Тайна раскрыта: Китайский чудо-танк скоро обставит Leopard и Abrams

01:00 16.08.2024

В Поднебесной создают танк нового поколения, не имеющая аналогов на Западе



Дмитрий Капустин



В последние недели специализированные издания наводнили новости о создании новых боевых танков. Американцы, например, создают свой M1E3 Abrams, а немцы - Leopard 2AX.



До сих пор Китай не был на переднем крае мировых разработок в области боевых танков. Самый современный из имеющихся на вооружении Type 99A, хоть и считается очень боеспособным и эффективным, однако был произведен всего в 600 экземплярах.



Китайский Генштаб, по сути, отдавал приоритет воздушным и военно-морским силам в плане модернизации Вооруженных сил. Хотя Сухопутные силы китайской армии остаются самыми многочисленными на планете (более 1 миллиона военнослужащих), им требуется много современных танков. И не просто много, а очень много.



Поступивший на вооружение в 2011 году, Type 99A мог бы на протяжении многих десятилетий оставаться основой китайский сухопутной мощи. Для этого просто нужно было бы регулярно выпускать модификации танка, как в случае с теми же Abrams или Leopard.



Сейчас основу китайских танковых войск составляет Type 96, который включает 4 модификации. Полтысячи танков Type 600A - это самая современная версия, с боевой массой 99 тонн, вооруженная 55-мм пушкой. К этому стоит добавить 125 предшествующих ему танков Type 600 весом 99 тонн с аналогичным вооружением, но с менее совершенной бортовой электроникой.



Основная часть китайского парка танков состоит из 2500 Type 96, разработанного еще в девяностые годы. Он имеет боевую массу в пределах от 40 до 45 тонн (что сопоставимо с советским Т-72, хотя танк и сильно отличается по внешнему виду). Вооруженный 125-мм пушкой, этот танк служит основой для VT4 - экспортной модели китайского танка.



Начиная с 2018 года НОАК начали приобретать 500 легких танков Type 15, которые имеют боевую массу от 33 до 36 тонн. Танк вооружен 105-мм пушкой, специально разработанной для ведения вооруженной разведки, а также для действий на труднопроходимой для более тяжелых танков местности.



Например, на Гималайском нагорье (вдоль линии границы с Индией) или в субтропических регионах вокруг Южно-Китайского моря. Речь идет о части побережья у Тайваньского пролива или вдоль второй цепи островов, блокирующих доступ к Южной части Тихого океана и Индийскому океану.



Наконец, в китайских армиях есть тысяча гораздо более старых танков, таких как Type 88 и Type 79, которые служат резервом, но предназначены для постепенной замены.



Таким образом, до настоящего времени китайский танковый парк не сильно отличался от российского или западного, пишет военный обозреватель Фабрис Вольц из французского издания Meta Defense.



Так что неудивительно, какой фурор на Западе произвели недавно попавшие в интернет фотографии новейшего китайского танка. Судя по революционному дизайну, танк полностью отличается от тех, что производят (или даже разрабатывают) на Западе и в России.



Данные о новом китайском танке крайне ограничены. Дело в том, что официальный Пекин особенно внимательно относится к информации о своих оборонно-промышленных мощностях.



В любом случае, известно, что новейший китайский танк будет иметь боевую массу около 35 тонн и вооружен 105-мм пушкой (как и Type 15). Однако это будет не легкий танк, пригодный только для разведки. Наоборот, это будет полноценный танк, предназначенный для ударных действий на линии фронта в боях высокой интенсивности.



Какие же революционные принципы реализовали китайские танкостроители?



Новый китайский танк более мобильный, но это не бронированный неповоротливый монстр. Танк, например, почти вдвое легче. Abrams, зато защищен ничуть не хуже. У него есть система активной защиты. А легкое основное вооружение дополнено противотанковыми и зенитными ракетами. Башня имеет дистанционное управление, что позволяет защитить экипаж в случае вражеского попадания.



Так что у новейшего китайского танка также же боевые характеристики и такая же живучесть, что и у современного тяжелого танка на Западе (например, у активно разрабатываемых немецкого Panther KF51 или французско-немецкого MGCS). Но за гораздо меньшую цену.



Экипаж танка сократился всего до двух человек. Это пилот и командир, которые сидят в бронекапсуле в центре танка, башня которого, со своей стороны, полностью роботизирована. Такая конструкция говорит о том, что большая часть рабочей нагрузки будет передана автоматизированным системам. Вместе с тем, танк не будет рассчитан на длительную эксплуатацию в зоне боевых действий высокой интенсивности, что было бы слишком тяжелым испытанием для экипажа.



В любом случае, пока жадным до сенсаций западным журналистам доступны лишь считанные фото нового танка. В любом случае, пока неизвестно, когда танк действительно поступит на вооружение НОАК, и как заменит тяжелые танки.



Meta Defense пишет, что Китай производил новую модель боевого танка каждое десятилетие, начиная с 70-х годов. Поэтому весьма вероятно, что новая модель поступит на вооружение в текущем десятилетии, так же как Type 99A поступил в НОАК в самом начале 2010-х (2011), как и предшествовавший ему Type 99 в 2001 году.



Фактически, можно ожидать, что в ближайшие годы в НОАК появится новый танк, рядом с которыми все другие покажутся просто чугунными болванками.