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"Блины, болтуны, циркачи и бандиты": доживет ли Молдавия до президентских выборов?
09:32 16.08.2024

Молдавская партия ALDE ("Альянс либералов и демократов за Европу") не будет выдвигать своего кандидата в президенты, но призывает граждан сказать "да" на референдуме о вступлении страны в Евросоюз, заявила на брифинге председатель ALDE Арина Спэтару.

Барышня провела брифинг перед парламентом, подвергнув резкой критике правящую партию:

"PAS уничтожила все хорошее, что оставалось в политике государства. PAS не нужна многопартийность, нормальная политическая культура. PAS нужны только марионетки".

Кстати, Спэтару обрела скандальную известность своей "работой под прикрытием властей в разоблачении олигарха Илана Шора на местных выборах осенью 2023 года". Марионетками она числит все левые и центристские партии - как непарламентские, так и парламентские.

Суетливая Арина продемонстрировала карикатуру "Единый кандидат!" в виде гидры с головами политиков, среди которых Игорь Додон, Александр Стояногло, Василе Тарлев, Наталья Морарь, Влад Филат, Ион Кику и Ирина Влах.

"PAS нуждается в циркачах, бандитах, лицемерах, преступниках и предателях родины. Почему? Только так они могут оставаться у власти. PAS не нужна многопартийность, нормальная политическая культура. PAS нужны так называемые партии Шора, Нестеровского, Усатого, Додона, Никифорчука, Тарлева. PAS не нужна подлинная проевропейская, честная, острая и активная оппозиция. PAS нужны марионетки - блок „Вместе" и его сателлиты, чтобы отчитываться, что у них есть оппозиция. Только на их фоне PAS выглядит как меньшее зло",
- заявила Спэтару, указав, что приоритет партии - конституционный референдум, который она обязуется продвигать, сообщают "Молдавские ведомости".

"Мы будем угощать блинами всех, кто захочет пожертвовать определенную сумму денег ALDE. Собранные средства помогут представителям партии и волонтерам добраться до населенных пунктов, где люди подвержены манипуляциям, где они не знают о преимуществах европейской интеграции, в крайних точках страны: на севере, на юге, туда, куда PAS не добралась и не собирается добираться. А мы хотим туда приехать, потому что для нас важно, чтобы состоялся конституционный референдум, который PAS использует как инструмент для продвижения самой себя",
- заключила председатель партии.

Между тем экс-глава МИДЕИ Тудор Ульяновский говорит о том, что представители молдавской диаспоры в Евросоюзе рискуют стать невыездными за пределы ЕС, то есть без возможности вернуться на родину:

"Молдаване, имеющие биометрические паспорта, боятся возвращаться домой на каникулы или праздники. Это связано со штрафами в сотни евро и запретами на выезд из страны, если они по различным обоснованным причинам превысили 90-дневный лимит пребывания в Шенгене. Правила известны всем, вот только они не отвечают интересам наших граждан и нашего государства, учитывая реалии, а также нужды и проблемы молдаван…

Люди вынуждены давать взятки таможенникам и посредникам, чтобы не потерять работу за границей и прокормить своих детей. Майя Санду и PAS хвастаются, что у Молдовы сейчас самые лучшие отношения с ЕС. Как же так получилось, что до сих пор не найдено решение? Или решение уже давно готово, но оно будет представлено в благоприятный для руководства момент?"

Дипломат также утверждает, что официальный Кишинев лжет Румынии:

"Уже в декабре 2023 года в Бухаресте представители правительства Кишинева заявили румынской прессе, что „Молдова полностью отключается от российского газа". И все восприняли эту новость с огромными заголовками: „Республика Молдова разорвала цепь энергетической зависимости от России".

Та же пресса в эти дни подробно сообщает о том, как „Румыния поможет Молдове импортировать газ через Прут для замены российского газа, после того как война дошла до Суджи, в районе трансграничного узла соединения между Российской Федерацией и Украиной, и российский газ рискует не дойти до Молдовы!"

Какой российский газ, уважаемые министры? Тот, от которого мы „эмансипировались" год назад? И если мы „эмансипировались" сами, то зачем нам это еще нужно?

На самом деле власть в Кишиневе лгала и лжет до сих пор: Молдова получала и продолжает получать газ от россиян для того, чтобы в полном объеме и бесплатно отправлять его в Приднестровье. Которое производит электроэнергию в Кучургане и экспортирует в Молдову - на этот раз за деньги, и тем самым Кишинев поддерживает регион по другую сторону Днестра с российскими войсками на его территории!

Вам ясно, братья-румыны? Кто лох в этой истории? Ложные заявления для политического пиара со стороны правительства PAS, а на самом деле у нас по трубам течет тот же российский газ!"

Кстати, Аудиовизуальный совет Молдавии получил уведомления от 73 аудиовизуальных СМИ о том, что они не будут освещать выборы президента и республиканский референдум 20 октября 2024 года. Речь идет о том, что 42 радиостанции и 31 телеканал отказываются от освещения избирательной кампании.

По данным совета по аудиовизуалу в регистрах числятся 58 телеканалов, 33 ТВ кабельных канала и 61 радиостанция. Таким образом, заявили об отказе освещать выборы и референдум треть телеканалов и ¾ радиостанций.

"Немного о лжи СТР и Лилианы Вицу, - комментирует в „Телеграм" тележурналист Елена Пахомова слова председателя совета, назвавшей радиостанции и телеканалы „паразитирующими на ретрансляции фильмов и не желающими освещать выборы".
- Среди „отказавшихся освещать выборы паразитов" почти половина - закрытые каналы и приостановившие деятельность, а также не начавшие вещать. Трусы или крестик, пожалуйста, наденьте, члены СТР. Каналы закрыты или приостановили деятельность при вашем непосредственном участии?"

Кандидат в президенты Александр Стояногло считает массовый отказ СМИ от освещения выборов президента тревожным признаком:

"Почему десятки телеканалов и радиостанций отказались освещать выборы? Может быть, они вдохновились решением одного „возможного кандидата с шансами" не участвовать в дебатах… В стране, где информация должна иметь важное значение, это решение кажется актом смелости… или, скорее, уклонения.

…Может, виновата не пресса, а навязанные ей условия, и проблема в другом? Я не имею в виду те каналы, которых власть лишила возможности работать. Но почему решили остаться в стороне другие, те, кого не затронула цензура PAS? Молчаливое соучастие?.. В здоровой демократии предвыборные дебаты необходимы для обеспечения гражданам доступа к информации и создания для них возможности сделать обдуманный выбор. Решение этих СМИ не освещать выборы вызывает серьезные вопросы".

Источник - eadaily.com
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