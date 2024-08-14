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В Астане откроется Центрально-Азиатский хаб EuronewsВ Астане откроется Центрально-Азиатский хаб Euronews
18:22 15.08.2024

15 августа в ходе рабочей поездки в Брюссель министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с председателем совета директоров Euronews Педро Варгасом Давидом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, стороны подписали соглашение об открытии представительства Euronews по Центральной Азии в Астане.

Казахстан проводит масштабные преобразования во всех сферах жизнедеятельности государства, играя ключевую роль в Центрально-Азиатском регионе. Именно поэтому факт открытия представительства Euronews в Астане имеет историческое значение.

"Для нас это по-настоящему большое событие, которое открывает невероятные доселе возможности для того, чтобы заново презентовать Казахстан миру. Казахстан – это не просто прямой наследник великой цивилизации номадов, имеющий богатейшее культурное и историческое наследие, прекрасную природу и замечательных людей. Казахстан – это часть современного мира, где сегодня происходят беспрецедентные изменения, основанные на прогрессивных идеях президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстан – это государство, которое готово поделиться с цивилизованным миром не только своим уникальным духовно-культурным наследием и социально-экономическим потенциалом, но и отдать во имя мира свое большое сердце и душу. Поэтому я очень рада, что команда Euronews будет вещать о Казахстане на весь мир из самого сердца нашей страны – из прекрасной Астаны!" – сказала на встрече Аида Балаева.

Командой Euronews в ближайшее время планируется трансляция телешоу Modern nomads об искусстве, культуре и образе жизни казахов, программы "Связь Востока и Запада", освещающей деловые и экономические события в стране, "Голоса из Центральной Азии" – интервью с известными деятелями региона, ряд репортажей Focus, освещающих крупные региональные мероприятия, и проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных СМИ и пресс-служб.

"Это очень важный шаг как для Казахстана, так и для Euronews. Я понимаю, что с казахстанской стороны это первый крупный международный новостной игрок, который собирается создать хаб в Астане. И это показывает, насколько страна открыта миру. С точки зрения Euronews, это наше самое дальнее расширение на восток. Казахстан является центром Евразийского континента, и это демонстрирует силу нашего присутствия не только в европейских странах, но и за пределами континента. Мы – канал, который транслируется для 1,2 млрд людей по всему миру, и присутствие в Центральной Азии было тем, чего мы давно хотели", – отметил председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид.

Euronews выступил с инициативой стать информационным партнером Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре текущего года в Астане и станут масштабным международным событием.

Елена Беляева

Примечание ЦА.
На фото. Троянский конь. Фразеологизм "троянский конь", употребляемый в значении: тайный, коварный замысел, замаскированный под подарок.

Источник - Zakon.kz
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