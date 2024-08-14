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Мимо санкций. Россия и Китай налаживают механизмы бартерной торговли, - Аманда Ли
09:27 16.08.2024

South China Morning Post
Гонконг

Китай и Россия могут обойти американские санкции посредством бартерных сделок, "нарушив традицию"
SCMP: Россия и Китай налаживают механизмы бартерной торговли

Китайские власти обсуждают вопрос о расширении деловых связей с Россией в обход банковских систем, за которыми следит Запад, пишет SCMP. Москва и Пекин намерены развивать и совершенствовать систему бартерной торговли - в первую очередь в области сельского хозяйства.

Власти некоторых китайских регионов ведут дискуссии и составляют планы, намереваясь начать бартерную торговлю с Россией. Средства массовой информации сообщают, что две страны станут использовать такие сделки по товарному обмену с целью обхода западных санкций.

В прошлом месяце руководство северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, которая имеет общую границу с Россией, встретилось в портовом городе Циндао с представителями восточной провинции Шаньдун, чтобы "рассмотреть вопросы бартерной торговле, обрести опыт ведения бизнеса и изучить новые типы бартерной торговли между Россией и Китаем".

На этой встрече представители шаньдунской Ассоциации приграничной бартерной торговли поделились накопленным опытом и рассказали о конкретных примерах развития схем бартерной торговли с Кенией, Нигерией и Угандой, о чем говорится в пресс-релизе правительства Шаньдуна от 8 июля.

Власти города Ляньюньган, что в восточной провинции Цзянсу, разрабатывают эти меры в связи с возникновением осложнений с расчетами в российско-китайской торговле, о которых сообщают финансовые органы Китая. С заявлением по этому вопросу 21 июня выступила городская администрация.

"В торговле с Россией есть как трудности, так и благоприятные возможности. Мы должны своевременно использовать их, расширяя изучение новых форматов бартерной торговли, смело внедряя инновации и нарушая традиции", - отметил в своем заявлении директор Муниципального бюро торговли Ляньюньгана Цзян Синчжоу (Jiang Xingzhou).

Цзян добавил, что власти будут укреплять координацию таможенных, налоговых и торговых ведомств, чтобы решить проблемы с просрочками платежей, с которыми сталкиваются китайские экспортеры.

Начавшиеся на уровне местных органов власти дискуссии указывают на то, что проблемы, с которыми сталкиваются китайские экспортеры и финансовые институты в торговле с российскими партнерами, стали гораздо серьезнее.

Бартерная торговля позволит Москве и Пекину избежать проблем с расчетами, уменьшить прозрачность своих двусторонних операций, за которыми наблюдают западные операторы, и ограничить валютные риски.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на неназванные источники, что Россия и Китай могут приступить к использованию бартерных схем. Стороны рассчитывают уже этой осенью заключить сделки в области сельского хозяйства, причем Москва и Пекин постараются ограничить использование банковских систем, за которыми следят Соединенные Штаты.

Однако учредитель шанхайской аналитической фирмы "Институт исследования трансграничных финансов" Ван Чжии (Wang Zhiyi) сказал, что для развития бартерной торговли и обеспечения ее эффективности понадобятся новые нормы и правила.

"Нет единообразия в регуляторных и правоприменительных стандартах, а масштабная трансграничная бартерная торговля еще не налажена", - рассказал Ван изданию South China Morning Post.

У китайской таможни есть кодекс регулирующих норм для бартерной торговли, однако большая часть осуществляемых бартерных сделок до сих пор регистрируется как обычные торговые операции, сказал Ван.

А поскольку в бартерной торговле отсутствуют денежный обмен, может возникнуть несоответствие между общим объемом товарного экспорта и движением денежных средств у китайских компаний. Это создаст регуляторные риски для таких компаний, отметил он.

Угроза расширения американских санкций в последние месяцы привела к усилению рисков для банков в третьих странах, в том числе, в Китае, когда там работают с подвергнутыми санкциям российскими компаниями и организациями.

После начала военной операции на Украине в 2022 году Россия стала экономически более зависимой от Китая. С января по июль текущего года объем российско-китайской торговли вырос на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 136,67 миллиарда долларов США. Такие данные приводит китайская таможня.

Правительство США предупредило Китай, чтобы тот не помогал России, ведущей военные действия на Украине, и пригрозило ему дополнительными санкциями, в том числе, карательными мерами против китайских банков.

Китай уже довольно давно ведет бартерную торговлю с Ираном, Африкой и Юго-Восточной Азией, о чем на прошлой неделе сообщило в онлайновом информационном бюллетене правительство провинции Хэнань. Он экспортирует прежде всего автомашины, запасные части, строительные материалы, компьютерную технику, медицинские хирургические инструменты, шины и бытовую технику. К импортным товарам относятся в основном энергоресурсы и сырье, сельскохозяйственная продукция, марганцевая руда и ее концентрат.

Провинция Хайнань является в Китае лидером бартерной торговли. За ней следуют провинции Шаньдун и Хунань.

Автор: Аманда Ли (Amanda Lee).

Источник - ИноСМИ
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