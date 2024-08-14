 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосАрмия рвется к Покровску на Донецком фронте
00:29 16.08.2024

Российские войска быстро продвигаются к важному логистическому центру ВСУ в Донбассе – Покровску.



Что известно о наступлении ВС РФ на этом участке СВО? Разбирался @SputnikLive.

- Раскрывшийся цветок. Наступление ВС РФ на Покровском направлении стало возможным благодаря провалу обороны ВСУ после прорыва в Очеретино в апреле этого года. Только с начала июля заняты больше десятка населенных пунктов.

- Некому спасать. Российской армии остается 14 км до Покровска и 5 км до Селидово. Те, кто мог бы помочь ВСУ остановить прорыв ВС РФ, либо "закончились", либо отправлены в Курскую область, где их ждет то же самое.

- Что дальше? Освобождение Покровска лишит ВСУ важного ж/д узла, а потеря Селидово поставит под угрозу Курахово и создаст предпосылки для охвата Угледара. С точки зрения экономики их потеря и вовсе будет (!) катастрофой для Украины. Она лишится остатков коксового угля для металлургии. Это будет означать полную остановку "Метинвеста".

Если и раньше ВС РФ быстро двигались на Покровском направлении из-за нехватки резервов у ВСУ, то с началом вторжения в Курскую область ситуация для Киева только усугубилась. К уже имеющимся шести направлениям, где ВСУ сжигают пехоту и технику, добавилось новое.

***

Армии России осталось пройти 13 км к "дороге жизни" и важному логистическому пункту ВСУ - Покровску, - Bild



- Это важный для ВСУ логистический пункт. Отсюда открывается "дорога жизни" к Часову Яру, а также с Покровска снабжаются другие передовые части.

- В начале года русские были примерно в 38 км от Покровска.

- В настоящее время ВСУ задействовали, вероятно, около 15 000 военных. Это некоторые или все 6 фронтовых бригад, 2 отдельных батальона, подразделения БПЛА, арты, разведки – Forbes;

- Украина отвела подразделения из наиболее сложных участков фронта, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр;

- Аналитики говорят, это свидетельствует о масштабных целях Киева, в т.ч. – долгосрочное присутствие в России;

- У России наступают 9 полков и бригад. Количество соответствует или даже превосходит силы ВСУ.

Источник - Русская весна
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