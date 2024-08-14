 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Криптовалюты и государство: что даст России закон о майнинге
09:30 16.08.2024

Принятие закона о майнинге назвали одним из способов пополнения госбюджета

Мария Цветкова

Подписанный 8 августа президентом Владимиром Путиным закон о майнинге цифровой валюты ознаменовал рождение в России новой высокотехнологичной отрасли экономики. Заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россиянам, не имеющим статуса ИП, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления. Почему закон был принят именно сейчас и вообще зачем России нужен майнинг? "Газета.Ru" анализирует вместе с экспертами.

Почему закон необходим

До принятия закона майнинг в России фактически не регулировался. При этом добыча криптовалюты уже успела превратиться в полноценную отрасль промышленности. За последние 15 лет майнинг эволюционировал – добывают цифровые монеты теперь в огромных промышленных дата-центрах. Было очевидно, что эта сфера остро нуждается в правовом регулировании. Да и сами крупные российские майнеры неоднократно обращались к властям с просьбой установить четкие правила игры.

Более того, в условиях жестких западных санкций государство увидело в майнинге способ ухода от ограничений.

Международные расчеты в криптовалюте сложно отследить. А это значит, что можно обеспечить стабильность и безопасность торговли с другими странами.

Помимо этого, у России есть неоспоримое конкурентное преимущество – мощный профицитный энергетический сектор. Энергоресурсы сейчас страна в том числе экспортирует за рубеж. Теперь же Россия сможет диверсифицировать производство, избытки электроэнергии перерабатывать и получать более маржинальный продукт – криптовалюту. Таким образом промышленный майнинг становится продуктом с добавленной стоимостью к нашей главной отрасли – энергетике.

Райский уголок для майнинга

Каковы перспективы новой отрасли в России? Для наглядности приведем несколько цифр. У нас относительно низкие затраты на электроэнергию для промышленности по сравнению с большинством развитых стран. В 2023 году стоимость 1 кВт/час составляла $0,094. Для сравнения, в США в полтора раза дороже (0,137 USD), в Германии - в три (0,268 USD), в Великобритании - в пять (0,467 USD).

Кроме того, в России наблюдается профицит электроэнергии.

Свободная электрическая мощность для развития майнинга составляет до 10 ГВт в целом по стране.

"С принятием закона возникают благоприятные условия для привлечения инвестиций и понятные правила игры. Мы готовы вкладываться в расширение мощностей существующих дата-центров, строительство новых. В прошлом году в России было добыто около 54 тыс. биткоинов. Потенциал развития отрасли – от 20 до 40% ежегодно", - считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов

Сейчас на Россию приходится 16,25% от общемирового хешрейта (количество вычислительных операций, производимых в секунду). Промышленным майнингом в стране занимаются более 60 компаний. Больше всего криптовалюты добывают в Иркутской области (32%), Красноярском крае (14%), Подмосковье (8%), Бурятии (4%) и Хакасии (4%).

Важно добавить, что благодаря российской системе технического образования проблема поиска квалифицированных кадров не стоит. Еще в советские времена в стране сложилась сильная инженерная школа, которая неплохо себя чувствует и сегодня.

Российские инженеры и программисты без преувеличения одни из лучших в мире.

Принято считать, что в России не самые благоприятные климатические условия. Однако для промышленного майнинга они оказались едва ли не идеальными: затраты на охлаждение майнинговых центров обработки данных (ЦОД) минимальные.

О прогнозах и выгодах

Закон о майнинге преследует и другую цель - увеличить налоговые поступления и число рабочих мест. По предварительным оценкам, за счет майнеров получится ежегодно пополнять бюджет на 50 млрд руб. Для сравнения, в прошлом году налоговые поступления от добычи криптовалют составили 3 млрд руб.

Новый закон придаст импульс не только наращиванию потенциала криптодобычи, но и смежным секторам - от блокчейна до микроэлектроники.

Развитие промышленного майнинга будет стимулировать строительство дата-центров для обучения искусственного интеллекта.

"Подписанный президентом России федеральный закон - это официальная точка отсчета для развития отрасли майнинга в нашей стране. Теперь у нас появилась официальная возможность строить высокотехнологичные дата-центры для майнинга, развивать технологии искусственного интеллекта и энергоемких блокчейн-вычислений в районах со свободными электрическими мощностями. Кроме того, теперь есть положительный стимул для создания собственных электростанций, использующих попутный нефтяной газ в качестве топлива. Сейчас около 20 млрд кубометров ПНГ ежегодно сжигается на факелах или рассеивается в атмосфере, что вредит окружающей среде", - считает гендиректор компании BitRiver Игорь Рунец.

По словам эксперта, с принятием закона у нефтегазовых компаний появится отличный инструмент полезной утилизации попутного нефтяного газа. До 10 млрд. кубометров ПНГ могут быть экологично использованы благодаря промышленному майнингу. То есть отрасль еще и поможет защите окружающей среды.

"Развитие майнинга как высокотехнологической отрасли даст заметный импульс развитию экономики. Сегодня Россия занимает второе место в мире по объемам добычи криптовалюты. Мы уже опередили США по темпам роста отрасли и сможем добиться лидерства в перспективе нескольких лет", - резюмирует Рунец.

Источник - Газета.Ru
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