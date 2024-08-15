|Пашинян крутит педали, а Армения летит в пропасть
09:38 16.08.2024
"Он будет долго гнать велосипед":
Ну, вот и подходит к концу сезон отпусков. Даже Никол Пашинян приступает к своим обязанностям. Даже Ален Симонян. Даже Арарат Мирзоян. Не так, чтобы их отсутствие было очень заметно. Скажем так: совсем незаметно. Хотя некоторые события в период их отсутствия были заметными, утверждает "Голос Армении".
Пока Арарат Мирзоян отдыхал где-то в Шотландии, Ален Симонян где-то в Венеции, а Никол Пашинян на велосипеде, представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку проявляет очередной акт большего великодушия: соглашается не включать в проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном требование Баку об открытии "Зангезурского коридора". Соглашается отложить это требование на потом…
Кто добился такого великого акта милосердия, задается вопросом журналист Рубен Маргарян.
И продолжает вопрошать: Арарат Мирзоян из Шотландии? Ален Симонян из Венеции? Никол Пашинян с велосипеда? Нет, конечно. Американцы добились, те, которые в кабинетах Белого дома сидят. Именно после очередного раунда закрытых переговоров с ними Амирбеков и сделал свое великодушное заявление: расслабься Армения…
Теперь понятно, почему так со спокойной душой отдыхают они: Симонян в Венеции, Мирзоян в Шотландии, а Пашинян на велосипеде? Потому как ничего не решают и ни о чем не переговариваются: вместо них эту функцию взяли на себя чиновники Госдепа США.
Великодушные и добрые люди в американском Госдепе сидят: решили не мешать политической элите Армении наслаждаться законным отпуском.
Решили не отвлекать нашу политическую элиту от отпуска, а также от участия в многочисленных фестивалях, организуемых в Армении. На легкие денежки, которые не особо замысловатым путем перетекают в фестивали из расходных статей бюджета, растущих параллельно росту государственного долга, удвоившегося за время правления Пашиняна.
А в долг правительству Пашиняна различные организации тоже дают щедро, потому как в этих международных организациях сидят тоже очень великодушные люди и ведут себя соответственно, потому как заинтересованы в том, чтобы у власти в Армении были не всякие там "бывшие" с их амбициями построения сильного регионального государства, а именно правительство Пашиняна.
Именно правительство Пашиняна, которое считает, что самой большой ошибкой независимой Армении было отстаивание интересов одного маленького края, под названием Арцах (Нагорный Карабаха), края, который, согласно адептам правительства, съедал денежки, на которые можно было организовать много-много разных фестивалей.
Но сейчас великодушное правительство Пашиняна активно наверстывает, потому как понимает: алкоголь - хорошее лекарство от разного рода амбиций, начиная от личных и оппозиционных до геополитических…
Вот так и взяли Армению в великодушное кольцо великодушные люди. Остается жить и наслаждаться, а потому - да здравствуют фестивали! На очереди - пивной: пусть Алиев с Эрдоганом видят, как гуляет Армения, и лопаются от черной зависти, резюмирует автор.
Что же до чиновников из Госдепа США, то вот вам, в продолжение темы, комментарий Телеграм-канала "Товарищ генерал":
"Армянский национальный комитет Америки (ANCA) решил публично поторговаться с республиканским кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Обвинил его в потворстве геноцидальному режиму президента Азербайджана Ильхама Алиева, напавшему на Арцах.
ANCA пишет:
"Эта администрация позволила режиму Алиева создать прецедент безнаказанности при наличии задокументированных военных преступлений Азербайджана".
И отмечает, что, следуя примеру, сменявших друг друга администраций, администрация Трампа-Пенса отказалась от статьи 907 Закона о поддержке свободы на протяжении всех четырех лет своего правления, сняв ограничения на помощь США Азербайджану.
Теперь, по словам ANCA, американские избиратели армянского происхождения ожидают, что Трамп и его новый соратник Вэнс осудят азербайджанскую этническую чистку в Арцахе и поддержат усилия Конгресса по привлечению Азербайджана к ответственности за его преступления против человечества.
Очень удивительно, что у американских армян не нашлось претензий к администрации Байдена-Харрис и вопросов к демократической предвыборной сладкой парочке Харрис-Уолц. Между тем все, что Армения и Арцах получили от команды сонного Джо - это слезы старушки Нэнси Пелоси в Цицернакаберде. Которые не помешали Алиеву завершить захват Арцаха в 2023 году. А ограничения на помощь США Азербайджану при Байдене Госдеп обошел точно так же, как при Трампе.
Что же предпримет ANCA, если оба соперничающих лагеря - и демократы, и республиканцы - попросту проигнорируют голос комитета, как это, собственно, и было что при Трампе, что при Байдене?
Думаю, комитет поступит героически. Скажет: "А, ну ладно". И утрется".