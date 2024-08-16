Кабул. Талибы вновь провели военный парад с американскими трофеями

09:45 16.08.2024

Washington Free BeaconСША

16 августа 2024

Талибы* во время празднования годовщины прихода к власти демонстрируют украденное американское военное оборудование, оставшееся после неудачного вывода Байденом войск из Афганистана

WFB: талибы* отпраздновали годовщину возвращения к власти в Афганистане

Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - ИноСМИ, 1920, 16.08.2024



Талибы* продемонстрировали американскую военную технику на бывшей авиабазе США в Афганистане, пишет The Washington Free Beacon. Таким образом они отпраздновали взятие власти в стране после неудачного вывода войск администрацией Байдена и Харрис три года назад.



Блейк Мауро (Blake Mauro)



В среду талибы* продемонстрировали украденную американскую военную технику на бывшей авиабазе США в Афганистане, таким образом отпраздновав взятие власти в стране после неудачного вывода войск администрацией Байдена и Харрис три года назад.

Талибы* вывели на улицу технику стоимостью в миллиарды долларов в ходе празднования годовщины на авиабазе Баграм – бывшем эпицентре военных действий США в регионе. В ролике можно заметить вертолеты, "Хаммеры" и танки стран-членов НАТО.



В 2021 году администрация Байдена катастрофически неудачно вывела войска из Афганистана, что привело к гибели 13 американских военнослужащих. Тысячи граждан США и союзников из числа афганцев были вынуждены остаться в стране, а в руки вернувших власть талибов* попало ценное военное оборудование.

Недавно на вице-президента Камалу Харрис обрушился шквал критики из-за ее решающей роли в неудачной миссии. Ранее она заявляла, что была "последним человеком в комнате", дававшим советы президенту перед тем, как он принял решение о выводе войск, и была "довольна" его планом.



На вопрос о том, действительно ли талибы* использовали американскую технику в ходе празднования в среду, представители Пентагона ответили Washington Free Beacon: "Вам придется спросить у правительства Афганистана", которое сейчас подконтрольно талибам*.

После неудачной эвакуации, проведенной администрацией Байдена, и прихода к власти террористической группировки миллионы афганцев находятся на грани голода, а уровень безработицы чрезвычайно высок.

* "Движение Талибан" признано террористическим и запрещено в России