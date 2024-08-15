Войну в секторе Газа хотят остановить "саммитом последнего шанса", - НГ

10:01 16.08.2024

15.08.2024



Предпринята решительная попытка прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Геннадий Петров



Организатор нападения на Израиль Яхъя Синвар будет считать своей победой уже сам факт перемирия с Израилем.

В столице Катара, Дохе, в четверг, 15 августа, начались переговоры о прекращении огня в секторе Газа с участием представителей Израиля, Катара, Египта и США. На момент подписания номера они не завершились. ХАМАС в переговорах не участвует, но от его имени говорили катарцы и египтяне. Возможно, это последняя попытка добиться перемирия в конфликте, который унес тысячи жизней и доставляет столько проблем политикам в разных регионах планеты. Также не исключено, что договоренность в Дохе – шанс отменить широко анонсированный иранский ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Хамасовцы и Тегеран сочтут уже сам факт перемирия своей победой.



Переговоры в Дохе являются делом спецслужб. Именно они были представлены там на высшем уровне. От Израила в переговорах участвовали глава МОССАД Давид Барнеа, глава службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и глава Оперативного управления Генштаба Ницан Алон. То есть со стороны еврейского государства были руководители двух главных спецслужб плюс военный, отвечающий за освобождение заложников. Кроме того, в перговорах принимал участие и советник премьер-министра Израиля Офир Фальк. При главе израильского правительства Биньямине Нетаньяху он – главный специалист по международным контактам. От США в Дохе были директор ЦРУ Уильям Бернс и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, а Египет предствлял главой разведки Аббасом Камелем. Председательствовал же на переговорах премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани, которому, кстати, подчиняются спецслужбы его страны.



До последнего момента не было ясности, будет ли присутствовать представитель ХАМАС на этом "саммите последнего шанса", как назвали в прессе переговоры в Дохе.



Хания, как известно, жил в Катаре, не опасаясь за себя. Существует расхожее мнение (не подтвержденное никем официально), что между властями этой монархии и Израилем существует джентльменская договоренность: ликвидаций палестинских лидеров на катарской территории МОССАД не проводит. Хотя Хания был убит в Тегеране, опасения, что договоренность больше не действует, высказывались и в ближневосточной прессе. Член политбюро ХАМАС Камаль Абу Аун только в среду подтвердил, что в переговорах в Дохе представитель его организации участвовать не будет. Это не означает, что хамасовцы отказываются от диалога.



Как сообщила турецкая газета Hurriyet, на переговоры нацелен преемник Хании, недавно ставший членом политбюро ХАМАС Яхъя Синвар – наиболее ненавистная для израильтян фигура. Он был непосредственным организатором нападения 7–8 октября 2023 года. Израильские чиновники неоднократно прямо и открытым текстом говорили, что ни при каких обстоятельствах не оставят Синвара в живых. Тем не менее именно жизнь и, по крайней мере временную безопасность может дать ему договоренность о мире.



Египет, Катар и США – три страны, которые считаются посредниками в переговорах. Они действуют на основании того, что в американской прессе именуется планом Байдена. Речь идет о принципах урегулирования, озвученных президентом США Джозефом Байденом еще 31 мая. Они предполагают, что перемирие наступит в три этапа. На первым прекратится огонь, израильские войска уйдут из населенных пунктов сектора Газа, ХАМАС освободит часть израильских заложников, а Израиль – сотни палестинских заключенных, международное сообщество увеличит поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Этот этап должен занять шесть недель. Второй включит в себя полный вывод израильских войск, освобождение всех израильских заложников и еще большего количества палестинцев, полное прекращение боевых действий. Тогда уж наступит третий этап – восстановление сектора Газа и обмен телами погибших. Разумеется, все упирается в конкретику. Какие заключенные должны быть освобождены? Значит ли прекращение боевых действий, что лидеры ХАМАС – тот же Синвар – смогут чувствовать себя в безопасности? И, наконец, кто будет властью в секторе Газа? Эти и другие вопросы вплоть до переговоров в Дохе оставались безответными.



Также не было ясности, как на договоренность (если ее заключат) прореагирует Иран. Байден прямо заявил, что в случае заключения соглашения иранцы откажутся от мести за Ханию – точнее, от удара по Израилю. Если это произойдет, президент США одержит важную пиар-победу. Мир на Ближнем Востоке будет очень способствовать успеху кандидата от демократов Камалы Харрис на ноябрьских президентских выборах. За миротворческими усилиями Белого дома ревниво следит Дональд Трамп. Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что он даже попытался сказать свое слово в мирном процессе. Якобы Трамп звонил Нетаньяху и убеждал его пойти на договоренность с ХАМАС. Правда, в израильском правительстве это не подтвердили.