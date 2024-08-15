Сделка с Израилем угрожает жизни саудовского кронпринца, - И.Субботин

00:04 16.08.2024

15.08.2024



Эр-Рияд объяснил Вашингтону свою позицию в борьбе за интересы палестинцев

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Контакты кронпринца Саудовской Аравии бин Сальмана с представителями администрации США, в частности с Энтони Блинкеным, устраивают далеко не всех на Ближнем Востоке.

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман уведомил Вашингтон, что сделка о нормализации отношений с Израилем может стоить ему жизни. Наследник престола предположил, что на него может быть совершено покушение в том случае, если заключение Авраамовых соглашений – договора об арабо-еврейской нормализации – будет происходить без четкого решения о создании палестинского государства. Западные издания называют такие заявления попыткой морально надавить на Белый дом. Однако война в Газе действительно заставила правительства аравийских стран переживать за стабильность.



Своими опасениями кронпринц Мухаммед поделился с американскими конгрессменами, сообщают СМИ со ссылкой на участников беседы. "Саудовцы глубоко обеспокоены этим (судьбой Палестины. – "НГ"), и вся ближневосточная улица испытывает глубокую тревогу, – пересказывает один из источников издания то, что сказал наследник престола. – Мое пребывание в качестве хранителя святынь ислама (монопольный статус саудовского короля, который примет на себя Мухаммед после отца. – "НГ") будет непрочным, если я не займусь самым насущным делом справедливости в нашем регионе". Кронпринц допустил, что его может ждать судьба Анвара Садата – египетского лидера, убитого в 1981 году после заключения мирного договора с Израилем.



Слухи о том, что кронпринц Мухаммед рискует стать жертвой дворцового переворота, появлялись с 2017 года, когда он силой вмешался в порядок престолонаследия, заставив своего брата Мухаммеда бин Наифа отречься от притязаний на престол. Тогда же кронпринц инициировал мощную репрессивную кампанию против саудовской элиты, обвинив влиятельных бизнесменов, чиновников и членов королевской семьи в коррупции. Несмотря на то что его социальные и экономические реформы, в том числе снижение гендерной дискриминации и диверсификация экономики, встречали одобрение в США, курс на репрессии стал имиджевой ошибкой. Кульминацией репутационного кризиса стало убийство в 2018 году критика режима – Джамаля Хашогги.



Тогда инсайдеры утверждали, что Мухаммед испытывает страх за свою жизнь, ночуя на персональной яхте, пришвартованной в экономической столице страны – красноморском городе Джидда. Последние слухи о возможном покушении на наследника престола появлялись в арабоязычном сегменте социальных сетей в мае этого года. Тогда речь шла о якобы имевшем место подрыве его автомобиля. Однако по большому счету слухи выглядели как элемент дезинформационной борьбы. Такие кампании соперничающие аравийские государства нередко запускают друг против друга, чтобы повысить накал в обществе.



Попытку кронпринца апеллировать к судьбе Садата западные издания называют средством шантажа: правящий дом заинтересован в том, чтобы администрация президента Джозефа Байдена усилила дипломатическое давление на правительство во главе с Биньямином Нетаньяху и заставила своего ближневосточного союзника пойти на уступки палестинцам. Правда, участники беседы с Мухаммедом утверждают, что тот твердо намерен заключить сделку о нормализации с Израилем – даже несмотря на связанные с этим риски, потому что Авраамовы соглашения правящий дом считает критически важными для будущего королевства. По некоторым сообщениям, Саудовская Аравия даже выразила готовность в качестве уступки США ограничить связи с Китаем.



Вместе с тем трудно не заметить, что саудовское общество – даже за первые месяцы войны в секторе Газа – ужесточило свое отношение к Израилю. Декабрьский опрос Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) продемонстрировал: 96% жителей королевства выступают за то, чтобы арабский мир немедленно разорвал все дипломатические, политические, экономические и любые другие контакты с еврейским государством в знак протеста против его наступательной операции против ХАМАС. Это вынуждает саудовский правящий дом, несмотря на всю жесткость внутренней политики, учитывать общественные настроения.



Следует заметить, что не менее радикально к сложившейся ситуации относится израильское общество. Согласно июньскому опросу Иерусалимского центра общественных дел (JCPA), 64% жителей страны выступают против решения о создании палестинского государства в рамках заключения сделки с Саудовской Аравией. Причем в оппозиции такому сценарию находятся 74% респондентов еврейского происхождения.



Даже если тему покушения кронпринц Мухаммед действительно использовал в манипулятивных целях, страны Персидского залива не могли не повысить бдительность на фоне войны в Газе. В начале августа Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила, что выявила тайную организацию, которая, действуя за пределами страны, пыталась расшатать стабильность государства. Структура занималась проведением дезинформационных кампаний, направленных на подрыв репутации действующих властей, работой по поляризации эмиратского общества, а также сотрудничеством с зарубежными разведывательными службами для подрыва государственной безопасности, отмечали в своем заявлении органы юстиции.



Эту оппозиционную ячейку руководство Эмиратов открыто связало с движением "Братья-мусульмане" (признано в России террористическим и запрещено) – материнской организацией для палестинской группировки ХАМАС. Финансовым ядром тайной структуры прокуратора назвала зарубежные фонды, тесно связанные с Турцией и Катаром.