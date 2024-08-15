Учимся у Сталина. О внешних источниках новых технологий (уроки истории), - Максим Калашников

11:53 16.08.2024 Учимся у Сталина

о внешних источниках новых технологий

Максим Калашников



Вытаскивая страну из трясины сырьевой деградации и борясь с технологической зависимостью, следует брать пример с Иосифа Виссарионовича Сталина. Творчески развивая его гениальные оргнаходки. Ибо он даже фашистскую Италию смог запрячь в "повозку" развития СССР.



Когда и Муссолини не помеха



Дело было уже после заключения 2 сентября 1933 года договора о дружбе, нейтралитете и ненападении между Советским Союзом и Италией, где к тому времени десятилетие как правил дуче.



Январь 1934 года. Иосиф Сталин делает отчет к XVII съезду ВКП(б): "Некоторые германские политики говорят по этому поводу, что СССР ориентируется теперь на Францию и Польшу, что из противника Версальского договора он стал его сторонником, что эта перемена объясняется установлением фашистского режима в Германии. Это неверно. Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной…"



Иосиф Виссарионович в своем мнении тогда не был одинок. Муссолини и в США был уважаем. Фашизм в Италии правил с 1923 года. Итальянские инженеры слыли смелыми новаторами. И потому Советский Союз, проводя форсированную индустриализацию, вовсю сотрудничал с амбициозной, но небогатой Италией. У себя в стране Муссолини давил красных, но с Москвой торговал охотно. И делился с нею передовыми технологиями. Например, в конце 1920-х дирижабли считались перспективным видом воздушного транспорта (до катастроф дирижаблей "Акрон" в 1933-м, "Мейкон" - в 1935-м в США и "Гинденбурга" у немцев в 1937-м). У нас был очень популярен любимец дуче - дирижаблестроитель и воздухоплаватель Умберто Нобиле. И когда в Советском Союзе создали трест "Дирижаблестрой" в Долгопрудном, Сталин обратился к Муссолини с просьбой: отпустите к нам Нобиле. Дуче согласился, причем аэронавт поехал в Россию не один.



"В 1931 году Умберто Нобиле принял от руководства СССР приглашение, сделанное еще в 1929 году, и с 1932 года приступил к работе на "Дирижаблестрое" в качестве технического руководителя. С собой он привез небольшую команду инженеров и опытных рабочих.



Под руководством Нобиле были сконструированы дирижабли В-5 и В-6 "Осоавиахим" объемом 2340 м³ и 19000 м³ соответственно. В-6, самый большой из них, представлял собой усовершенствованную версию N-1 "Италия" с фирменной нобилевской полужесткой конструкцией. Для СССР "Осоавиахим" стал самым большим дирижаблем и рекордсменом…" (Долгопрудненский историко-художественный музей: "Бульвар Умберто Нобиле").



В те годы в редакции "Московского комсомольца" помимо алого знамени городского комитета ВЛКСМ стоял и флаг фашистской молодежной организации города Рима. В 1929-м летняя Одесса радушно встречала эскадру из 35 гидропланов "Савойя-Маркетти" S.55, что привел туда один из лидеров фашистской партии Итало Бальбо. Летающие катамараны приводнились на Хаджибейском лимане, где присутствовало высшее командование ВВС СССР.



Подобный визит Бальбо совершит на тех же летающих лодках, торпедоносцах открытого моря и в Америку. Первого июля 1933 года маршал авиации фашистской Италии повел целый флот гидропланов (24 машины "Савойя-Маркетти") по маршруту "Италия - Амстердам - Дерри - Рейкъявик - Картрайт на Лабрадоре - Шедьяк - Монреаль - озеро Мичиган". Так молодое фашистское государство заявило о себе на всемирной выставке "Век прогресса" в Чикаго. Кстати, мы в 1932-м купили для "Аэрофлота" пять S.55: чтобы Андрей Туполев и Георгий Бериев могли начинать конструировать аналогичные наши машины не "с нуля". Дуче взамен получал мазут для своего флота.



Сталин прозорлив: он уверен, что неизбежна Вторая мировая, что Версальский мир - лишь передышка. Надо строить военно-морской флот. При этом после катастрофы мы утратили ценнейшие кадры конструкторов-корабелов вместе с их опытом разработки передовых кораблей - тех же эсминцев типа "Новик". Что делает Сталин? Обращается за помощью к Италии. Муссолини соглашается - Москва хорошо платит. И вот компания "Ансальдо", машиностроительный гигант (прожил до 1993 года), продает нам техническую документацию на строительство современных эсминцев. Именно она стала основой для создания "дестроеров" 7-й серии, легендарных наших эсминцев Великой Отечественной. Это случилось в 1934-м. И принцип подготовки своих конструкторов с помощью командировок на передовые иностранные предприятия и приобретения технической документации следует взять на вооружение. Тем паче, что эсминцы 7-й серии не были копиями итальянских, наши специалисты многое добавили.



