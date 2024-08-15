Скончался туркменский оппозиционный журналист Худайберди Аллашов. Ему было 35 лет

18:27 16.08.2024

В Туркменистане скончался журналист Худайберди Аллашов



13 августа у себя дома в городе Кенеургенче скончался бывший корреспондент Радио "Азатлык" Худайберди Аллашов. Ему было 35 лет, отмечает издание.



Журналист сотрудничал с изданием в течение трех месяцев в 2016 году до того, как в декабре того же года его вместе с матерью Курбантяч Аразмедовой арестовали по обвинению в хранении насвая. В феврале 2017 их приговорили к трем годам условного наказания.



В октябре 2019 года Аллашова в очередной раз забрали сотрудники МНБ и несколько часов допрашивали и избивали. Тогда из-за пережитого стресса у его матери случился сердечный приступ, и через два дня она скончалась. Преследования и угрозы в адрес Худайберди продолжились и после ее смерти.



В своих репортажах Худайберди Аллашов рассказывал об использовании принудительного труда в сборе хлопка в Дашогузе, дефиците продуктов питания и задержке зарплат госслужащих.



У Худайберди остались жена и двое несовершеннолетних детей.



Редакция "Хроники Туркменистана" выражает соболезнования родственникам и близким Худайберди Аллашова.