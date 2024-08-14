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|В Таджикистане погиб известный кинооператор и фотохудожник Заур Дахте
18:48 15.08.2024
Нигина Аслонова, Asia-Plus
Он скончался в результате автоаварии на дороге Душанбе - Чанак.
Один из корифеев таджикского операторского искусства, известный режиссер, фотограф Заур Дахте скончался сегодня в результате аварии в Варзобском районе.
Как сообщили "Азия-Плюс" его близкие, за рулем автомобиля находился сам Заур Рустамович.
Он двигался со стороны Худжанда в сторону Душанбе, и на 33 километре автодороги Душанбе-Чанак столкнулся с грузовиком - газовозом.
В машине также были его жена и дочь, они серьезно не пострадали и были доставлены в больницу..
Прощание с Зауром Дахте состоится завтра в Душанбе в 12:00 по адресу улица Н.Махсума, 73/3.
Через три дня, 18 августа, ему исполнилось бы 88 лет.
Заур Дахте был выдающимся деятелем культуры и искусства Таджикистана. Родившись в Дагестане в 1936 году, он большую часть жизни провел в Таджикистане.
Начав карьеру в киноиндустрии на киностудии "Таджикфильм", Дахте снял ряд знаковых фильмов, в частности, "Встреча у старой мечети" и "Лале", "Четверо из Чорсанга" и "Рустам и Сухроб".
Помимо кинематографа, он был признанным фотохудожником. Его фотовыставки, организованные при поддержке Фонда Сороса и других организаций, проходили в Таджикистане и за рубежом, включая Китай, Россию, Германию и Францию. В 2008 году он выпустил сборник "Памятники культуры и природы Таджикистана" и фотоальбом "Таджикистан глазами Заура Дахте". Его работы также выставлялись на ЭКСПО-2005 в Японии и были высоко оценены международными дипломатами.
Редакция "Азия-Плюс" выражает соболезнования семье и близким Заура Дахте.