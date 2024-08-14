 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Программа 50 махаллей. В Узбекистане планируют за три года снизить уровень бедности с 11 до 7 процентов
02:32 16.08.2024

Система сокращения бедности и социальной защиты будет усовершенствована

14.08.2024

Президент Шавкат Мирзиеев 14 августа ознакомился с презентацией о мерах по совершенствованию системы сокращения бедности и социальной защиты.

Каждая страна в процессе своего развития проходит этап борьбы с бедностью. В 2020 году Узбекистан признал, что определенная часть населения находится в состоянии бедности, и приступил к ее поддержке. Были приняты финансово-организационные меры и внедрена система. Это дало свои результаты, улучшились условия жизни более 3 миллионов человек, которые долгие годы находились в тяжелом положении. Уровень бедности снизился с 17 до 11 процентов.

Поставлена цель в ближайшие три года снизить уровень бедности с 11 процентов до 7 процентов. С действующей системой сложно и далее повышать результативность. Недостает четких критериев определения бедности, целостного подхода к выведению семей из этого положения и распределению средств.

На совещании, состоявшемся 12 июля текущего года в Ферганской области, глава государства отметил необходимость новых подходов в этом направлении, заявив, что отныне сокращение бедности и социальная защита будут осуществляться в рамках единой системы.

На презентации рассмотрены предложения по комплексной работе по этим двум направлениям.

В частности, на основе анализа будут сформированы критерии определения бедности и адресный список, в который будут включены лица из Единого реестра социальной защиты и семьи, подверженные высокому риску попадания в состояние бедности. Такой статус будет утверждаться семеркой и активистами махалли путем голосования. Все социальные услуги и помощь, направленные на выведение из бедности, будут осуществляться центрами "Инсон".

Для изучения факторов бедности будет разработан единый опросник в сфере социальной защиты и занятости по 8 направлениям. На его основе будут осуществляться оценка возможностей семей и классификация по 3 категориям. К каждой семье будут применяться индивидуальные подходы и помощь.

По этому же принципу будет сформирован список махаллей с высоким уровнем бедности. Национальное агентство социальной защиты и хокимияты ежегодно будут отбирать 50 таких махаллей и работать над превращением их в территорию, свободную от бедности и безработицы.

На сегодняшний день на помощников хокимов возложено более 20 задач. Поэтому вопрос сокращения бедности отошел на второй план. Отныне деятельность помощников хокимов будет пересмотрена, основное внимание будет уделено сокращению бедности и обеспечению занятости населения.

Ежегодно на сокращение бедности выделяется 14 триллионов сумов. Но эти средства распределяются через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим будет изменена и данная система. Распределение средств будет осуществляться агентством и хокимиятами в разрезе регионов, районов и махаллей исходя из количества малообеспеченных семей. При этом средства будут направляться в первую очередь на выведение семьи из бедности.

Будет организован мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности, в 3 этапа - на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении будет усилен.

Вместо практики резервирования рабочих мест планируется введение налоговых льгот для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии будут полностью цифровизированы. Будет создана онлайн-платформа, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах "Ишга мархамат" будет налажено обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг.

- Исходя из накопленного в последние годы опыта и потребностей людей, необходимо вывести сокращение бедности на новый уровень. Необходимо поддерживать желания и возможности нуждающихся людей, вовлекать их в жизнь общества. В целом любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью, - сказал Шавкат Мирзиеев.

Ответственным лицам даны указания по обеспечению адресности и прозрачности социальной помощи, повышению занятости и развитию малого предпринимательства.

Источник - president.uz
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