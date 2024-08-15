В Таджикистане кадровые изменения в МВД, Минобороны и Аппарате президента

12:00 16.08.2024

Манзума Фируз, Asia-Plus



Сегодня, 16 августа, президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в министерствах иностранных дел, обороны, внутренних дел, сельского хозяйства, Исполнительном аппарате президента Таджикистана и "Барки Точик".



Как сообщает пресс-служба президента страны, указами президента и постановлениями правительства республики Джамшед Сафарзода и Саидасрор Абдуллозода назначены на ответственные должности командующего состава Министерства обороны/



По данным пресс-службы, по согласованию с президентом "молодые и квалифицированные кадры с опытом руководящей работы" назначены на должности уполномоченного представителя МВД при региональном центре информационного координирования Центральной Азии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, начальников отделов МВД в Хороге (ГБАО), в районе Хамадони (Хатлон) и в районах Варзоб и Таджикабад, первого заместителя и замначальника Генштаба ВС республики, военкомов районов Кушониен и Левакант Хатлона, в Шахринавском, Зафарабадском районах, Спитаменском и Аштском районах Согда и директора группы реализации проекта "Сокращение потерь энергии" ОАО "Барки точик".



В Исполнительном аппарате президента следующие изменения:



Махмуд Джумазода стал старшим советником помощника президента по экономическим вопросам



Салим Салимзода назначен заведующим отделом сельского хозяйства.



А Зульфия Давлатзода, которая ранее занимала должность министра культуры страны и была освобождена в январе текущего года, стала заведующей отделом социального развития.



Махмуд Амирзода стал начальником управления развития инфраструктуры, Сайазам Кодирзода - заведующим отделом религии, регулирования традиций и праздников.



Хуршед Арабзода теперь заведует отделом ГУП "Ремонт и строительство", Тоджиддин Рахимзода стал замначальника управления развития инфраструктуры, а Фарход Собирзода - директором издательского комплекса "Шарки озорд".



Кроме этого Нурали Асозода назначен первым заместителем министра сельского хозяйства.



Одинашох Вализода освобожден от должности завотделом религии, регулирования традиций и праздников, Гулджахон Абдуфаттохзода - от должности завотделом социального развития в связи с достижением предельного возраста государственной службы.



На встрече с новоназначенным кадрами Эмомали Рахмон "призвал их работать честно и добросовестно, ставить интересы государства и народа Таджикистана на первое место, защищать интересы Родины на мировой арене, обеспечивать верховенство закона".