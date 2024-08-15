 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.08.2024
12:00  В Таджикистане кадровые изменения в МВД, Минобороны и Аппарате президента
11:53  Учимся у Сталина. О внешних источниках новых технологий (уроки истории), - Максим Калашников
10:01  Войну в секторе Газа хотят остановить "саммитом последнего шанса", - НГ
09:45  Кабул. Талибы вновь провели военный парад с американскими трофеями
09:41  Бывший министр ЖКХ Узбекистана Салиев осужден на 7 лет. Повторно
09:38  Пашинян крутит педали, а Армения летит в пропасть
09:36  Лидер партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават избрана 31-м премьер-министром Таиланда

09:32  "Блины, болтуны, циркачи и бандиты": доживет ли Молдавия до президентских выборов?
09:30  Криптовалюты и государство: что даст России закон о майнинге
09:27  Мимо санкций. Россия и Китай налаживают механизмы бартерной торговли, - Аманда Ли
09:26  Возможен ли "Железный купол" над США и его союзниками?
09:24  Биоэтика в РФ отдана в полное распоряжение либералов-извращенцев
03:02  "Красивые" проекты товарища Си, особенно в Юго-Восточной Азии, режут глаз Западу
02:32  Программа 50 махаллей. В Узбекистане планируют за три года снизить уровень бедности с 11 до 7 процентов
01:00  Тайна раскрыта: Китайский чудо-танк скоро обставит Leopard и Abrams
00:29  РосАрмия рвется к Покровску на Донецком фронте
00:14  Трагедия Камалы Харрис. Она станет заложницей Пелоси в случае победы на выборах, - Коллин Пруэтт
00:09  "Я избран населением": Бескольскому акиму (север Казахстана) связали руки и увезли в наркологию
00:04  Сделка с Израилем угрожает жизни саудовского кронпринца, - И.Субботин
00:02  Индия отметила День независимости в тревожной атмосфере, - В.Скосырев
00:01  При МО РФ создан "Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы"?!
Четверг, 15.08.2024
18:48  В Таджикистане погиб известный кинооператор и фотохудожник Заур Дахте
18:22  В Астане откроется Центрально-Азиатский хаб Euronews
18:17  Россия обречена на вторжение американских машин, - Сергей Савчук
18:12  В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации, - Петр Акопов
16:15  Олимпийские игры в Париже обернулись фиаско для Франции, - Невзет Челик
16:14  Турция усиливает роль в разрешении конфликта в секторе Газа, - С.Бойков
16:01  Скончался Герой Социалистического труда, знатный кыргызский животновод Орозакун Мамбетакунов
16:00  В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая, - С.Латышев
15:52  NASA не знает как спустить на землю своих астронавтов, застрявших на МКС
09:39  "Призрак бродит по США, призрак... Почему Илон Маск назвал Камалу Харрис "коммунисткой", - ФСК
08:12  Встреча Токаева с олимпийцами перенесена – у спортсменов выявили COVID-19
07:57  Таджикская оппозиция за рубежом заявила о конфликте между движением Гадоева и ПИВТ
07:36  На Сицилии проснулся и эпично извергается вулкан Этна
07:34  Без света, сырья и технологий. Пять причин, тормозящих развитие промышленности Таджикистана, - С.Караев
07:31  Дело о хищении пяти миллиардов из Пенсионного фонда Казахстана: где искать пропавшие деньги?
07:29  США готовят на смену Зеленскому матерого прохиндея Арсена Авакова, - О.Царев
07:27  Иран поставил себя в зависимость от Газы
06:32  Экс-президента Аргентины Фернандеса обвинили в домашнем насилии... над любовницей
06:23  Он виноват, но он не Чинават. Таиланду не везет с премьерами, - Къ
06:15  Бангладеш в огне. Южная Азия пополнилась еще одной страной, которая находится на волосок от разрухи, - А.Латов
06:14  Сорос – злой гений капитализма, - А.Разуваев
06:12  Курская аномалия. О политической подоплеке авантюры ВСУ, - Сергей Переслегин
06:09  Выстрелы в ночи. Как в начале нулевых в Алматы предотвратили масштабный террористический акт (история)
06:05  Таможня Болгарии перехватила 436 килограммов героина из Кыргызстана
05:56  "Уж лучше узбеки, чем русские". Националисты смиряются с вымиранием Латвии
00:52  Война с Израилем вернула Иран к созданию ядерного детонатора, - И.Субботин
00:30  Три года с талибами. Новые власти Афганистана отметили годовщину своего правления, - Къ
00:22  Новым премьером Японии станет Исиба.. или Йоко Камикава... или Таро Коно... Однохренственно
00:11  В Ташкенте презентовали обновленный хоккейный клуб "Хумо"
00:07  Дядя Сэм ведет европейцев и дальневосточных сателлитов на заклание, - А.Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Войну в секторе Газа хотят остановить "саммитом последнего шанса", - НГ
10:01 16.08.2024

