При МО РФ создан "Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы"?!

00:01 16.08.2024

В России создан Координационный совет по защите приграничья - приказ Белоусова



15 августа, по приказу министра обороны РФ Андрея Белоусова в России создан Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях.



"Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий - Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов",

- сказал министр.

Он обозначил ключевые задачи Координационного совета:



эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения;

обеспечение инженерного обустройства территорий регионов;

военно-медицинское обеспечение;

содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов;

принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.



️Совет также будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск при угрозе прорыва госграницы. В новый орган вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.



"Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво",

- подчеркнул Белоусов.

Он подчеркнул, что совет не подменяет собой оперативное управление войсками - это остается задачей командования группировки "Север", а также Генерального штаба РФ.