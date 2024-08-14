Олимпийские игры в Париже обернулись фиаско для Франции, - Невзет Челик

16:15 15.08.2024 Anadolu Ajansı

Турция



Олимпийские игры в Париже – 2024 обернулись фиаско для Франции

Anadolu: Олимпийские игры в Париже обернулись фиаско для Франции



Олимпиада в Париже обернулась фиаско для Франции, сообщает Anadolu. Возмущение граждан высокими тратами на организацию Игр, скандальная церемония открытия, выселение бездомных и плачевное состояние Сены - все это нанесло серьезный ущерб имиджу страны.



Невзет Челик (Nevzet Çelik)



Директор Парижского центра перспективных исследований (PARC) и преподаватель Университета GSRL-EPHE-PSL доктор Невзет Челик (Nevzet Çelik) проанализировал для Anadolu скандальные Олимпийские игры в Париже – 2024, хозяйкой которых была Франция.



Олимпийские игры – не просто спортивное соревнование. Это международное событие, прошедшее в текущем году при участии 200 стран и почти десяти тысяч спортсменов, превратилось в вызов, с помощью которого страны хотят заявить о себе в мире, продемонстрировав свою мягкую силу в различных видах спорта. Когда спортсмены тех или иных государств, выигравшие золото, поднимаются на высочайший подиум, развевается национальный флаг и звучит национальный гимн, это должно повысить влияние и престиж этих государств в глазах общественных масс. Чем больше медалей, тем сильнее впечатление, что эта страна находится впереди в экономическом, социальном и культурном отношениях. С этой точки зрения Олимпиада в Париже превратилась в шоу продолжающегося экономического и геополитического соперничества между США и Китаем на международной арене. Ожесточенное противостояние двух стран, которые шли вровень, получив по 40 золотых медалей, – это сигнал двух конкурирующих экономических и военных держав миру на таком международном состязании, как Олимпийские игры: "Мы самые сильные и успешные".



Обратная сторона медали



Организатором этого мероприятия, устанавливающим его правила, выступает Международный олимпийский комитет - некоммерческая и неправительственная организация с штаб-квартирой в швейцарской Лозанне. Многие члены МОК принадлежат к различным королевским семьям. Комитет имеет доход от телерадиовещания и спонсорства в размере сотен миллионов долларов. Хотя он утверждает, что стоит над политикой, на самом деле это организация с политическими целями, которая в то же время имеет статус в Организации Объединенных Наций. МОК, находящийся под господством определенных стран и лобби, обретает все больше власти, богатства, идеологического и политического контроля. Например, Россия и Белоруссия были отстранены от участия в парижских Играх 2024 года под своим флагом из-за украинского конфликта, но Израиль – допущен к Олимпиаде, несмотря на массовые убийства в секторе Газа, оккупацию и нарушения международного права с его стороны.



Вместе с тем для западных стран Олимпиада постепенно утрачивает свою привлекательность и становится событием, прибыль от которого не покрывает затрат. К примеру, фаворитом среди кандидатов на проведение летних Олимпийских игр – 2024 считался Гамбург, однако немецкий народ на референдуме выступил против их проведения, и этот город выбыл из числа претендентов. Аналогично этому Швеция и Швейцария также сняли свои кандидатуры из-за высоких затрат. В результате на сессии МОК в 2017 году осталось только два города, претендующих на звание олимпийской столицы: Париж и Лос-Анджелес. Париж выиграл право принять Игры в 2024 году, а Лос-Анджелес – в 2028 году.



Страна – хозяйка Олимпиады, как правило, ускоряет реализацию проектов по подготовке к Играм, выделяя большой бюджет и тратя огромные государственные ресурсы, для повышения своего международного имиджа. Это вызывает недовольство местного населения и критику относительно коррупции и неоправданных расходов. Например, государственный долг Франции по состоянию на 2024 год достиг 112,3% от валового внутреннего продукта. Госдолг неуклонно рос с 2005 года, интерес к государственным облигациям снизился, что сделало Францию одной из стран с высочайшим уровнем задолженности в Евросоюзе. Несмотря на это, Олимпиада, по оценкам, обойдется Франции примерно в десять миллиардов евро. При этом, чтобы затормозить растущий госдолг и сбалансировать государственный бюджет, там пошли на сокращения в здравоохранении, жилищном строительстве и образовании.