Быстро поглощая передовые технологии



В начале 1930-х - спад Великой депрессии, терзающей мир; туго приходится даже Италии. Всем нужны заказы, чтобы сохранить объемы производства. Сталин умело пользуется моментом. СССР закупает у итальянской корпорации "Ансальдо" мощную судовую паротурбину и документацию на нее. Есть секретная справка Управления кораблестроения УВМС РККА от 11 мая 1934 года - о сотрудничестве с "Ансальдо" в области судостроения ("Исторические материалы").



Из нее мы узнаем, что Советский Союз приобрел документацию на множество агрегатов и машин.



"II. В развитие договора фирма поставит:



а) Полный комплект главных и вспомогательных механизмов: котлы, турбо- и дизель-динамо, минные компрессоры, аэрорефрижерационные машины, рулевую машину и прочие мелкие механизмы машинно-котельной установки, полностью идентичные таковым итальянского крейсера "Е. ди Савойя", со всеми рабочими чертежами, расчетами и спецификациями по электромеханической части. Механизмы этого корабля являются наиболее современными в итальянском флоте и изготовляются фирмой в настоящее время для находящегося в постройке 36,5 узлового крейсера водоизмещением 6950 т.



б) Технопомощь по постановке производства перечисленных выше механизмов на заводах СССР, как в части металлургии, так и в части механической обработки и монтажа. Технопомощь будет заключаться в передаче заводам СССР всех данных технического процесса, поставке калибров, шаблонов, приспособлений и устройств, необходимых для изготовления этих механизмов, посылке в СССР своих высококвалифицированных инженеров (18-24) и техников для обучения и руководства работами наших заводов и, наконец, обучении наших инженеров (12) и рабочих (10) на своих заводах.



в) Комплект чертежей, расчетов и спецификаций по корпусной части крейсера "Монтекукколи", одного из наиболее новых крейсеров итальянского флота, вступающего в строй в 1935 году, а также теоретические чертежи и чертежи винтов для запроектированного нами крейсера и эсминца…"



Нет, не просто готовый корабль заказывали, как это пробовали сделать с "Мистралем" при тогдашнем министре Сердюкове, не приобретали готовые комплектующие, как у нас практиковалось вплоть до 2022 года, да и даже сейчас, а брали технологии, чтобы делать самим. И кадры готовили свои, квалифицированные. Читаем далее:



"Все данные по технологическому процессу изготовления механизмов будут сданы в течение 8 месяцев, причем первая партия - через 80 дней. Длительность обучения наших специалистов на заводах фирмы (12 инженеров и 10 рабочих одновременно) определена в 45 месяцев…"



"Стоимость технопомощи и условия платежей определяются следующим образом:



1) За механизмы с чертежами и расчетами (п. II. 1) уплачиваются 26 млн итальянских лир, из коих 70% - векселями с 18 мес. кредитом, частями по мере изготовления механизмов (в течение года) и 30% наличными, из коих 15% после сдаточных испытаний и 15% - после годового гарантийного срока работы этих механизмов.



2) За технопомощь, обучение нашего персонала и инструменты (п. II. 2), включая лицензии на право воспроизводства в СССР трех комплектов турбин, уплачивается 5 млн 350 тыс. итальянских лир, выплачиваемых в течение 5 лет равными частями каждые 6 месяцев; 90% платежей векселями с 18 месячным кредитом и 10% наличными (последний платеж)…"



Китай сейчас так же делает. Изучает лучшие образцы техники и учится делать сам. Сталин пример показал.



Как строили "Киров", лучший крейсер довоенного ВМФ СССР? За основу взяли теоретический чертеж итальянского крейсера "Евгений Савойский". Полный пакет технических документов на корабль мы купили у все той же "Ансальдо". Главным конструктором крейсера назначили Анатолия Маслова. Строительство началось по постановлению Совета труда и обороны от 11 июля 1934 года № 58сс. Корпус крейсера заложили на Ленинградском судостроительном заводе № 189 имени С. Орджоникидзе. Кстати, Анатолий Маслов (1884–1968 гг.) стал одним из самых выдающихся корабелов СССР, в 1942 году удостоившись Сталинской премии, а двумя годами позже (без защиты диссертации, по итогам практических работ) стал доктором технических наук. И тогда же вступил в партию.



Читаем: "В 1932 году опубликовал работу "За революционные темпы и методы внедрения электросварки в судостроении" и начал первым на практике использовать сварку вместо клепки в корпусных конструкциях крейсеров.



…В 1933–1945 годах он - главный конструктор легких крейсеров проектов "26" (крейсера типа "Киров"), "26-бис" (крейсера типа "Максим Горький") и "68" (крейсера типа "Чапаев"). С 1944 года заведовал кафедрой конструкции судов Ленинградского кораблестроительного института. Вел научную работу в области судостроения…" ("Инфоцентр "Афтершок").



