США пытаются придушить Израиль руками саудитов

18:33 16.08.2024

Бен Салман опасается покушения - в свое время лидер Египта уже заплатил жизнью за мир с Тель-Авивом



Станислав Тарасов



Ближний Восток богат на самые различные ожидаемые и неожиданные события. К последним можно отнести решение администрации Джо Байдена, несмотря на еще не отмененные ограничения, возобновить продажу наступательного оружия Саудовской Аравии.



Для начала в ближайшие месяцы США отправят партию бомб на сумму 750 млн долларов. Wall Street Journal объясняет такое решение не стремлением поддержать саудовцев в возможной новой войне с хуситами или с Ираном, а желанием "смягчить конфликт между Саудовской Аравией и Израилем, получить от саудитов дипломатическую помощь в разрешении ближневосточного конфликта".



Отметим, что среди стран-посредников по решению проблем Газы от арабского мира выступают только Египет и Катар.



Второй момент: американское Politico опубликовало сенсационную статью своего главного корреспондента по иностранным делам Нахалом Тоси, в которой утверждается, что недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил американским законодателям, что "добиваясь заключения крупной сделки с США и Израилем, которая включала бы нормализацию саудовско-израильских отношений, он оказался перед угрозой покушения".



При этом Тоси в качестве примера ссылается то, что случилось с президентом Египта Анваром Садатом, который был убит после заключения мирного соглашения с Израилем. Поэтому, по мнению Тоси, бен Салман в качестве главного условия сближения с Израилем выставляет принятие Израилем решения о "создании палестинского государства, особенно сейчас, когда война в Газе усилила гнев арабов по отношению к Израилю".



Но речь идет не только об этом. Politico утверждает, что Вашингтон и Эр-Рияд готовят секретное соглашение, которое "включает многочисленные обязательства США перед саудовцами, включая гарантии безопасности в рамках договора, помощь в гражданской ядерной программе и экономические инвестиции в такие области, как технологии".



В свою очередь, Саудовская Аравия должна будет "ограничить свои отношения с Китаем, а также установит дипломатические и другие отношения с Израилем, что является большим преимуществом для израильтян, учитывая важность королевства среди мусульманских стран".



В этой связи обозначим интригующие особенности ситуации. Власти США задолго до нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года предпринимали усилия для нормализации отношений между израильскими и саудовскими властями.



После атаки ХАМАС на Израиль переговоры на некоторое время приостановились, но затем возобновились. Это давало возможность американским СМИ заявлять, что США и Саудовская Аравия "приближаются к историческому пакту, который выведет их отношения на новый уровень и принесет мир на Ближний Восток".



В мае агентство Bloomberg сообщало, что "две страны совместно разрабатывают пакт, который даст королевству гарантии безопасности, выведет отношения Эр-Рияда и Вашингтона на новый уровень и поможет урегулировать конфликт в Газе" и что "в соглашении будет предложено поучаствовать и Израилю".



Тогда США дали правительству Биньямина Нетаньяху месяц на то, чтобы решить, "готова ли страна к нормализации отношений с Саудовской Аравией".



В широком смысле основным условием выставлялось требование признание Израилем существования палестинского государства. В узком - Израиль должен был свернуть планы вторжения в Рафах и завершить войну с ХАМАС. Из этого ничего не вышло.



В конце июня администрация Байдена вновь заявила, что "близка к заключению торгового соглашения с Саудовской Аравией в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем".



После переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана с бен Салманом появилась даже так называемая "полуфинальная версия" ситуации: сначала подписывается стратегическое (оборонительный пакт) соглашение межу Саудовской Аравией и США, потом к нему может присоединиться Израиль.



Но от США, которые вновь увязывали сделку с Израилем, потребовали признания палестинского государства, чего не произошло, хотя стороны подтверждали необходимость остановить войну в секторе Газа и облегчить поступление в анклав гуманитарной помощи.



В начале августа Нетаньяху заявил, что отложил переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией до окончания выборов в США. По оценке израильских СМИ, связано это с тем, что Эр-Рияд продолжает настаивать, что нормализация отношений с Израилем возможно при наличии соглашения о государстве для палестинцев.



Так что "утечка" в Politico о том, что США и Саудовская Аравия готовят секретное соглашение, но без подключения Израиля, что может быть сопряжено с покушением на бен Сальмана, вырисовывает контуры иной интриги.



Это можно рассматривать как одно из средств давления на Израиль с целью заставить его подписать соглашение о прекращении огня в Газе. США сняли запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии в ситуации, когда королевство, в отличие от прежних времен, отказалось предоставлять свое воздушное пространство для перехвата иранских ракет, нацеленных на Израиль. С похожим заявлением выступил и Египет.



Ранее стало известно, что некоторые государства Персидского залива стали даже препятствовать США в проведении операций в Ираке и Йемене. Они не желают, чтобы в Тегеране сложилось впечатление, что они выступают против Ирана и близки к Западу и Израилю.



Напомним и о том, что действуют механизмы примирения между Саудовской Аравией и Ираном. Поэтому США стали смещать акценты своей политики на Ближнем Востоке от Израиля в сторону арабского мира, посылают сигналы и Ирану. Такой шаг США кажется логичным, поскольку Саудовская Аравия, как и Иран, не желает большой войны на Ближнем Востоке.



Тем не менее, как выразился один из наших экспертов, политика США в отношении Саудовской Аравии "напоминает косметический ремонт одной комнаты, в то время как весь дом объят огнем".



США стали играть на Ближнем Востоке вторым номером, когда страны региона понимают, что обеспечить им безопасность и развитие Вашингтон уже не может. Остальное всего лишь дипломатическая маркетинговая стратегия.