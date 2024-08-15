Биоэтика в РФ отдана в полное распоряжение либералов-извращенцев

09:24 16.08.2024

Елена Острякова. 15.08.2024



Россия имеет самое либеральное законодательство в сфере биоэтики.



Об этом депутат Госдумы РФ Николай Николаев заявил на круглом столе "Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ", передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"У нас полная свобода абортов, возмездное донорство яйцеклеток, возмездное суррогатное материнство, непризнание человека человеком до рождения, свобода геномного редактирования, которое планируется поставить на поток. У нас даже запрет на клонирование человека – и тот временный", – сказал Николаев.



Он считает, что России необходимо привести свое законодательство в соответствие с "этическими проблемами, рождаемыми традиционными ценностями".