Скончался Герой Социалистического труда, знатный кыргызский животновод Орозакун Мамбетакунов

16:01 15.08.2024

Некролог – Орозакун Мамбетакунов



Бишкек (АКИpress) – 14 августа 2024 года в возрасте 84 лет скончался "Герой Социалистического Труда", "Заслуженный мастер животноводства Киргизской ССР", кавалер ордена "Ленина", дважды–ордена "Трудового Красного Знамени" Орозакун Мамбетакунов, .



Орозакун Мамбетакунов родился 5 октября 1940 года в селе Ача-Кайынды Ат-Башинского района Нарынской области. Свой трудовой путь начал чабаном в селе Ача-Кайынды.



С 1964 года стал старшим чабаном совхоза. В 1971–1975 годы в среднем получал по 143–166 ягнят от каждой сотни овцематок и настригал в среднем по 4,0–5,4 кг шерсти с каждой овцы.



В 1973 году за образцовую работу в сельском хозяйстве ему было присвоено звание "Героя Социалистического Труда". В 1977 году его вклад в животноводство был высоко оценен и ему присвоено почетное звание "Заслуженный мастер животноводства Киргизской ССР". В 1973 году он был награжден орденом Ленина, а в 1971–1976 годах дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени.



В 1979–1984 годах был депутатом Верховного Совета СССР. Удостоен звания "Заслуженный аксакал" республики.



В 2022 году имя Мамбетакунова Орозакуна присвоено детскому саду в селе Ача-Каинды.



Орозакун Мамбетакунов был заботливым отцом, любящим мужем, он дал достойное воспитание трем сыновьям, пяти дочерям и более тридцати внукам.



В народе он запомнился как трудолюбивый человек с высоким нравственным стержнем.



Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Орозакуна Мамбетакунова и разделяем горе их утраты.



Под некрологом подписались:



С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, С.С. Касмамбетов, А.А. Касымалиев, К.К. Ташиев, Б.Э. Торобаев, Э.Ж. Байсалов, А.Б. Кенжебаев, А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.К. Осмонов и др.