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Турция усиливает роль в разрешении конфликта в секторе Газа, - С.Бойков
16:14 15.08.2024

Дельный советник: Турция усиливает роль в разрешении конфликта в секторе Газа
Каковы перспективы Анкары в этом процессе

Семен Бойков

Турция хочет усилить свою роль в разрешении конфликта в секторе Газа, однако Анкара не сможет стать эффективным посредником между Израилем и ХАМАС, заявили опрошенные "Известиями" эксперты. По их оценке, этому препятствуют плохие политические отношения страны с еврейским государством и недостаточно сильные контакты с представителями палестинских сил. Вечером 14 августа прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Палестины Махмудом Аббасом. Ключевой темой встречи стал вопрос разрешения конфликта в анклаве. О роли Турции в прекращении боевых действий в секторе Газа и перспективах окончательного палестино-израильского урегулирования - в материале "Известий".

Зачем Аббас поехал в Турцию

Турция наряду с Россией продолжает предпринимать усилия по дипломатическому урегулированию конфликта в секторе Газа. 13 августа президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в Москве встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Уже вечером 14 августа палестинский лидер прибыл в Турцию и встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в закрытом режиме, однако очевидно, что ключевым стал вопрос урегулирования конфликта в секторе Газа. За несколько часов до встречи турецкий лидер заявил, что Анкара не позволит еврейскому государству поджечь Ближний Восток. Действительно, сейчас регион стоит на грани масштабной эскалации, поскольку Израиль ожидает ответного удара от Ирана после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. К слову, 15 августа Аббас выступит перед турецким парламентом - ради этого депутаты соберутся на внеочередном собрании.

Турецкий лидер, регулярно выражающий поддержку Палестине, рассчитывал, что визит Махмуда Аббаса состоится еще в прошлом месяце. 24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за девять лет выступил в конгрессе США, где представил войну в Газе как борьбу его страны за выживание, потребовав ускорить процесс предоставления американской военной помощи. В Анкаре ожидали, что в этот же день в турецком парламенте выступит и глава Палестины, однако этого не произошло. Эрдоган счел тот факт, что Аббас не приехал в Турцию, за оскорбление и даже призвал палестинского политика извиниться. Тем не менее приглашение осталось в силе.

В последний раз Махмуд Аббас посещал Турцию в марте. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что окончательным решением конфликта в секторе Газа может служить создание суверенного палестинского государства на основе границ 1967 года. Он подтвердил готовность Турции взять на себя ответственность в рамках механизма гарантий безопасности для Палестины. Еще в феврале турецкие СМИ писали, что Анкара хочет стать одним из гарантов мира на палестинской стороне "своим гуманитарным, политическим и военным присутствием".

С начала войны в октябре 2023 года Турция в отличие от своих ключевых союзников по НАТО, таких как США и Германия, заняла исключительно пропалестинскую позицию. С прошлой осени она направила в анклав гуманитарную помощь объемом более 40 тыс. т. На международных площадках Анкара усилиями своих юристов добивается привлечения правительства Нетаньяху к уголовной ответственности за действия в Газе, а в конце июля Эрдоган даже пригрозил ввести войска в Израиль "точно так же, как в Карабах и Ливию". Директор Института Черноморско-Каспийского региона имени Арцруни Виктор Надеин-Раевский считает, что Турция вряд ли сможет играть роль посредника в урегулировании конфликта в секторе Газа, поскольку не сможет найти поддержки со стороны Израиля.

- Турция совершенно очевидно заняла сторону палестинцев, что справедливо. Это получило резкие осуждения со стороны Израиля. Патетика сторон была крайне высокого накала: с одной стороны, Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в геноциде, с другой стороны, в Израиле вспомнили о геноциде армян, сделав ответное обвинение в адрес Эрдогана в том числе касательно его политики в адрес национальных меньшинств, в частности, курдов, - сказал он "Известиям". - Турция, конечно, стремится усилить свою роль в урегулировании конфликта, но ее требования сводятся к тому, чтобы Израиль прекратил оккупацию Газы и вывел оттуда свои войска, а это как раз то, что Израиль не хочет делать.

Турецкий политолог Керим Хас согласен, что Анкара не сможет стать эффективным посредником, но по другой причине.

- Я думаю, серьезной роли у Турции нет. У турецкого руководства есть контакты с различными палестинскими группами, но их недостаточно, - заявил эксперт "Известиям". - У Ирана и Катара больше влияния на ХАМАС, чем у Турции. Кроме того, у Эрдогана нет рычагов давления на Израиль. В 2005 году Турция была посредником между Израилем и Сирией, но это было почти 20 лет назад, и сейчас совсем другая ситуация.

Перспективы палестино-израильского урегулирования

Позиция Турции по урегулированию конфликта в Газе изначально расходилась с мнением большинства партнеров по НАТО. Многие западные страны, включая США, все еще не одобряют идею создания палестинского государства без соответствующих соглашений с Израилем. Стоит отметить, что Вашингтон играет ключевую роль в политической и военной поддержке еврейского государства и, соответственно, имеет на него серьезное влияние.

При этом на фоне роста разрушений и потерь среди гражданского населения сектора Газа ряд европейских стран, в частности, Норвегия, Ирландия и Испания в этом году объявили о признании Палестины как независимого государства. Достижение мира в этом конфликте невозможно без создания независимого палестинского государства, уверены как руководители ХАМАС, так и Палестинской национальной администрации.

- Реализация решения о создании двух государств, основанного на международном праве, уход Израиля с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году, столица которых - Восточный Иерусалим, является гарантией достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, - заявил президент Палестины Махмуд Аббас накануне визита в Москву 12–13 августа.

Эту позицию поддерживает и руководство России. Ранее Владимир Путин заявил, что для обеспечения длительного и стабильного мира в регионе нужно выполнить все решения ООН и прежде всего создать полноценное палестинское государство. Однако перспективы окончательного урегулирования конфликта весьма отдалены, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

- Создание палестинского национального государства - главный фактор для прекращения палестино-израильского конфликта. Однако это сложный путь с множеством препятствий. Известно, что два палестинских движения - ХАМАС и руководство Западного берега реки Иордан (во главе с ФАТХ) - пока не нашли способа объединиться и образовать общую позицию. Это и вопрос беженцев, границ палестинского государства и так далее, - сказал он "Известиям".

В июле в Пекине 14 палестинских групп, включая ФАТХ и ХАМАС, провели переговоры о национальном единстве, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании. Однако этого недостаточно для реального объединения сил всех организаций. Пока же наиболее реалистичным сценарием видится прекращение огня в секторе Газа и начало мирных переговоров. По мнению Бориса Долгова, Иран, имеющий тесные связи с ХАМАС, готов поддержать переговоры. Заинтересована в них и администрация США, особенно в преддверии президентских выборов.

- И в самом ХАМАС такие мнения тоже есть. Однако это не значит, что оно пойдет на какие-то значительные уступки Израилю, - отметил он. - Шансы, что стороны договорятся о прекращении огня, велики. Но путь к этому нелегкий, и это требует времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение с Израилем о прекращении огня. 9 августа лидеры США, Египта и Катара заявили о возобновлении переговоров между ХАМАС и Израилем с 15 августа. Правда, ХАМАС отказалось участвовать в них.

Источник - Известия
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