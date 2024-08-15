Пашинян крутит педали, а Армения летит в пропасть

09:38 16.08.2024

"Он будет долго гнать велосипед":



Ну, вот и подходит к концу сезон отпусков. Даже Никол Пашинян приступает к своим обязанностям. Даже Ален Симонян. Даже Арарат Мирзоян. Не так, чтобы их отсутствие было очень заметно. Скажем так: совсем незаметно. Хотя некоторые события в период их отсутствия были заметными, утверждает "Голос Армении".



