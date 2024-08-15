 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.08.2024
09:41  Бывший министр ЖКХ Узбекистана осужден на 7 лет
09:38  Пашинян крутит педали, а Армения летит в пропасть
09:36  Лидер партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават избрана 31-м премьер-министром Таиланда
09:32  "Блины, болтуны, циркачи и бандиты": доживет ли Молдавия до президентских выборов?
09:30  Криптовалюты и государство: что даст России закон о майнинге
09:27  Мимо санкций. Россия и Китай налаживают механизмы бартерной торговли, - Аманда Ли
09:26  Возможен ли "Железный купол" над США и его союзниками?

09:24  Биоэтика в РФ отдана в полное распоряжение либералов-извращенцев
03:02  "Красивые" проекты товарища Си, особенно в Юго-Восточной Азии, режут глаз Западу
02:32  Программа 50 махаллей. В Узбекистане планируют за три года снизить уровень бедности с 11 до 7 процентов
01:00  Тайна раскрыта: Китайский чудо-танк скоро обставит Leopard и Abrams
00:29  РосАрмия рвется к Покровску на Донецком фронте
00:14  Трагедия Камалы Харрис. Она станет заложницей Пелоси в случае победы на выборах, - Коллин Пруэтт
00:09  "Я избран населением": Бескольскому акиму (север Казахстана) связали руки и увезли в наркологию
00:04  Сделка с Израилем угрожает жизни саудовского кронпринца, - И.Субботин
00:02  Индия отметила День независимости в тревожной атмосфере, - В.Скосырев
00:01  При МО РФ создан "Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы"?!
Четверг, 15.08.2024
18:48  В Таджикистане погиб известный кинооператор и фотохудожник Заур Дахте
18:22  В Астане откроется Центрально-Азиатский хаб Euronews
18:17  Россия обречена на вторжение американских машин, - Сергей Савчук
18:12  В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации, - Петр Акопов
16:15  Олимпийские игры в Париже обернулись фиаско для Франции, - Невзет Челик
16:14  Турция усиливает роль в разрешении конфликта в секторе Газа, - С.Бойков
16:01  Скончался Герой Социалистического труда, знатный кыргызский животновод Орозакун Мамбетакунов
16:00  В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая, - С.Латышев
15:52  NASA не знает как спустить на землю своих астронавтов, застрявших на МКС
09:39  "Призрак бродит по США, призрак... Почему Илон Маск назвал Камалу Харрис "коммунисткой", - ФСК
08:12  Встреча Токаева с олимпийцами перенесена – у спортсменов выявили COVID-19
07:57  Таджикская оппозиция за рубежом заявила о конфликте между движением Гадоева и ПИВТ
07:36  На Сицилии проснулся и эпично извергается вулкан Этна
07:34  Без света, сырья и технологий. Пять причин, тормозящих развитие промышленности Таджикистана, - С.Караев
07:31  Дело о хищении пяти миллиардов из Пенсионного фонда Казахстана: где искать пропавшие деньги?
07:29  США готовят на смену Зеленскому матерого прохиндея Арсена Авакова, - О.Царев
07:27  Иран поставил себя в зависимость от Газы
06:32  Экс-президента Аргентины Фернандеса обвинили в домашнем насилии... над любовницей
06:23  Он виноват, но он не Чинават. Таиланду не везет с премьерами, - Къ
06:15  Бангладеш в огне. Южная Азия пополнилась еще одной страной, которая находится на волосок от разрухи, - А.Латов
06:14  Сорос – злой гений капитализма, - А.Разуваев
06:12  Курская аномалия. О политической подоплеке авантюры ВСУ, - Сергей Переслегин
06:09  Выстрелы в ночи. Как в начале нулевых в Алматы предотвратили масштабный террористический акт (история)
06:05  Таможня Болгарии перехватила 436 килограммов героина из Кыргызстана
05:56  "Уж лучше узбеки, чем русские". Националисты смиряются с вымиранием Латвии
00:52  Война с Израилем вернула Иран к созданию ядерного детонатора, - И.Субботин
00:30  Три года с талибами. Новые власти Афганистана отметили годовщину своего правления, - Къ
00:22  Новым премьером Японии станет Исиба.. или Йоко Камикава... или Таро Коно... Однохренственно
00:11  В Ташкенте презентовали обновленный хоккейный клуб "Хумо"
00:07  Дядя Сэм ведет европейцев и дальневосточных сателлитов на заклание, - А.Кошкин
00:02  Пол Стейган: Такого не было со времен Гитлера: немецкий милитаризм озолотил ВПК
00:00  Россия вышла из "Конвенции по защите нацменьшинств"
Среда, 14.08.2024
21:00  Новый эстонский премьер Михал - старая русофобия
20:48  Два французских Rafale столкнулись в воздухе - двух летчиков не могут найти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Биоэтика в РФ отдана в полное распоряжение либералов-извращенцев
09:24 16.08.2024

Елена Острякова. 15.08.2024

Россия имеет самое либеральное законодательство в сфере биоэтики.

Об этом депутат Госдумы РФ Николай Николаев заявил на круглом столе "Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ", передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"У нас полная свобода абортов, возмездное донорство яйцеклеток, возмездное суррогатное материнство, непризнание человека человеком до рождения, свобода геномного редактирования, которое планируется поставить на поток. У нас даже запрет на клонирование человека – и тот временный", – сказал Николаев.

Он считает, что России необходимо привести свое законодательство в соответствие с "этическими проблемами, рождаемыми традиционными ценностями".

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723789440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  