Индия отметила День независимости в тревожной атмосфере, - В.Скосырев

00:02 16.08.2024

15.08.2024



Нарендра Моди обеспокоен нападениями на индусов в Бангладеш

Владимир Скосырев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел торжественную церемонию в честь Дня независимости у исторической цитадели – Красного форта в Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился 15 августа с трибуны Красного форта в Дели к гражданам с призывом бороться с кастовыми предрассудками, непотизмом, ущемлением прав женщин, потребовал продвигать молодежь на руководящие посты. Но в речи прозвучал и совсем не праздничный мотив. Глава правительства сказал о преследовании меньшинств в соседней Бангладеш после бегства бывшего премьер-министра Шейх Хасины в Дели. По мнению экспертов, Индия будет следить за событиями в Бангладеш, но от прямого вмешательства воздержится.



15 августа 1947 года Джавахарлал Неру, первый глава правительство Индии, торжественно поднял над Красным фортом шафранно-бело-зеленое полотнище – государственный флаг. Это символизировало, что господство Британии на индийском субконтиненте закончилось. Этот день во всей стране выходной, над монументами и госучреждениями включают освещение.



Но нынешний премьер в своем выступлении сделал упор не на борьбе с колонизаторами, а на современных проблемах. Одна из них – кумовство, привилегии при поступлении на госслужбу для родственников чиновников. Моди пообещал помочь примерно 100 тыс. юношей и девушек без связей стать активными участниками политической жизни.



Однако события побудили премьера сказать и о неблагоприятной для Индии смене власти в соседней Банладеш. Как передает агентство АР, Моди указал, что там нападают на дома и храмы индусов и других религиозных и этнических меньшинств. "Мы надеемся, что ситуация вскоре нормализуется", – добавил Моди.



Бывший лидер Бангладеш Шейх Хасина бежала в Индию 5 августа, после того как ни полиция, ни армия не смогли пресечь демонстрации и акты насилия на улицах столицы Дакки и других городов. Она, вероятно, останется пока в Дели, а потом решит, где просить политического убежища.



Тем временем в республике правительство возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, который был автором инициативы давать микрокредиты бедноте. Юнус постарался обнадежить индусов на встрече с их представителями, обещал предоставить им защиту. Толчком к потрясениям и протестам студентов послужило намерение правительства Шейх Хасины предоставить льготы при поступлении на госслужбу потомкам ветеранов освободительной борьбы в 1971 году. Хотя власти категорически отреклись от этого плана, студенческие выступления охватили и столицу, и другие города.



Индия, пославшая в 1971 году свои войска на помощь повстанцам в стране, которая тогда была восточной провинцией Пакистана, попала в сложное положение. Игнорировать драму у близкого соседа она не может, но и вмешиваться в его дела тоже не хочет.



Однако у Индии есть надежный, проверенный временем партнер – Россия. В поздравительном послании президенту Индии Драупади Мурму и премьеру Моди президент РФ Владимир Путин, как говорится на сайте Кремля, указал, что Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. "Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества", – подчеркнул Путин.



В то же время, как сообщает Reuters, Центральные банки России и Индии возобновили дискуссии о создании механизма по расширению торговли валютами двух стран. Этот шаг позволит избежать споров о платежах. Стороны намечают установить базовую ставку для торговли в двух валютах вместо того, чтобы вести расчеты в долларах США.



Россия превратилась во второго после Китая экспортера в Индию. Ее экспорт в Индию вырос до 23,78 млрд долл. за четыре месяца текущего финансового года Индии, который начинается в апреле. По сравнению с прошлогодними показателями рост составил 20,3%. Россия ввозит в Индию главным образом нефть и нефтепродукты.



Источник в Индии сказал Reuters: "Если мы будем иметь прямую ставку для обмена рупии на рубли, то мы не должны будем использовать другую валюту, включая доллар. Но для этого нужно будет вести торговлю в гораздо больших масштабах и в течение долгого времени".



Индийская и западная пресса обсуждают вопрос о том, как придется реагировать Дели, если обстановка в Бангладеш все же не стабилизируется. Сергей Величкин, доцент Дипломатической академии МИД РФ, полагает, что Индия может прибегнуть к дипломатическим и экономическим мерам воздействия. "Но вооруженное вмешательство исключено", – сказал "НГ" эксперт.