Презентовать в очередной раз такой город, как Париж, который и так в рекламе не нуждается и не имеет недостатка в туристах, нет необходимости. При этом в городе, страдающем от высоких цен на аренду и испытывающем все более острую потребность в доступном жилье, только на очистку реки Сена было потрачено около 1,5 миллиарда евро, что не дало ожидаемых результатов и возмутило парижан.



Череда скандалов



Франция нашла возможность вывести парижскую Олимпиаду за рамки спортивного соревнования и показать миру уникальную красоту городской архитектуры Парижа, а также то, как бережно она сохраняет свое историческое наследие. Французы, гордящиеся своим прошлым и демонстрирующие его как культурное богатство, в то же время смогли представить и свое собственное понимание идентичности и свободы. Поэтому церемония открытия Олимпийских игр впервые прошла за пределами стадиона, на протекающей через город реке Сена. Была дана отсылка к историческому и культурному наследию страны, упомянуты важные музеи, дворцы, монументальные сооружения столицы.



Вместе с тем выступления странной массовки и пропаганда ЛГБТ*, пародия на Иисуса Христа и его апостолов и оскорбление священных для христиан ценностей вызвали разочарование в различных регионах мира. В частности, бывший президент США Дональд Трамп назвал церемонию открытия позором, тогда как премьер-министр Италии Джорджа Мелони и многие другие политические лидеры раскритиковали эту ситуацию. Хотя организаторы заявили, что аналогия здесь проводилась с древнегреческим богом Дионисом, а не с картиной Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", и Олимпийский комитет не хотел никого обидеть, инцидент вызвал бурную реакцию во всем мире.



Высмеивание всего на Олимпийских играх, включая религиозные ценности, рассматривается французами как свобода. Тем временем они также показали под видом светскости, что для французской спортсменки в платке та же свобода не действует. Франция, принимавшая Олимпийские игры – 2024, не разрешила мусульманкам, выступающим под ее флагом, надевать хиджаб или любой другой религиозный головной убор. Amnesty International в докладе, опубликованном перед Играми, отметила, что запрет на участие французских спортсменок в платках в Олимпиаде противоречит международным законам о правах человека, демонстрирует дискриминационное отношение французских властей и несостоятельность МОК. "Ни один политик не должен диктовать, что женщине можно носить, а что нельзя, и ни одна женщина не должна быть вынуждена выбирать между любимым видом спорта и своей верой, культурной идентичностью или убеждениями", – заявила в ответ на это исследователь Amnesty International по правам женщин в Европе Анна Блус (Anna Blus). Однако это не возымело особого действия.



Еще одна важная критика относительно организации Игр касалась мигрантов и бездомных. В попытке скрыть тот факт, что тысячи мигрантов и лиц без постоянного места жительства борются за выживание в крайне неблагоприятных условиях под мостами на улицах в разных частях Парижа, включая пригород Иль-Сен-Дени, где была расположена Олимпийская деревня, французские власти эвакуировали их в другие места, чтобы не навредить имиджу Франции. Мэр Орлеана обвинил правительство в попытке скрыть бездомных и мигрантов во время Олимпийских игр. В 2023 году более 80 неправительственных организаций, поддерживающих эту категорию обездоленных, объединились для создания зонтичной организации под названием "Другая сторона медали" (Le Revers de la medaille) в знак протеста против этой ситуации, которую они назвали "социальной чисткой" на парижских улицах перед Олимпийскими играми. На созданном сайте и в ходе проводимых протестов в разных частях города они пытались раскрыть эти бесчеловечные действия и быть услышанными.



* террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России Источник - ИноСМИ

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