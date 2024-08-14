"Я избран населением": Бескольскому акиму (север Казахстана) связали руки и увезли в наркологию

00:09 16.08.2024

В Северо-Казахстанской области суд вынес решение арестовать на 15 суток акима сельского округа, который отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как следует из постановления Кызылжарского районного суда, размещенного в судебном кабинете, 7 июля около двух часов ночи в районном центре Бесколь полицейские остановили служебную машину, которой управлял аким Бескольского сельского округа Канат Дарбаев. Полицейские заподозрили, что чиновник пьян, поэтому доставили его в наркологию, но аким отказался пройти освидетельствование.



"На судебном заседании Дарбаев вину во вменяемом административном правонарушении не признал. Он указал, что ночью 7 июля на служебной машине проводил проверку уличного освещения. Затем сзади резко подъехала патрульная автомашина, из которой вышел помощник участкового инспектора полиции и начал кричать. Так как автомобиль Дарбаева находился на перекрестке, где нельзя останавливаться, тот проехал около семи метров, в связи с чем полицейский начал выражаться нецензурной бранью", - говорится в постановлении суда.



Далее, по словам акима сельского округа, полицейские начали выкручивать ему руки и связали их сзади двумя ремнями. Затем его отвезли в наркологию в Петропавловск.



"Там врач-нарколог спросил у него: будет ли он отказываться от медицинского освидетельствования. Дарбаев подумал, что они сговорились, потому что видел, как они разговаривали между собой, и полицейский шептал ему на ухо, что, возможно, обнаружат наркотические вещества. Поэтому он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. После выхода из наркологии сотрудники специально задержали его, чтобы он не мог самостоятельно пройти независимое медицинское освидетельствование", - следует из судебного постановления.



В суде аким также утверждал, что полицейские якобы намекали ему, что "можно решить этот вопрос за деньги", но тот отказался, тогда в отношении акима составили протокол об административном правонарушении.



Полицейские в суде настаивали, что все сделали по закону. Машина акима у них вызвала подозрение, так как ехала с дальним светом и виляла. А от водителя при разговоре исходил резкий запах алкоголя.



"Водитель сказал, что заедет за поворот, однако сотрудники полиции запретили ему. Несмотря на это, Дарбаев продолжил движение. Тогда один из полицейских зацепился за капот и примерно 10 метров держал его рукой. Поэтому, после того как Дарбаев остановился, они скрутили его и связали руки сзади ремнем", - говорится в постановлении суда.



Руководство РОВД в суде также допросили. Полицейские отметили, что "Дарбаев сам начал предлагать решить вопрос".



В результате действия Дарбаева суд квалифицировал по части 4 статьи 613 КоАП как невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Вину акима суд посчитал доказанной материалами дела, а его доводы о том, что был сговор между сотрудниками полиции и врачом-наркологом, ничем не подтвержденными.



"Признать Дарбаева Каната Дарбаевича виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на восемь лет", - вынесла постановление судья Кызылжарского районного суда Галима Турлыбаева.



Судья вынесла частное постановление довести до сведения руководителя отдела полиции Кызылжарского района информацию о нарушениях подчиненных. Суд установил, что сотрудник полиции, задержавший акима, выражался нецензурной бранью при исполнении.



"Неправомерные действия сотрудников полиции повлекли нарушения прав К. Дарбаева, а также дискредитацию правоохранительных органов в ходе судебного процесса", - подчеркнула судья.



Так как на постановление суда аким сельского округа подал жалобу, то дело направлено для рассмотрения в Северо-Казахстанский областной суд, а исполнение решения об аресте приостановлено.



Сам Канат Дарбаев отмечает, что если потребуется, то он будет доказывать свою невиновность в Верховном суде. Вся эта ситуация, по его мнению, - месть за то, что он не дал спилить лесопосадки влиятельным людям на купленном ими участке.



"Со мной данная ситуация произошла, и они уже спилили лес. Это все взаимосвязано. То, что в отношении меня сейчас травля творится, - это следствие уже. Я избран населением, верю в поддержку населения. Добиваться будем справедливости и на республиканском уровне. Я не сдаюсь. Это только начало", - прокомментировал Канат Дарбаев в разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.



Ранее сообщалось, что в СКО уволили сельского акима, который сел за руль в алкогольном опьянении. А в мае этого года в Северо-Казахстанской области рекомендовали уволить акима Возвышенского сельского округа района имени Габита Мусрепова. В ходе служебного расследования было установлено, что сельский аким подвергался административному аресту, так как перед поездкой употребил банку пива.



По официальным данным, с начала года в СКО зарегистрировали пять фактов, когда госслужащие садились за руль в нетрезвом состоянии