15.08.2024

Предпринята решительная попытка прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Геннадий Петров

Организатор нападения на Израиль Яхъя Синвар будет считать своей победой уже сам факт перемирия с Израилем.
В столице Катара, Дохе, в четверг, 15 августа, начались переговоры о прекращении огня в секторе Газа с участием представителей Израиля, Катара, Египта и США. На момент подписания номера они не завершились. ХАМАС в переговорах не участвует, но от его имени говорили катарцы и египтяне. Возможно, это последняя попытка добиться перемирия в конфликте, который унес тысячи жизней и доставляет столько проблем политикам в разных регионах планеты. Также не исключено, что договоренность в Дохе – шанс отменить широко анонсированный иранский ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Хамасовцы и Тегеран сочтут уже сам факт перемирия своей победой.

Переговоры в Дохе являются делом спецслужб. Именно они были представлены там на высшем уровне. От Израила в переговорах участвовали глава МОССАД Давид Барнеа, глава службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и глава Оперативного управления Генштаба Ницан Алон. То есть со стороны еврейского государства были руководители двух главных спецслужб плюс военный, отвечающий за освобождение заложников. Кроме того, в перговорах принимал участие и советник премьер-министра Израиля Офир Фальк. При главе израильского правительства Биньямине Нетаньяху он – главный специалист по международным контактам. От США в Дохе были директор ЦРУ Уильям Бернс и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, а Египет предствлял главой разведки Аббасом Камелем. Председательствовал же на переговорах премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани, которому, кстати, подчиняются спецслужбы его страны.

До последнего момента не было ясности, будет ли присутствовать представитель ХАМАС на этом "саммите последнего шанса", как назвали в прессе переговоры в Дохе.

Хания, как известно, жил в Катаре, не опасаясь за себя. Существует расхожее мнение (не подтвержденное никем официально), что между властями этой монархии и Израилем существует джентльменская договоренность: ликвидаций палестинских лидеров на катарской территории МОССАД не проводит. Хотя Хания был убит в Тегеране, опасения, что договоренность больше не действует, высказывались и в ближневосточной прессе. Член политбюро ХАМАС Камаль Абу Аун только в среду подтвердил, что в переговорах в Дохе представитель его организации участвовать не будет. Это не означает, что хамасовцы отказываются от диалога.

Как сообщила турецкая газета Hurriyet, на переговоры нацелен преемник Хании, недавно ставший членом политбюро ХАМАС Яхъя Синвар – наиболее ненавистная для израильтян фигура. Он был непосредственным организатором нападения 7–8 октября 2023 года. Израильские чиновники неоднократно прямо и открытым текстом говорили, что ни при каких обстоятельствах не оставят Синвара в живых. Тем не менее именно жизнь и, по крайней мере временную безопасность может дать ему договоренность о мире.

Египет, Катар и США – три страны, которые считаются посредниками в переговорах. Они действуют на основании того, что в американской прессе именуется планом Байдена. Речь идет о принципах урегулирования, озвученных президентом США Джозефом Байденом еще 31 мая. Они предполагают, что перемирие наступит в три этапа. На первым прекратится огонь, израильские войска уйдут из населенных пунктов сектора Газа, ХАМАС освободит часть израильских заложников, а Израиль – сотни палестинских заключенных, международное сообщество увеличит поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Этот этап должен занять шесть недель. Второй включит в себя полный вывод израильских войск, освобождение всех израильских заложников и еще большего количества палестинцев, полное прекращение боевых действий. Тогда уж наступит третий этап – восстановление сектора Газа и обмен телами погибших. Разумеется, все упирается в конкретику. Какие заключенные должны быть освобождены? Значит ли прекращение боевых действий, что лидеры ХАМАС – тот же Синвар – смогут чувствовать себя в безопасности? И, наконец, кто будет властью в секторе Газа? Эти и другие вопросы вплоть до переговоров в Дохе оставались безответными.

Также не было ясности, как на договоренность (если ее заключат) прореагирует Иран. Байден прямо заявил, что в случае заключения соглашения иранцы откажутся от мести за Ханию – точнее, от удара по Израилю. Если это произойдет, президент США одержит важную пиар-победу. Мир на Ближнем Востоке будет очень способствовать успеху кандидата от демократов Камалы Харрис на ноябрьских президентских выборах. За миротворческими усилиями Белого дома ревниво следит Дональд Трамп. Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что он даже попытался сказать свое слово в мирном процессе. Якобы Трамп звонил Нетаньяху и убеждал его пойти на договоренность с ХАМАС. Правда, в израильском правительстве это не подтвердили.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723791660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  