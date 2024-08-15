Бывший министр ЖКХ Узбекистана Салиев осужден на 7 лет. Повторно

09:41 16.08.2024

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства и хоким Нурафшана Музаффар Салиев был приговорен к 7 годам лишения свободы за хищение и подлог. Его апелляцию оставили без удовлетворения. Машины, две квартиры и дом, оформленных на его имя и на супругу, а также $14,6 тысячи направят на возмещение ущерба.



