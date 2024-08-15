ХАМАС-Израиль: В Секторе Газа столкнулись интересы двух транснациональных корпораций

18:22 16.08.2024 Израильский министр считает оправданным убийство двух миллионов палестинцев



Михаил Магид



Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич считает "оправданным и моральным" позволить двум миллионам палестинцев умереть от голода при определенных обстоятельствах.



Выступая в понедельник на конференции, организованной изданием Israel Hayom, чиновник высказался в поддержку блокирования помощи Сектору Газа, но заявил, что Израилю не хватает международной легитимности для этого. "Мы ввозим [в Газу] помощь, потому что у нас нет выбора", - сказал министр, его цитирует Times of Israel.



Затем, по словам издания, он добавил: "Мы не можем в нынешней глобальной реальности вести войну. Никто не позволит нам уморить голодом два миллиона гражданских лиц, даже если это будет оправдано и морально, пока нам не вернут заложников".



На протяжении десятилетий Сектор Газа находился в условиях израильской оккупации или блокады. Сухопутное, воздушное и морское сообщение перекрыто. Палестинским морским судам не позволяют удаляться дальше, чем на несколько километров от берега. Израиль контролирует потоки товаров, входящие в Газу и выходящие оттуда, решает, что можно ввозить, а что - нет.



Хотя действует некоторое количество нелегальных тоннелей на границе с Египтом, итогом блокады стало то, что, согласно данным Всемирного банка, безработица в Газе достигала 45%. Вероятно, это также результат некомпетентности тех, кто контролирует Газу, но блокаду Сектора невозможно исключить из уравнения, которое привело к массовой бедности и безработице.



До событий 7 октября 2023 г. 2,3 млн жителей Газы были покупателями израильских товаров, а около 50 тыс. работали на израильские компании в худших по сравнению с израильтянами условиях.



Израиль держит Газу в блокаде, не позволяя ей получить государственную независимость, но одновременно не предлагает ее жителям израильское гражданство. Это позволяет удерживать 2,3 млн человек в своего рода тюрьме под открытым небом, в полностью бесправном состоянии, используя палестинское население в качестве низкооплачиваемых рабочих и потребителей товаров, которые производят израильские компании.



Как указывал французский исследователь Эмилио Минассян, Газа - очень бедный и бесправный рабочий пригород Тель-Авива, где проживают свыше двух миллионов человек, но являющийся частью израильской экономики.



Сторонник социальной системы, основанной на власти многонациональных общественных собраний, не признающих частной собственности (нечто вроде добровольной горизонтальной ассоциации коллективов, напоминающих Парижскую Коммуну), Минассян в прошлом проживал в Палестине. Он сделал недавно любопытное замечание по поводу текущего арабо-израильского конфликта:



- Анализ ситуации по принципу "одна земля - два народа" является бессмыслицей. Земля не принадлежит народу. Она принадлежит тем, кто ею владеет. Это может показаться очень теоретическим рассуждением, но само существование современных социальных отношений показывает, кому принадлежит идея двух лагерей (еврейского и палестино-арабского - М.М.). Она принадлежит правящему классу… Лагеря палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, которые мы можем рассматривать как бьющееся сердце "Палестины", все еще остаются лишь пригородами Тель-Авива.



Я проводил ночи, слушая, как поденные рабочие одного из этих лагерей рассказывают о том, как происходит этнизация рабочей силы на стройплощадках израильской столицы: европейские евреи (ашкеназы) - бизнесмены-застройщики; палестинские беженцы (покинувшие свои дома после 1948 года) обеспечивают переброску рабочей силы с оккупированных Израилем территорий, прорабы - сефарды (восточные евреи), говорящие по-арабски, и т. д.



А еще есть все остальные импортированные пролетарии - тайцы, китайцы, африканцы, которые находятся в худшем положении, поскольку все они не имеют документов. Ни одна из этих групп не может смешаться с другой, потому что у каждой из них есть свое место и статус в отношениях на производстве. Эти миры непроницаемы, они замкнуты, но при этом они видят друг друга, знают друг о друге…(конец цитаты).



Минассян указывает на то, что 7 октября прошлого года десятки тайских сельскохозяйственных рабочих, эксплуатируемых на периферии Сектора Газа израильскими компаниями, были убиты или похищены боевиками исламистской группировки ХАМАС. Теперь израильские боссы удерживают зарплату у других тайских рабочих, чтобы заставить их трудиться в зоне боевых действий. "Любая социальная критика, достойная своего имени, должна, когда речь заходит о происходящем в Израиле и Палестине, учитывать точку зрения тайских рабочих. Эта страна будет принадлежать палестинским пролетариям не больше, чем тайским", - заключает Минассян.



По его мнению, решение проблемы лежит вне национального разделения. Конечно, работники имеют полное право считать себя арабами, евреями, тайцами и вообще кем угодно, но ситуация останется прежней до тех пор, пока на месте современных Палестины и Израиля не появятся ассоциация самоуправляющихся многонациональных коммун, организующих нерыночное производство и саму жизнь согласно своим потребностям.