Довольно долго длилось наше сотрудничество с итальянцами. Его не прервало вторжение Муссолини в Эфиопию в 1935-м и провозглашение возрождения Римской империи в 1936-м. Сотрудничество стало сворачиваться лишь с ноября 1937-го, когда фашистская Италия присоединилась к Оси, Антикоминтерновскому пакту, созданному Третьим рейхом и Японской империей. Но и то последний наш заказ итальянцы выполнили в 1938-м. Это строительство лидера "Ташкент", самого быстроходного корабля нашего ВМФ. Заказ исполняла компания "Одеро-Тэрни-Орландо" ("Odero Terni Orlando"), существующая и поныне. 9 сентября 1935 года в Ленинграде заключили договор между Главморпромом Наркомата тяжелой промышленности и означенной фирмой. На проектирование и постройку быстроходного разведчика договор подписывали: с советской стороны - директор "Судопроекта" Л.С. Окорский, с итальянской - Луиджи Орландо. Заложили "Ташкент" в Ливорно 11 января 1937-го. А 17 марта 1939 года начались ходовые испытания в Италии. Корабль показал скорость 43,56 узла - более восьмидесяти километров в час. К тому времени мы уже косвенно воевали с дуче в гражданской войне в Испании, грянувшей в 1936-м.



На сем сотрудничество с фашистской Италией закончилось. Лидер "Ташкент" станет кораблем-героем Великой Отечественной, примет участие в обороне Одессы и Севастополя и погибнет от бомб люфтваффе в Новороссийске 2 июля 1942-го.



Надо учиться прагматизму Сталина. Давно пожелтели страницы тех контрактов, умерли те, кто ставил на них подписи, безнадежно устарели тогдашние чудеса техники и технологий. Но сам сталинский подход к делу вечно жив и молод…



В день сегодняшний



Иосиф Виссарионович успел воспользоваться окном возможностей. Великая депрессия сделала фашистскую Италию сговорчивее: ей нужны были способы предотвратить экономический спад. Потому режим дуче соглашался на продажу нам техники и технологий. И за неполные девять лет Иосиф Виссарионович Сталин успел получить от Италии по максимуму того, в чем нуждалась страна. Впрочем, как и от США, также боровшихся с тяжелейшим кризисом. Достаточно вспомнить покупку лицензии на производство самого передового на тот момент транспортно-пассажирского самолета "Дуглас" DC-3, ставшего у нас Ли-2. То, как мы заказывали у янки целые заводы и перевозили их к себе, как покупали услуги проектных организаций и учили в них свои кадры - факты общеизвестные. Оказавшись на грани краха и гражданской войны, Америка Герберта Гувера и Франклина Рузвельта шла на сотрудничество, любыми способами организуя рабочие места, занятость у себя дома. Так же мы импортировали, привозя к себе, инженеров и квалифицированных американских рабочих, дабы наши кадры перенимали их опыт и навыки.



Почти век минул - и мир снова стоит на пороге колоссального глобокризиса. Мы всерьез обсуждаем возможность второй гражданской войны и раскола в Америке. Стагнация европейской промышленности из-за дороговизны энергоресурсов и самоубийственной "декарбонизации" во имя борьбы с глобальным потеплением - непреложный факт. Уверен, что мы окажемся в реальности, где экономика США будет либо взорвана смутой, либо раздавлена тяжестью государственного долга. И если это случится, то черная дыра спада в Соединенных Штатах затянет в себя экономики ЕС, КНР, Индии, Японии, Южной Кореи. Всех, для кого американский рынок сбыта отчаянно важен. А следом за общим падением производства спикируют страны, что служат сырьевой периферией или дешевыми мастерскими для янки, китайцев и европейцев. Разверзнется буквально социально-экономический ад. Туго придется даже промышленно развитому Китаю, равно как и Тайваню. И там, и там возникнет кризис перепроизводства. Падение спроса на сырье и цен на оное пребольно ударит и по Австралии, и по Канаде.



В сущности, развал Второй глобализации (первая умерла в 1914-м) и раздел мира на миры-экономики, имперские блоки также возымеет похожий эффект. Причем сей процесс явно совпадет с тем, что описан выше. Ломка старого порядка всегда страшна и кровава.



В этот момент тяжелейших и для нас испытаний тем не менее откроются возможности, схожие с теми, что использовал Иосиф Сталин в самом конце 1920-х и в тридцатые. Опять возникнет громадная армия квалифицированных специалистов: американцев, европейцев, азиатов, судорожно ищущих работу. Тьма промышленных компаний начнет метаться по всему Земшару в поисках заказов, упадут цены на важное и нужное нам оборудование. Многие окажутся готовы за деньги или ресурсы продавать нам секреты и технологии, брать на стажировку наших инженеров и рабочих. Ибо Джаггернаут глобокризиса беспощаден.



Главное - мобилизовать свои силы и средства, создать структуры, способные воспользоваться внешними источниками технологий. Для этого, как и Сталину, нужна постановка в Великой России сверхзадачи - новой индустриализации. Да-да, под инженерный, футурологический Образ Будущего. Под карту Руси-Ковчега и цивилизации следующей эры. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723798380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область

- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622

- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев

- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

