Лидер партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават избрана 31-м премьер-министром Таиланда

09:36 16.08.2024

Пхетхонгтхан Чинават избрана 31-м премьер-министром Таиланда

Короткая ссылка16 августа 2024, 09:04

Премьер-министром Таиланда стала 37-летняя Пхетхонгтхан Чинават, лидер партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда").

Пхетхонгтхан Чинават избрана 31-м премьер-министром Таиланда

AP

Об этом пишет Bangkok Post.



За кандидатуру Пхетхонгтхан Чинават проголосовали 319 депутатов, против - 145, воздержались - 27.



Таким образом Пхетхонгтхан Чинават получила большинство голосов и была избрана 31-м премьер-министром Таиланда.