Однако сегодня все иначе. С 2007 г. Сектор Газа контролируется палестинской исламистской организацией ХАМАС. Эта группа установила в Газе диктатуру, выборы там не проводятся с 2006 года. ХАМАС также является огромной международной капиталистической корпорацией, которой принадлежат агропредприятия в Судане, строительные компании в ОАЭ и многое другое. Именно эти люди противостоят боссам, контролирующим политическую систему и экономику Израиля.



Время от времени ХАМАС предпринимает попытки нанесения ударов по блокирующей Сектор стороне - Израилю. В прошлом году 7 октября боевики спецназа ХАМАС из подразделения "Нухба" прорвались на территорию Израиля в результате тщательно подготовленной операции. Они захватили штаб израильской дивизии и десятки единиц бронетехники, убили около 300 военных противника и удерживали в течение нескольких суток свыше 20 израильских населенных пунктов. Там они также убили около 900 гражданских и взяли в заложники 240 человек.



С тех пор уже почти 10 месяцев израильские войска держат Сектор Газа в жесткой блокаде, ограничивая поступление жизненно важных продуктов питания и медикаментов. Израиль ведет боевые действия, пытаясь взять анклав под военный контроль и уничтожить подразделения ХАМАС.



Значительная часть Сектора разрушена бомбами и снарядами, превращена в руины. Гражданское палестинское население ютится в палатках и с трудом выживает благодаря поставкам гуманитарной помощи от международных организаций.



ЦАХАЛ заходит в населенные пункты, подвергается атакам боевиков, ведущих партизанскую войну, несет потери, зачищает (как она думает) местность и затем выходит. После этого боевики ХАМАС, которые скрывались в гигантской системе подземных тоннелей, выходят на поверхность и восстанавливают контроль над районами Газы.



Несколько недель назад американское издание New York Times взяло интервью у высокопоставленных израильских военных. Они заявили, что дальнейшее продолжение боевых действий в Газе лишено смысла. ЦАХАЛ не может уничтожить боевиков и систему тоннелей, несет потери, ее моральный дух падает, армии не хватает запчастей для техники и боеприпасов. Впрочем, Биньямин Нетаньяху намерен продолжать операции в Газе. Его цель, как он сказал, - уничтожение военной организации ХАМАС.



Согласно данным Минздрава Газы, в результате боевых действий погибли около 40 тыс. жителей. Ни у кого нет сомнений в том, что многие из них - гражданские. Израиль сомневается в этой цифре. Однако в прошлом данные Минздрава Газы о потерях населения в ходе столкновений с Израилем подтверждались независимыми международными организациями и поэтому нет оснований для недоверия, указывает мейнстримное западное издание Economist.



Во время слушаний в Конгрессе США в Вашингтоне в феврале текущего года министр обороны Ллойд Остин заявил, что с 7 октября более 25 тыс. палестинских женщин и детей были убиты Израилем в войне с Газой. США являются стратегическим союзником Израиля, а Ллойд Остин - один из самых осведомленных людей на планете.



Возможно, Израилю удалось бы уничтожить ХАМАС, перекрыв поставки международной гуманитарной помощи в Газу - топлива, продовольствия и медикаментов, а также отрезав ее от поставок электричества и воды. Рано или поздно у боевиков кончилась бы вода и еда и они бы погибли, но… вместе со всеми остальными 2,3 млн жителей Газы.



Бецалель Смотрич - один из многих израильских министров и чиновников, которые после 7 октября делали радикальные заявления в отношении палестинцев. 9 октября министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль сражается в Газе с "человеческими животными".



Также он объявив о "полной осаде" Сектора. "Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - сказал Галлант. Министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху выступил за применение ядерной бомбы по Газе.



Гила Гамлиэль, министр разведки и атомной энергии, выступила на страницах израильского издания "Джерузалем пост" со статьей, в которой содержится предложение о перемещении палестинского населения из Сектора Газа.



"Один из вариантов решения вопроса, - указала Гамлиэль, - это способствовать добровольному переселению проживающих в Газе палестинцев за пределы Сектора по гуманитарным причинам. Однако слова о добровольности перемещения в современных условиях, когда Сектор подвергается израильским бомбежкам, звучат как эвфемизм.



Впрочем, вмешательство международного сообщества не позволило отрезать Сектор Газа от продовольствия, воды и прочего. Даже США, которые почти во всем поддерживают Израиль, стали давить на него, требуя смягчить политику в Газе. Именно на такое вмешательство сетует Смотрич.



Но, хотя помощь все же поступает в Газу, в июне представители ООН заявили, что риск голода сохраняется по всему Сектору, поскольку население сталкивается с "высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723821720





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область

- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622

- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев

- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

