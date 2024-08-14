 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Красивые" проекты товарища Си, особенно в Юго-Восточной Азии, режут глаз Западу
03:02 16.08.2024

Знаковый проект Пекина "Один пояс и один путь" стал зеленым

Дмитрий Капустин

Главная инициатива и дело всей жизни председателя КНР Си Цзиньпина - проект "Один пояс и один путь" - вступает во второе десятилетие своего существования. Эксперты-экономисты отмечают, что руководство Китая изменило подходы к реализации проекта Си.

На первом этапе это были грандиозные мегапроекты стоимостью в миллиарды долларов, а теперь же - более мелкие проекты. Причем в зоне особого внимания находится "зеленая экономика": министр иностранных дел Ван И отмечал не так давно, что Китай "удвоит усилия по строительству Зеленого шелкового пути.

Действительно, 2023 год оказался самым "зеленым" для инициативы Си: Китай направил инвестиции в размере почти $10 млрд на "зеленые" (такие как электромобили и аккумуляторы) технологии и "зеленую" (ветровую, солнечную) энергетику.

Китай стремится занять лидирующие позиции в производстве солнечных элементов, аккумуляторов и электромобилей. Правда, США давят на Китай, пытаясь ограничить доступ китайских компаний на свой рынок. Но у товарища Си всегда есть туз в рукаве, теперь это - Юго-Восточная Азия. Теперь экспорт, который раньше направлялся в США, идет в Индокитай, здесь крепко выстроены цепочки поставок. Ну и в качестве вишенки на экономическом тортике - это рост регионального могущества Китая.

Эксперт из Гарварда Син Лу Тан пишет в статье для Международного института стратегических исследований (IISS), что Китай сейчас отдает предпочтение так называемым "красивым" проектам. Солнечные электростанции или, например, гигафабрики по производству электромобилей - как раз такие проекты.

Си Цзиньпин и рассматривает "зеленые" отрасли в качестве альтернативного фактора роста. Например, на сектор "зеленой" энергетики в 2023 года пришлось 40% экономического роста Китая.

Еще недавно Китай считался мировой ткацкой фабрикой, экспортируя дешевые вещи. Но теперь все изменилось. Шмотки шьют в нищих Бангладеш, Кении и Камбодже, где огромное количество дешевой рабочей силы. Китайцы же - это глобальная фабрика хай-тека: в прошлом году электромобили, литий-ионные аккумуляторы и солнечные батареи обеспечили основной рост китайского экспорта.

Китай - не только глобальный сборочный цех, но и глобальный коллектор, пишет IISS. Почти 80% зарубежного кредитного портфеля Китая в развивающихся странах направлено на поддержку государств, испытывающих финансовые трудности.

Впрочем, далеко не все небольшие и бедные страны готовы платить по долгам. Ну, или, по крайней мере, будут делать это десятилетиями. Так что высокопоставленные китайские чиновники теперь и переходят к менее масштабным и приемлемым для финансирования проектам.

Причем китайские экономисты постоянно ведут мониторинг проектов "Одного пояса и одного пути" по всему миру. Изучают соцсети, статьи в ведущих СМИ, отзывы политиков, чтобы понять, какие проекты успешные, а какие - нет.

Сейчас Китай имеет почти абсолютную монополию в переработке важнейших полезных ископаемых, которые используются в "зеленых" технологиях (это, например, редкоземельные металлы). Кроме того, китайские производители занимают 80% рынка солнечных панелей. Китайцы - лидеры в производстве электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и даже в сетевых технологиях.

Именно поэтому, кстати, Юго-Восточная Азия для китайцев так интересна. Здесь множество месторождений, где можно добывать компоненты для "зеленой" энергетики. Неслучайно Си Цзиньпин выделил странам Юго-Восточной Азии около $3 млрд на проекты в области возобновляемых источников энергии.

Среди них, например, строительство ГЭС на великой реке Меконг в Лаосе и Вьетнаме. Гидроэнергетический потенциал Юго-Восточной Азии может способствовать экологизации энергетического баланса как для Китая, так и для региона в целом, особенно за счет трансграничной торговли электроэнергией.

Соглашение о торговле электроэнергией, подписанное в 2023 году, позволит Китаю импортировать излишки гидроэлектроэнергии из Лаоса, что, вероятно, будет способствовать декарбонизации электроэнергии на юге Китая. Тем временем, поскольку Китай стремится обеспечить поставки добывающих ресурсов и сырья, Индонезия и Филиппины (производители около 45% мирового производства никеля) привлекли инвестиции крупных компании. Например, китайской CATL - крупнейшего на планете производителя литий-ионных аккумуляторов.

Юго-Восточная Азия также становится важнейшим элементом геоэкономической стратегии Пекина в свете растущего соперничества великих держав, пишет IISS. Американцы всеми силами пытаются надавить на Китай: начали антидемпинговое расследование в отношении китайских солнечных панелей и повысили тарифы на китайские электромобили. Все это усложняет рыночные перспективы Китая не только в США, но и вертящейся как флюгер Европе.

А американцам все мало: Джо Байден объявил о новом раунде повышения тарифов на экологически чистые продукты, включая аккумуляторы и важнейшие минералы. Главная мишень ограничений, как нетрудно догадаться, - Китай. Тем временем, Евросоюз планирует ввести пошлины в размере 48% на китайские электромобили. А потом еще и Канада, возможно, последует этому примеру.

В условиях сокращения доступа к "зеленым" рынкам на Западе Китай грамотно и последовательно находит новые. В первом квартале 2024 года продажи электромобилей в регионе удвоились по сравнению с 2023 годом, при этом на китайские бренды приходится более 70%. Экспорт солнечных элементов из Юго-Восточную Азию также увеличивается примерно на 12,5% ежегодно. В Таиланде собираются китайские электромобили, а во Вьетнаме и Малайзии - солнечные батареи. США просят не беспокоиться.

Источник - СвободнаяПресса
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