянс. Биологические лаборатории со смертельно опасными вирусами. Желание обрести ядерное оружие. Оголтелая антирусская пропаганда, шпионаж, терроризм. Согласитесь: десятая часть вышеперечисленного решила бы судьбу Тайваня раз и навсегда, если бы Тайбэй лишь попробовал бы приступить к подобным действиям. И Россия бы это только поддержала, хотя когда отношения с КНР еще не носили союзнического характера, Москва получала немалые экономические выгоды от сотрудничества с Тайванем.



А вот Китай, когда отношения между Россией и сепаратистским государством русских - Украиной зашли в тупик, хочет нас "помирить", отлично понимая, что это невозможно, а фактически - сохранить украинский сепаратизм, выступая тем самым против политики "одной России".



Проблема Тайваня для Китая очень важна. Пекин постоянно предостерегает США от попыток его поджечь. Но почему же китайские товарищи уговаривают нас смириться с украинским сепаратизмом?



Именно эта ситуация и вызывает у наблюдателей когнитивный диссонанс. Почему независимость Тайваня - это повод к войне за остров и обоснование его присоединения к КНР, а столь же фиктивная независимость Украины и ее враждебность к России - повод для китайского миротворчества?



Вот интересно, что подумали бы о нас китайцы, если бы они заняли несколько находящихся у своего побережья тайваньских островов, среди которых есть один относительно крупный, но столкнулись бы с трудностями высадки на самом Тайване. Ну а русские - с подачи Запада - стали бы их с Тайбэем "мирить", уговаривая удовлетвориться мелочью, навсегда расставшись с Тайванем? Да еще освещали бы конфликт, претендуя на объективность и рассчитывая на материальные дивиденды от Запада, в том числе Тайваня? Плохо бы подумали о нас китайцы!



Подводим итоги



Полностью согласен с анализом ситуации вокруг Курской области ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ", что главная, стратегическая причина "курского прорыва", который только благодаря героизму наших воинов не перерос в "курский обвал", в следующем:



Мы, будучи убаюканными велеречивыми миротворцами с разных концов света, да и нашими доморощенными, упустили момент, когда Запад перешел от ограниченной войны с нами на Украине к неограниченной, еще не тотальной, но уже неограниченной. С полным снятием географических ограничений. Оттого и не хотели верить очевидным разведданным. Какое наступление - мирные переговоры ж на носу. Все очень логично и очень по-западному. Заболтать партнера, а потом нанести удар. Сколько таких поворотов у нас было за последние годы? Проблема не в Западе. Проблема в нас. Нас удалось очень легко вновь, в который раз заболтать.



Все так, но можно еще дополнить - проблема еще и в наших союзниках, не только Китае. Про ОДКБ даже не говорю, с этими все ясно. А где, собственно, Белоруссия, член Союзного государства? Она тоже не хочет Великой России? Если да, то может однажды лишиться и той, что есть сейчас. После чего ее собственную судьбу поляки и Ко решат в течение месяца в рамках "недружественного поглощения" с превращением в нищую колонию Запада - украинских черноземов-то у белорусов нет.



Что с того?



Не знаю, делается ли это закулисно, но Москва должна и публично ставить вопрос об усилении союзнической поддержки, требовать этого от наших союзников, так как сражается на Украине за свободу от западного диктата не только для себя.



Им надо внушать, что все, кто сейчас нам в этом откажет или сделает меньше, чем способен, завтра об этом сильно пожалеет. Ведь Москве может и надоесть воевать за других, держащих фигу в кармане и помогающих не только нам, но и нашему врагу, за которым стоит уйма стран.



Нашим союзникам, особенно Китаю, стоит хорошенько над этим подумать. Потому что если такое впечатление тут не развеется, то, как знать, как Москва отреагирует на возможное предложение следующего президента США, если им станет Дональд Трамп, получить использованную США по полной Украину, но повернуться при этом спиной к Китаю?



О том, что США уйдут с Украины, читаем в том же ТГ-канале:



Но есть и хорошие новости. Ясно, что нынешняя эскалация - начало "операции обеспечения" выхода американцев из конфликта. При любом президенте в 2025 году. Отсюда и масштабы и, если хотите, "дерзость" плана, отсюда и скепсис в медиа, отсюда и попытка задать максимальный темп при ограниченных ресурсах. И это тоже очень по-американски.



Россия способна уполовинить Украину и поставить Киев на место, даже если за него вписались 55 стран. Это следует понимать не только нашим противникам, но и союзникам. Играть на наших временных слабостях, чтобы понравиться врагам России и своим собственным (!), глупо и бесперспективно. Так можно, погнавшись за преходящей выгодой и тактическими успехами, лишиться большого друга, а затем и самих себя. Источник - Царьград

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